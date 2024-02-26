От яблочного уксуса до коктейля с морским мхом: 10 напитков, которые пьют ЗОЖ-адепты прямо сейчас

Редакция RB.RU поговорила с диетологами о самых популярных напитках и выяснила, действительно ли они приносят пользу организму или это маркетинговый миф.

По данным исследовательского агентства Mordor Intelligence , рынок оздоровительных напитков вырастет с $344,36 млрд в 2023 году до $408,80 млрд к 2028 году. Эксперты агентства называют его одним из самых быстрорастущих в мире, потому что потребители по всему миру заинтересованы в улучшении физического здоровья.

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Овощные соки: брокколи, сельдерей, морковь

Напитки из привычных измельченных овощей остаются популярными, потому что их легко приготовить дома и найти в ресторанах из-за доступности ингредиентов. Некоторые пользователи считают, что овощные соки так же полезны, как и цельные овощи.

Екатерина Галашева, врач-нутрициолог

Но врач и нутрициолог Екатерина Галашева напоминает, что во время приготовления соков и смузи мы измельчаем овощи до мельчайших частиц. Это запускает процесс высвобождения сахаров, которые в избытке могут повредить зубы. Поэтому соки и смузи лучше употреблять во время еды, а не в качестве перекуса, чтобы снизить риск возникновения кариеса.

«А если вы покупаете соки в магазинах, то нужно помнить, что многие производители добавляют в напитки дополнительный сахар, о котором вы можете не знать», — говорит Екатерина Галашева. И советует ограничить потребление свежевыжатых соков до 150 миллилитров в день.

Комбинированные овощные соки из нескольких ингридиентов. Скриншот: источник

«Если человек не очень любит есть цельные овощи, то смузи станет отличным вариантом получить хотя бы часть витаминов от продуктов. Советую комбинировать овощи с йогуртом и орехами, чтобы увеличить насыщение от приема пищи», — добавляет Екатерина.

Тем не менее, специалисты уточняют, что есть овощи более полезно, чем пить соки. Например, в мякоти брокколи, сельдерее и моркови содержится много пищевых волокон и клетчатки. А ежедневный прием от 7 граммов клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 9%, инсульта — на 7%, рака прямой кишки — на 7%, диабета II типа — на 6%.

Фруктовые соки: яблоко, груша, апельсин

Фруктовые соки часто используют как замену десертам или даже в качестве «полезных перекусов». Но эксперты советуют отказаться от идеи употребления фруктов в жидком виде, так как фрукты в цельном виде полезнее, чем фруктовые соки — как и в случае с овощами.

Злата Костогрыз, диетолог

«Во-первых, когда мы жуем, мы готовим ЖКТ к перевариванию пищи, и это улучшает функционирование пищеварения. Фреши и смузи такого эффекта не дают. Во-вторых, во фруктовых соках содержится большое количество сахара, и мы не замечаем, как много его потребляем. Например, мы бы не смогли съесть 10 яблок за раз. Но столько фруктов мы можем «выпить» за один прием пищи, и это дает огромный скачок сахара в крови», — говорит Злата.

Хотя английские ученые выяснили, что употребление 75-224 миллилитров фруктовых соков приносит пользу организму, новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, раскрывает обратную сторону влияния фруктовых напитков на организм. В небольшом эксперименте, где участвовали 17 детей и 25 взрослых, ученые выяснили, что даже натуральные соки повышают уровень сахара в крови и провоцируют отложение жира.

Апельсиново-анонасово-яблочный сок. Скриншот: источник

Но этот эффект можно предотвратить, если заменить соки на цельные фрукты. «Представьте, что яблоко — это симбиоз пищевых волокон, воды, витаминов и минералов. При измельчении фрукта для сока мы получаем воду с фруктозой, а клетчатки почти не остается. А ведь клетчатка как раз замедляет процесс всасывания фруктозы», — говорит Екатерина Галашева.

Сок из ростков пшеницы

Среди ЗОЖ-адептов популярны и экзотические растительные напитки: например, сок из ростков пшеницы. В социальной сети TikTok ролики с рецептом напитка набрали больше 5 миллионов просмотров: пользователи утверждают, что он помогает справиться с похмельем и делает человека более энергичным.

Ростки пшеницы действительно полезны для здоровья организма: в них содержатся витамины А, С, Е, K, группы В, железо, кальций, магний, а также хлорофилл — антиоксидант, который борется со свободными радикалами и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом говорят и португальские ученые в исследовании, опубликованном в журнале PubMed.

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«Но нужно помнить, что хлорофилл содержится еще и в листовой зелени, шпинате, бобах фасоли, в горохе, а вышеперечисленные витамины можно получить, например, из брокколи и укропа. Все это можно употреблять в сыром и вареном виде», — объясняет Екатерина Галашева. Поэтому необязательно искать ростки пшеницы в магазинах — можно купить и более доступные овощи с такой же пищевой ценностью.

Вишневый коктейль для улучшения сна

Этот коктейль стал одним из самых популярных в TikTok: хэштег #sleepmоcktail — так называют напиток в интернете — набрал больше 200 миллионов просмотров. В его состав входит вишневый сок, газированная вода без сахара и магний. ЗОЖ-блогеры уверяют, что напиток расслабляет организм и улучшает качество сна.

За этот эффект отвечают вишня и магний. В вишне содержится триптофан — аминокислота, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. А магний способствует снятию напряжения, стресса и тревожности и расслаблению мышц. Газированная вода добавлена для улучшения вкуса коктейля.

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Правда, специалисты уверены, что такого эффекта можно добиться от обычного приема магния в таблетках без других составляющих коктейля.

«Магний нужен многим людям, которые живут в крупных городах и испытывают перманентный стресс. Он помогает справиться с хронической усталостью, снимает мышечные судороги и нормализует выработку мелатонина», — говорит диетолог Злата Костогрыз.

Несмотря на то, что часть блогеров пьет магний без назначения специалиста, перед началом приема нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы он подобрал верную дозировку.

Детокс-сок из крапивы и полыни Травяные коктейли тоже популярны среди ЗОЖ-сообщества: в социальных сетях публикуют рецепт сока из полыни, крапивы и корней разных растений и утверждают, что он избавляет организм от металлов, паразитов и токсичных веществ. И врачи такой метод детоксикации и лечения от паразитов не одобряют. Татьяна Филиппова, диетолог

«Во-первых, нашему организму не нужен детокс. Все убеждения по поводу зашлакованности организма — ненаучны, и функцию детоксикации организма прекрасно выполняют печень, почки и гипоталамус, который отвечает за потоотделение», — объясняет Татьяна. Коллега Злата Костогрыз согласна с Татьяной: «Потребителей привлекают обещания об очищении организма за несколько дней с помощью сока. Но качественную детоксикацию обеспечивает сбалансированное питание, от которого напрямую зависит здоровье органов, выполняющих эту функцию».

Также Екатерина Галашева и Татьяна Филиппова напоминают, что нет научных исследований, подтверждающих эффективность травяных соков в борьбе с заболеваниями. Наоборот, псевдонаучные рецепты могут представлять опасность для организма. Так, Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов утверждает, что один из ингредиентов коктейля — полынь — может оказаться токсичным для организма, если принимать его в больших дозировках. Врачи утверждают, что пить такой коктейль не стоит: если беспокоят, например, отеки или высыпания, лучше обратиться к специалисту. Чайный гриб Чайный гриб — напиток, который изготавливают при помощи колонии бактерий из рода сахаромицетов и воды. Блогеры рекомендуют его в качестве детокс-средства, но его лечебный эффект не доказан. Чайный гриб популярен и в бьюти-индустрии: женщины пьют его, чтобы улучшить тонус кожи, разгладить морщины и повысить эластичность кожи. В этом случае также нет научных подтверждений об антивозрастных свойствах чайного гриба. Скришнот: источник Зато ученые выяснили, что напиток содержит пробиотики и аминокислоты. «Эти ферменты способны вызвать пробиотическую активность и улучшить пищеварение и здоровье кишечника. Если, как и с фруктовыми соками, не злоупотреблять напитком, он принесет пользу организму», — говорит Злата. Кроме того, содержание пробиотиков в чайном грибе косвенно подтверждает пользу напитка для здоровья кожи: в исследовании, проведенном японскими, финскими и венгерскими учеными, говорится, что здоровье кишечника влияет и на здоровье кожи. И хотя морщины чайный гриб не разгладит, зато поможет предотвратить появление акне, псориаза и дерматита. Напиток из морского мха ЗОЖ-адепты называют морской мох, который растет на скалистом побережье Атлантического океана, суперфудом и уверяют, что он стимулирует выработку коллагена, обогащает организм йодом и защищает его от тяжелых металлов. Например, в социальной сети TikTok, где сформировано крупное ЗОЖ-сообщество, рецепт напитка набрал 700 миллионов просмотров. Во-первых, диетологи напоминают, что медицинского или научного понятия «суперфуд» не существует. «Продукты, которые называют суперфудами, обычно выше по стоимости, чем привычные нам фрукты, ягоды и овощи, которые, кстати, обладают похожей пищевой ценностью», — говорит Татьяна Филиппова. Екатерина Галашева с ней соглашается: «Понятие "суперфуды" создали маркетологи, в научной среде нет критериев, по которым можно назвать продукт "супер", "отличный", "хороший" или "плохой”». «Сок из морского моха со свеклой, апельсином, ананасом, лимоном и имбирем». Скриншот: источник Тем не менее, несмотря на ненаучность слова «суперфуды», в этой категории есть продукты, которые действительно полезны. Правда, морской мох едва ли входит в этот список. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило морской мох в качестве БАД, так как было проведено мало исследований о его эффективности. А Гарвардская школа общественного здравоохранения сообщает, что морской мох потенциально вызывает неблагоприятные последствия при употреблении в больших количествах: некоторые водоросли могут содержать тяжелые металлы (например, ртуть), которые токсичны для организма. «А чрезмерное потребление йода, который содержится в морском мхе, в избытке может вызывать гипертиреоз, поэтому перед приемом любых добавок нужно обязательно консультироваться с врачом», — напоминает Екатерина. Кофе с коллагеном Учеными из Гарвардского университета доказано, что употребление кофе способствует выработке гормона стресса — кортизола, который разрушает коллаген в организме. Именно поэтому ЗОЖ-сообщество придумало добавлять коллаген в кофе, чтобы «нейтрализовать» его воздействие. Но исследований о том, какой эффект оказывает коллаген в дуэте с кофе, пока нет. Что касается воздействия пероральных добавок коллагена на организм, китайские ученые из Государственного исследовательского университета в Тайване выяснили: они повышают эластичность кожи, а еще укрепляют костную ткань. «Вы можете добавить в ваш смузи кофе и воду». Скриншот: источник «Однако коллаген может синтезироваться сам, если вы будете следить за достаточным количеством белка в рационе», — напоминает Злата Костогрыз. Если говорить о точных порциях, ВОЗ рекомендует принимать по меньшей мере 400 граммов белка в день. Яблочный уксус Популярность яблочного уксуса в качестве утреннего шота натощак выросла после того, как голливудские звезды — например, Дженнифер Энистон — стали признаваться, что пьют напиток каждый день. «Что будет, если добавить в стакан воды чайную ложку яблочного уксуса?». Скриншот: источник Польза яблочного уксуса частично доказана: по исследованию ученых из университета медицинских наук Ирана, вещества, содержащиеся в напитке, регулируют уровень сахара в крови и улучшают гликемический статус. Но говорить об однозначной пользе пока рано: исследователи считают, для подтверждения полезных свойств нужно провести дополнительные более масштабные исследования. Врачи добавляют, что яблочный уксус в маленьком количестве не способен навредить. Сок из алоэ Экзотический напиток пьют для того, чтобы улучшить здоровье кишечника и повысить эластичность кожи. Но исследований, которые доказали бы пользу алоэ вера в качестве средства от болезней желудочно-кишечного тракта, пока нет. «Почему стоит пить сок алоэ вера. Совет от комплексного диетолога». Скриншот: источник Индийские ученые считают, что алоэ можно добавлять в рацион, и растение не навредит организму. Но и полезных свойств от употребления — в том числе восстановления баланса кишечной флоры или улучшения пищеварения — ими обнаружено не было. Напоследок врачи, опрошенные RB.RU, напоминают: соки, фреши, смузи и коктейли могут разнообразить рацион. Но они ни в коем случае не должны заменять основные приемы пищи, состоящие из овощей, круп, мяса, фруктов и других продуктов. Фото на обложке: Shutterstock // VICUSCHKA