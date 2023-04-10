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Истории

Как предпринимателю использовать синдром самозванца во благо

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

«Каждый раз, когда я не позорилась и даже преуспевала, я думала, что вновь обманула всех. В один прекрасный день все раскроется» — так говорила вовсе не мошенница, а успешная бизнес-леди Шерил Сэндберг. Всю жизнь Сэндберг страдает синдромом самозванца — это распространенная проблема, с которой могут сталкиваться до 80% предпринимателей.

Однако это не повод отказываться от амбиций: при правильном мышлении синдром самозванца может стать надежным партнером по бизнесу. Обратите внимание на эти советы.

Как предпринимателю использовать синдром самозванца во благо

Не бойтесь провала

Прежде всего, нужно научиться воспринимать синдром самозванца по-другому. Это не расстройство, а образ мышления, который поддается изменению и в конечном итоге может приносить пользу.

Для начала важно осознать: все совершают ошибки. Это не является признаком того, что вам не хватает навыков и не под силу определенная работа. Ошибки — прекрасная возможность для роста.

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Это особенно актуально для предпринимателя. Закон Мерфи — если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так — применим на каждом этапе развития бизнеса: от запуска и расширения до привлечения капитала и продажи.

Приняв тот факт, что ошибки неизбежны, можно облегчить синдром самозванца. Так он будет просто напоминать о том, что из каждого неверного шага можно извлечь урок.

Подружитесь со своим внутренним голосом

Это голос, который заставляет сомневаться в своих решениях и избегать новых возможностей. С одной стороны, он может показаться грозным противником, который хочет подорвать ваши усилия. Но почему бы не взглянуть на него как на наставника, предлагающего руководство и мотивацию?

Если рассматривать синдром самозванца как благотворную силу, то он таковым и станет. Но подружиться с внутренним голосом получится не сразу — потребуется долго вести позитивный разговор с самим собой и много визуализировать.

Обращайтесь за советами к коллегам и близким

Синдром самозванца не получится преодолеть только в одиночку. В периоды острой неуверенности в себе крайне важно разговаривать с коллегами, друзьями и членами семьи. Это может быть сложно, так как синдром часто сопровождается нежеланием высказываться. Однако выразить вслух свои сомнения — эффективный способ уменьшить их влияние.

Хороший вариант — найти бизнес-наставника, который пережил много взлетов и падений на своем предпринимательском пути и временами тоже сомневался в себе. Такой человек знает: настоящие инновации требуют адаптивности и готовности ломать шаблоны. Поэтому, как ни странно, если вы чувствуете себя чужаком и самозванцем, значит делаете что-то правильно.

Неуверенность в себе может вызывать раздражение. Но если отбросить эти неприятные эмоции, станет ясно: вы бросаете себе вызов и выходите из зоны комфорта, что важно для успеха в бизнесе.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney

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