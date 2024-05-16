Средства для похудения — следующее чудо-лекарство?

Агонисты GLP-1, в частности, «Оземпик», показали эффективность не только при диабете, но и как средство для похудения. Смогут ли они победить болезнь Альцгеймера, зависимость и бесплодие?

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Что такое агонисты GLP-1?

Агонистами называются соединения, которые способны взаимодействовать с рецептором и менять его состояние. Агонистами могут быть как гормоны, так и лекарства — о них мы и поговорим.

Среди всех препаратов, одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) в 2020-х годах, агонисты GLP-1 для лечения ожирения уверенно занимают если не первое, то второе место.

Эти препараты применяют при сахарном диабете 2 типа уже почти два десятилетия, но только в 2021 году FDA одобрило один из них — препарат Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk — для лечения ожирения. Клинические испытания показали, что, принимая его, люди теряли 10-20% массы тела.

И это впечатляющий результат. Ожирение повышает риск таких серьезных проблем, как болезни сердца и некоторые виды рака, и даже вероятность смерти. В таких случаях рекомендуют поменять диету и заниматься физическими упражнениями — но это не так легко.

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По итогам эксперимента с Wegovy у подопытных снизились кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови.

Агонисты GLP-1 имитируют гормон, который вырабатывается естественным образом примерно через 15 минут после того, как мы начинаем есть — это снижает аппетит и запускает выработку инсулина, который помогает выводить сахар из крови и преобразовывать его в энергию. Таким образом эти препараты помогают сбросить вес.

Некоторые из них способны и на большее: доказано, что они минимизируют проблемы, связанные с лишним весом, в том числе сердечные приступы и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе клинических испытаний у тех, кто принимал агонисты GLP-1, падали кровяное давление, уровень сахара в крови и холестерин. Некоторые исследования демонстрируют, что эти препараты также могут лечить жировую болезнь печени.

В то же время появляется все больше свидетельств, что агонисты GLP-1 способны справиться и с другими проблемами — в том числе теми, что не имеют очевидной связи с весом. Рассказываем о направлениях, в которых сейчас работают ученые.

Болезнь Паркинсона

Это нейродегенеративное заболевание, вызванное гибелью определенных нейронов в головном мозге. В результате возникают проблемы с движением, меняются психика и поведение, часто наступает преждевременная смерть. Хотя существующие методы лечения способны помочь контролировать симптомы, ни один из них не может остановить развитие болезни.

В ходе недавнего исследования II фазы французские исследователи в течение года ежедневно давали 156 пациентам с ранними стадиями болезни Паркинсона агонист GLP-1 (ликсисенатид) или плацебо. По сравнению с началом исследования, двигательные симптомы у людей в группе плацебо к концу года несколько ухудшились, в то время как в группе лечения двигательные симптомы практически не изменились.

Результаты III фазы испытания агониста GLP-1 для лечения болезни Паркинсона ожидаются в 2024 году.

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Пока неясно, почему это происходит — возможно, это связано с известной, но малоизученной связью между болезнью Паркинсона и диабетом. Исследователям еще предстоит ответить на многие вопросы, в том числе о том, могут ли агонисты GLP-1 помочь на более поздней стадии болезни Паркинсона, отсрочить развитие проблем с моторикой или предотвратить ухудшение других функций, например, когнитивных.

Тем не менее, эти результаты весьма обнадеживают, и в 2024 году ожидаются результаты III фазы более масштабного исследования, в котором для лечения болезни Паркинсона тестируется другой агонист GLP-1 (эксенатид).

Наркотическая и алкогольная зависимость

Некоторые люди, принимающие агонисты GLP-1 для снижения веса или лечения диабета, сообщали о неожиданном, но часто желанном побочном эффекте: снижении тяги к наркотикам, алкоголю и табаку.

«Рецепторы GLP-1 расположены в областях мозга, связанных и с пищевым, и с наркотическим подкреплением. Кроме того, механизмы мозга, способствующие перееданию, совпадают с теми, что подпитывают тягу к наркотикам. Вполне вероятно, что агонисты GLP-1 могут снижать вознаграждение (то есть удовольствие) и тягу к веществам, вызывающим привыкание» — рассказывает доктор Люба Яммин, доцент кафедры психиатрии в хьюстонском UTHealth.

Звучит правдоподобно, но подтверждения пока нет.

Несколько исследований на животных показали, что агонисты GLP-1 могут снижать склонность к употреблению наркотиков и алкоголя, но ученые еще не располагают достоверными данными об испытаниях на людях: впрочем, одно небольшое исследование показало, что агонисты GLP-1 могут, например, снижать тягу к опиоидам, а другое — что они способны сократить и влечение к алкоголю, но только у людей с ожирением.

«В своих исследованиях мы используем методы, которые не только определяют, работают ли агонисты GLP-1, но и изучают, как именно они работают» — доктор Люба Яминн.

Исследования в этом направлении продолжаются. Одно из них, посвященное алкозависимости, спонсирует Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками США. Два других сосредоточены на зависимости от никотина, и этиой работой руководит доктор Яммин. Результаты ожидают получить примерно через 2-3 года.

Как и ожирение, зависимость от наркотиков и алкоголя широко распространены. Если эффективность агонистов GLP-1 как средства лечения будет доказана, препараты смогут принести огромную пользу и в этом направлении.

Ночное апноэ

Во время сна у человека с синдромом ночного апное часто прерывается или полностью прекращается дыхание, обычно потому, что что-то блокирует его дыхательные пути. Это мешает полноценно выспаться, и днем человек будет чувствовать себя усталым.

Ожирение — один из основных факторов риска развития апноэ во сне, и можно предположить, что агонисты GLP-1 могут избавить от этого синдрома, помогая людям сбросить вес. Однако, чтобы FDA одобрило эти лекарства, а страховые компании покрывали расходы на них, производители лекарств должны доказать наличие связи.

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Именно этим сейчас занимается Eli Lilly. В апреле 2024 года фармацевтическая компания представила результаты своего исследования: люди с ожирением и апноэ во сне, принимавшие тирзепатид (торговая марка Zepbound) в течение года, потеряли в среднем 20% массы тела и гораздо реже испытывали ночное апноэ, чем группа, принимавшая плацебо.

Основываясь на этих результатах, в середине 2024 года Eli Lilly планирует подать заявку в FDA, чтобы тирзепатид был одобрен как средство для лечения апноэ.

«Несмотря на то, что существуют фармацевтические методы лечения чрезмерной сонливости, связанной с обструктивным апноэ во сне, тирзепатид потенциально может стать первым лекарственным средством для лечения основного заболевания», — комментирует Джефф Эммик, старший вице-президент по разработке продуктов Eli Lilly.

Бесплодие

Значительное число людей репродуктивного возраста испытывают проблемы с зачатием — в США это около 10%. Избыточный вес также является фактором риска бесплодия, поскольку синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — гормональное заболевание, которое также может привести к увеличению веса.

Основываясь на многообещающих результатах небольших исследований, врачи уже несколько лет назначают пациентам с СПКЯ агонисты GLP-1 без рецепта, и, помимо того, что они помогают им сбросить вес, это, по-видимому, также облегчает беременность. Некоторые люди, которые начали принимать агонисты GLP-1 для лечения ожирения или диабета, также сообщали об улучшении фертильности.

«Сплошь и рядом те, кто принимает Ozempic и Wegovy, внезапно узнают, что беременны» — отмечает Мелани Кри, директор клиники СПКЯ в детской больнице Колорадо в Авроре.

Она добавляет: «Это очень интересно, но немного пугает, потому что мы движемся вперед, не располагая всеми данными».

Почему это происходит, неясно — потеря веса может просто повысить фертильность как у мужчин, так и у женщин, или, возможно, препараты мешают контрацепции (хотя это не относится к тем, кто пытается забеременеть).

Но исследователи внимательно изучают эту связь не только в надежде, что агонисты GLP-1 могут стать новым методом лечения бесплодия, но и для того, чтобы убедиться, что их безопасно принимать на ранних сроках беременности.

Психические заболевания

Ожирение коррелирует с повышенным риском развития многих проблем, связанных с психическим здоровьем, включая депрессию, тревогу и биполярное расстройство. В то же время лекарства для их лечения часто приводят к увеличению веса, что может отбить у пациентов охоту продолжать их принимать.

На данный момент ранние исследования и отдельные сообщения пациентов свидетельствуют о том, что агонисты GLP-1 могут положительно влиять на некоторые проблемы с психическим здоровьем.

В ходе исследований на людях с сахарным диабетом было доказано, что эти лекарства уменьшают симптомы депрессии, а доклинические исследования показывают, что они также могут снижать метаболическую дисфункцию и когнитивные нарушения, связанные с шизофренией.

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Один отчет показывает, что у людей с сахарным диабетом, принимавших агонисты GLP-1, впоследствии реже диагностировались депрессия или тревога — однако это наблюдательное исследование, которое не может доказать причинно-следственную связь.

Чтобы подтвердить любую потенциальную связь между агонистами GLP-1 и психическим здоровьем, необходимы дополнительные исследования. Если лекарства смогут лечить или предотвращать психические расстройства, эффект может быть огромным, учитывая, что огромное число людей вынуждены жить с психическими заболеваниями и для многих нет эффективного лечения.

«Что, если эти вещества — психиатрические препараты, которые маскируются под лекарства для похудения?» — рассуждает Роджер Макинтайр, профессор психиатрии и фармакологии в Университете Торонто.

«Есть доказательства того, что агонисты GLP-1 оказывают прямое воздействие на мозг, включая способность восстанавливать дисбаланс дофамина», — говорит эксперт.

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся в первую очередь проблемами с памятью и когнитивными способностями. Точная причина неизвестна, но наиболее распространенным генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера является ген, участвующий в переносе холестерина в головном мозге, и диабет, по-видимому, также один из факторов риска.

Предполагаемые, но не окончательные доказательства — доклинические исследования, небольшие клинические испытания и отдельные сообщения — свидетельствуют: агонисты GLP-1 могут улучшать память, снижать частоту развития деменции и многое другое, что позволяет предположить, что они могут быть эффективными методами лечения болезни Альцгеймера.

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«Известно, что агонисты GLP-1 влияют на воспаление, и поэтому моя гипотеза заключается в том, что они помогают модулировать воспалительную реакцию мозга на белки, вызывающие болезнь Альцгеймера, — рассказывает Иван Койчев, психиатр-клиницист и преподаватель.

— С другой стороны, мы знаем, что эти лекарства снижают риск инсультов, и поэтому вполне возможно, что они помогают предотвратить сосудистые осложнения, которые способствуют развитию деменции».

Результаты трех исследований агонистов GLP-1 для лечения болезни Альцгеймера ожидаются в 2025 году.

Чтобы изучить возможную связь между болезнью Альцгеймера и агонистами GLP-1, в 2021 году компания Novo Nordisk запустила два исследования III фазы — EVOKE и EVOKE plus. В этих исследованиях участвуют 3700 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера, которые будут получать семаглутид или плацебо. Предположительно, они завершатся в 2025 году.

Тем временем Койчев руководит исследованием в Оксфордском университете, в ходе которого изучается влияние семаглутида на накопление тау-белка в мозге людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, поскольку в их мозге уже наблюдается высокий уровень амилоида. Итоги также ожидаются в следующем году.

Доступные сейчас факты показывают: даже если агонисты GLP-1 не станут «средством от всего», они, вероятно, могут быть одобрены для лечения некоторых заболеваний, помимо диабета и ожирения. Однако эти препараты не лишены недостатков.

Люди, принимающие агонисты GLP-1, часто испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом , такие как тошнота и диарея. Есть свидетельства, что эти лекарства могут повысить риск редких, но серьезных заболеваний ЖКТ, включая паралич желудка.

, такие как тошнота и диарея. Есть свидетельства, что эти лекарства могут повысить риск редких, но серьезных заболеваний ЖКТ, включая паралич желудка. В 2023 году FDA начало расследование после того, как пользователи агонистов GLP-1 начали сообщать о суицидальных мыслях — по состоянию на январь 2024 года никаких подтверждений этой связи не обнаружили. Однако ведомство заявило, что пока не может ее исключить. Иначе говоря, у некоторых людей препараты могут вызывать проблемы с психическим здоровьем , вместо того чтобы лечить или предотвращать их.

, вместо того чтобы лечить или предотвращать их. Также агонисты GLP-1 также необходимо принимать постоянно, чтобы сохранить форму — большинство людей, которые прекращают прием, вновь набирают вес.

В конечном счете, мы все еще далеки от того, чтобы понять возможности агонистов GLP-1. Но они активно изучаются, и уже совсем скоро мы получим ответы — и, возможно, новый способ лечения всего, от зависимостей до болезни Альцгеймера.

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