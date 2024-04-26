Что такое синдром самозванца и как он мешает развивать бизнес

Рассказываем о синдроме самозванца и причинах его возникновения, по каким признакам его распознать и как с ним бороться.

Многие из них испытывают психологические проблемы и считают себя недостаточно компетентными, что достигли результатов случайно или благодаря везению. Они постоянно ожидают ухудшения ситуации и не способны развивать свой бизнес.

По независимым исследованиям, синдром самозванца наблюдается примерно у 70% работников по всему миру. С проблемой сталкиваются и предприниматели, в том числе успешные.

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Что такое синдром самозванца

Феномен, который называют «синдромом самозванца», не имеет отношения к медицине и не является болезнью. Это психологическое состояние, при котором человек считает, что он не обладает необходимыми компетенциями в своем деле, не заслуживает своих достижений и обязан своим успехом удачному стечению обстоятельств.

Синдром самозванца — это совокупность ощущений, способ восприятия себя и окружающего мира. Люди, подверженные такому состоянию, считают себя обманщиками, которые вводят других в заблуждение.

Например, предприниматель с синдромом самозванца может считать себя мошенником или везунчиком — кем угодно, только не компетентным руководителем и организатором.

Признаки синдрома самозванца — это постоянный страх разоблачения, неуверенность в себе, сомнения в принимаемых решениях, нервозность и прочие состояния, негативно влияющие на бизнес. Человек переживает, что его обман вот-вот раскроют, а бизнес разорится и обанкротится.

Неспособность принять свои успехи, поверить в способности, квалификацию и опыт, вынуждает предпринимателей с синдромом самозванца совершать ошибки, упускать выгодные контракты, терять прибыли. Побороть синдром самозванца, особенно если это состояние длится достаточно долго, непросто. Нужна системная и последовательная работа, в сложных ситуациях — с психологом.

Чувство собственной некомпетентности могут испытывать даже владельцы крупных компаний с миллионными оборотами в долларах. Такие руководители стараются передать полномочия заместителям и снять с себя ответственность за ключевые решения.

По мнению психологов, главные признаки синдрома самозванца — сомнения в собственных знаниях и умениях, чувство вины и страх разоблачения. Даже если человек тратит много времени и сил на решение задачи, добивается приемлемых результатов, он не может порадоваться успехам, поскольку считает, что сделал не все, что мог.

Впервые термин «синдром самозванца» появился в конце 70-х, когда по результатам исследований выяснилось, что многие успешные женщины считают себя переоцененными и принижают свои умственные способности. Позже выяснилось, что подобные проблемы есть и у мужчин.

Медицина не считает синдром самозванца психическим расстройством, однако многие психологи проводили исследования по этой тематике. Долгое время такое состояние считалось врожденной особенностью, но с 2000-х синдром самозванца рассматривается как реакция личности на конкретные раздражители и ситуации.

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Ощущение некомпетенции часто появляется, когда человек занимается новым для себя делом — например, когда инженер или педагог становятся бизнесменами в отрасли, которая никак не связана с их профессиональной подготовкой. Несмотря на одобрение и похвалы окружающих, такой предприниматель считает себя недостаточно компетентным в бизнесе и годами испытывает чувство вины и дискомфорта.

Как идентифицировать синдром самозванца

Если тревога и сомнения появляются время от времени и по объективным причинам, это еще не повод диагностировать у себя синдром самозванца. Говорить о реальных проблемах стоит в случае, если ощущения возникают постоянно и независимо от результатов деятельности.

Какие «симптомы» у бизнесмена свидетельствуют о синдроме самозванца:

человек ощущает, что не заслуживает достижений, похвал, финансового успеха, и считает, что окружающие его переоценивают;

беспокоится, что люди его разоблачат и назовут мошенником;

считает, что обманывает других или вводит в заблуждение;

ожидает, что важные решения и начинания приведут к провалу, а если справляется, говорит, что просто повезло;

старается не говорить о своих деловых качествах и профессиональных достижениях, считая их незначительными или не соответствующими реальному положению вещей;

воспринимает похвалы и признание профессиональных достижений как дань вежливости;

считает, что другие предприниматели более компетентны и осведомлены, часто сравнивает себя с конкурентами и коллегами по бизнесу;

обесценивает удачи и достижения, полагая, что любой на его месте добился бы аналогичных или больших результатов.

Действия в замкнутом цикле самозванца заставляют человека работать на износ. Когда перед ним возникает задача, он полагает, что не справится с ней, откладывает до последнего, а затем тратит на решение много сил, времени и нервной энергии. Результат он считает следствием тяжелой работы или везения. Таким образом, с каждой новой задачей беспокойство усиливается, а энергозатраты все выше.

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Чем больше пунктов из списка выше совпадают с текущей ситуацией, тем вероятнее, что синдром самозванца присутствует, и с ним необходимо бороться. Однако важно отличать признаки постоянной неуверенности от реальной некомпетентности. Во втором случае проблемы будут заметны не только вам, но и окружающим.

Почему развивается синдром самозванца

У экспертов нет однозначного ответа на вопрос, почему человека преследует страх разоблачения и сомнения в собственной компетенции. Одни специалисты говорят об особенностях личности, другие считают первопричиной семейные проблемы — повышенные родительские ожидания от детей и страх последних не оправдать надежды.

Перечислим список наиболее часто встречающихся в специальной литературе факторов, провоцирующих развитие синдрома самозванца:

Частые сравнения. Если родители постоянно ставили в пример других детей, у ребенка могла полностью исчезнуть вера в собственные силы. Успехи других мотивируют, но лишь в дозированном количестве.

Если родители постоянно ставили в пример других детей, у ребенка могла полностью исчезнуть вера в собственные силы. Успехи других мотивируют, но лишь в дозированном количестве. Отсутствие признания в детском возрасте. Взрослые не считали достижения ребенка значимыми или ожидали от него успехов в другой области, и он привык считать любой собственный результат неважным.

Взрослые не считали достижения ребенка значимыми или ожидали от него успехов в другой области, и он привык считать любой собственный результат неважным. Избыток информации. В бизнесе регулярно появляются новые направления, методы контроля финансов, направления маркетинга. Предприниматель пытается следовать трендам, погружается в тему, понимает, что не поспевает за прогрессом и начинает считать себя неспособным к развитию.

В бизнесе регулярно появляются новые направления, методы контроля финансов, направления маркетинга. Предприниматель пытается следовать трендам, погружается в тему, понимает, что не поспевает за прогрессом и начинает считать себя неспособным к развитию. Смена деятельности. Если предприниматель занялся новой для себя отраслью или нишей, он будет чувствовать себя неуверенно. Сомнения в собственных силах будут усугубляться, если человек предрасположен к перфекционизму и рассматривает в качестве успеха только максимальные достижения в своей сфере деятельности.

Как синдром самозванца может навредить владельцу бизнеса

В хронической стадии синдром самозванца отнимает у человека силы во всех сферах жизни — профессиональной, личной, общественной.

Наиболее опасные последствия:

Тупик в развитии. Неуверенность в себе не дает двигаться дальше, запускать новые проекты, масштабировать и развивать бизнес.

Неуверенность в себе не дает двигаться дальше, запускать новые проекты, масштабировать и развивать бизнес. Перфекционизм. Сомнение в профессиональном уровне порождает стремление делать работу идеально и затягивать сроки. В бизнесе это может нарушить планы и негативно повлиять на доходы.

Сомнение в профессиональном уровне порождает стремление делать работу идеально и затягивать сроки. В бизнесе это может нарушить планы и негативно повлиять на доходы. Прокрастинация. Задачи кажутся слишком сложными, поэтому приходится постоянно откладывать их, после чего делать в последнюю минуту, жертвуя отдыхом и сном.

Задачи кажутся слишком сложными, поэтому приходится постоянно откладывать их, после чего делать в последнюю минуту, жертвуя отдыхом и сном. Чрезмерные энергетические затраты. Выкладываясь по максимуму при решении простых задач, предприниматель тратит много энергии. На действительно важные и сложные проекты сил не остается.

Выкладываясь по максимуму при решении простых задач, предприниматель тратит много энергии. На действительно важные и сложные проекты сил не остается. Выгорание. Постоянное напряжение и высокие энергетические затраты отражаются на психоэмоциональном и физическом состоянии. Выгорание, нервные срывы, проблемы со сном — вполне вероятные последствия синдрома самозванца.

Для бизнеса итоги могут быть катастрофическими. Если руководитель предприятия не справляется даже с текущими задачами, на развитие компании времени просто не остается.

Способы избавиться от синдрома самозванца

Для начала необходимо признать, что синдром самозванца есть. Желание избавиться от сомнений и перестать испытывать дискомфорт — это первый шаг на пути к исправлению ситуации. Чтобы привести себя в норму, потребуется усердная работа.

Понадобится немало времени, чтобы изменить отношение к себе и своим установкам. Для бизнесмена уверенность в своих силах — непременное условие развития. Если не искоренить синдром самозванца, предприниматель просто проиграет борьбу конкурентам.

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Самосаботаж: как перестать мешать собственному успеху

Психологи, работающие с этим состоянием, дают несколько рекомендаций предпринимателям, желающим изменить свою жизнь:

Концентрируйтесь на успехах. Самый эффективный способ — составить список достижений за последний год и трезво их проанализировать. Вряд ли все успехи можно объяснить одним везением и стечением обстоятельств. Запросите отзывы о своей работе и обратную связь. Составьте анкету, в которой респонденты смогут анонимно высказать мнение о ваших профессиональных навыках и умениях. Возможно, вы узнаете, что относились к себе слишком строго. Партнеры, коллеги и подчиненные видят в вас больше положительных качеств, чем вы сами. Забудьте о перфекционизме хотя бы на время. Не пытайтесь выполнить работу идеально, делайте ее просто хорошо. И забудьте, что вы должны знать всё. Руководителю бизнеса необязательно быть супер-профессионалом в своей области, главное — найти нужных людей и организовать эффективные рабочие процессы. Делегируйте задачи. Грамотное распределение задач по исполнителям — один из ключевых навыков умелого руководителя. Предпринимателю не нужно делать все самому. Многие бизнесмены добиваются успеха не потому, что работают в режиме 24/7, а потому, что подбирают надежную и компетентную команду под свои задачи. Не сравнивайте себя с другими. У каждого свой список достоинств и недостатков. Как только вам захочется сравнить себя с более успешными (на ваш взгляд) конкурентами или партнерами, вспомните о своих достижениях. Вы никогда не узнаете, сколько труда и провалов стоит за чужой историей успеха. Работайте в своем ритме и концентрируйтесь на собственных достоинствах — каждый бизнес уникален. Научитесь работать с неудачами. Рефлексия, тревога, неверие в свои силы — тупиковые реакции. Любую неудачу можно проанализировать, сделать из нее выводы, чтобы двигаться дальше. Все сталкиваются с критикой и провалами, но это не мешает профессионалам двигаться дальше. Планируйте рабочее время и не забывайте об отдыхе. Уделять работе все свободные часы — не лучший способ справиться с делами. Даже наоборот — постоянные нагрузки снижают эффективность. Без полноценного отдыха восстановить силы невозможно.

Если не способны справиться с синдромом самостоятельно, обратитесь за помощью к специалисту. Он поможет выяснить причины состояния и разработает стратегию по исправлению ситуации.

Еще один совет: будьте в контакте с настоящим. Часто люди с синдромом самозванца боятся будущего или зацикливаются на том, что случилось в прошлом. Но важно концентрироваться на текущем моменте и осознавать, что люди постоянно меняются. Прямо сейчас можно изменить будущее и зачеркнуть прошлые ошибки.

Эксперты рекомендуют также не избегать нового опыта, развивать жизнестойкость, постоянно учиться и относиться к себе по-дружески.

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