Как предпринимателю использовать синдром самозванца во благо

Однако это не повод отказываться от амбиций: при правильном мышлении синдром самозванца может стать надежным партнером по бизнесу. Обратите внимание на эти советы.

«Каждый раз, когда я не позорилась и даже преуспевала, я думала, что вновь обманула всех. В один прекрасный день все раскроется» — так говорила вовсе не мошенница, а успешная бизнес-леди Шерил Сэндберг. Всю жизнь Сэндберг страдает синдромом самозванца — это распространенная проблема, с которой могут сталкиваться до 80% предпринимателей.

Не бойтесь провала

Прежде всего, нужно научиться воспринимать синдром самозванца по-другому. Это не расстройство, а образ мышления, который поддается изменению и в конечном итоге может приносить пользу.

Для начала важно осознать: все совершают ошибки. Это не является признаком того, что вам не хватает навыков и не под силу определенная работа. Ошибки — прекрасная возможность для роста.

Это особенно актуально для предпринимателя. Закон Мерфи — если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так — применим на каждом этапе развития бизнеса: от запуска и расширения до привлечения капитала и продажи.

Приняв тот факт, что ошибки неизбежны, можно облегчить синдром самозванца. Так он будет просто напоминать о том, что из каждого неверного шага можно извлечь урок.

Подружитесь со своим внутренним голосом

Это голос, который заставляет сомневаться в своих решениях и избегать новых возможностей. С одной стороны, он может показаться грозным противником, который хочет подорвать ваши усилия. Но почему бы не взглянуть на него как на наставника, предлагающего руководство и мотивацию?

Если рассматривать синдром самозванца как благотворную силу, то он таковым и станет. Но подружиться с внутренним голосом получится не сразу — потребуется долго вести позитивный разговор с самим собой и много визуализировать.

Обращайтесь за советами к коллегам и близким

Синдром самозванца не получится преодолеть только в одиночку. В периоды острой неуверенности в себе крайне важно разговаривать с коллегами, друзьями и членами семьи. Это может быть сложно, так как синдром часто сопровождается нежеланием высказываться. Однако выразить вслух свои сомнения — эффективный способ уменьшить их влияние.

Хороший вариант — найти бизнес-наставника, который пережил много взлетов и падений на своем предпринимательском пути и временами тоже сомневался в себе. Такой человек знает: настоящие инновации требуют адаптивности и готовности ломать шаблоны. Поэтому, как ни странно, если вы чувствуете себя чужаком и самозванцем, значит делаете что-то правильно.

Неуверенность в себе может вызывать раздражение. Но если отбросить эти неприятные эмоции, станет ясно: вы бросаете себе вызов и выходите из зоны комфорта, что важно для успеха в бизнесе.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney