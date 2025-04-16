В России снизились продажи черного и зеленого чая

Продажи чая в рознице с прошлого февраля по конец января 2025 года сократились на 3% к год к году, приводит «Коммерсантъ» данные аналитической компании «Нильсен». Чай стал единственной категорией горячих напитков, спрос на которую снизился.

В январе — марте 2025 года продажи чая в целом упали на 5%, черного — на 4%, зеленого — на 6%, по данным «Чек индекса». Число точек, где продается продукция, сократилось на 2%.

В «Магните» в январе—марте больше всего снизился спрос на пакетированный черный чай, доля которого в категории занимает 50%, приводит газета слова представителя ритейлера. По данным «Нильсен», продажи листового чая за 12 месяцев к январю 2025 года упали на 3,6%, пакетированного — на 3,3%. Спрос вырос на чай в пирамидках — на 6,8%. Продажи фруктовых и ягодных чаев, по «Чек индексу», в первом квартале 2025 года выросли на 5%.

В чем причина. Потребители стали активно переходить на тизаны — напитки из трав, цветов или фруктов, в которых нет черного или зеленого чая, говорит гендиректор производителя чая и кофе «К-гранд» Александр Борисов. По его словам, это общемировая тенденция. Он прогнозирует дальнейшее снижение спроса на чай, потому что тизаны воспринимаются потребителями как более здоровая альтернатива.

С ростом цен на чай ситуация не связана, считают эксперты. Медианная цена чая в I квартале 2025 года выросла на 8%, до 204 рублей, по данным «Чек индекса». При этом зерновой кофе, спрос на который растет, подорожал за год на 26%, до 1400 рублей. Впрочем, в будущем спрос на кофе тоже может упасть, полагает директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт консалтинг» Кирилл Малышев.

Вряд ли рост спроса на травяной чай перекроет падение продаж листового и пакетированного чая, считает представитель ритейлера «Ленты». По его словам, на эту продукцию приходится менее 10% от совокупных продаж в категории.

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