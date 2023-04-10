Как предпринимателю использовать синдром самозванца во благо

«Каждый раз, когда я не позорилась и даже преуспевала, я думала, что вновь обманула всех. В один прекрасный день все раскроется» — так говорила вовсе не мошенница, а успешная бизнес-леди Шерил Сэндберг. Всю жизнь Сэндберг страдает синдромом самозванца — это распространенная проблема, с которой могут сталкиваться до 80% предпринимателей.
Однако это не повод отказываться от амбиций: при правильном мышлении синдром самозванца может стать надежным партнером по бизнесу. Обратите внимание на эти советы.
Не бойтесь провала
Прежде всего, нужно научиться воспринимать синдром самозванца по-другому. Это не расстройство, а образ мышления, который поддается изменению и в конечном итоге может приносить пользу.
Для начала важно осознать: все совершают ошибки. Это не является признаком того, что вам не хватает навыков и не под силу определенная работа. Ошибки — прекрасная возможность для роста.
Это особенно актуально для предпринимателя. Закон Мерфи — если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так — применим на каждом этапе развития бизнеса: от запуска и расширения до привлечения капитала и продажи.
Приняв тот факт, что ошибки неизбежны, можно облегчить синдром самозванца. Так он будет просто напоминать о том, что из каждого неверного шага можно извлечь урок.
Подружитесь со своим внутренним голосом
Это голос, который заставляет сомневаться в своих решениях и избегать новых возможностей. С одной стороны, он может показаться грозным противником, который хочет подорвать ваши усилия. Но почему бы не взглянуть на него как на наставника, предлагающего руководство и мотивацию?
Если рассматривать синдром самозванца как благотворную силу, то он таковым и станет. Но подружиться с внутренним голосом получится не сразу — потребуется долго вести позитивный разговор с самим собой и много визуализировать.
Обращайтесь за советами к коллегам и близким
Синдром самозванца не получится преодолеть только в одиночку. В периоды острой неуверенности в себе крайне важно разговаривать с коллегами, друзьями и членами семьи. Это может быть сложно, так как синдром часто сопровождается нежеланием высказываться. Однако выразить вслух свои сомнения — эффективный способ уменьшить их влияние.
Хороший вариант — найти бизнес-наставника, который пережил много взлетов и падений на своем предпринимательском пути и временами тоже сомневался в себе. Такой человек знает: настоящие инновации требуют адаптивности и готовности ломать шаблоны. Поэтому, как ни странно, если вы чувствуете себя чужаком и самозванцем, значит делаете что-то правильно.
Неуверенность в себе может вызывать раздражение. Но если отбросить эти неприятные эмоции, станет ясно: вы бросаете себе вызов и выходите из зоны комфорта, что важно для успеха в бизнесе.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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