Популярность «Оземпика» меняет экономику Дании

Датская Novo Nordisk существует уже столетие, но внезапно ее бизнес стал настолько большим, что оказывает давление на экономику страны. Причина — «Оземпик» и «Вегови», лекарства Novo Nordisk, которые могут совершить революцию в борьбе с ожирением.

Стремительный успех компании обеспечивает почти половину экономического роста страны, а всплеск зарубежных продаж побуждает датский центральный банк сохранять сниженную ключевую ставку. За последние несколько недель рыночная стоимость Novo Nordisk превысила ВВП Дании. Благодаря резкому росту акций она стала второй ценнейшей публичной компанией Европы, уступая лишь LVMH.

Влияние компании так велико, что датские экономисты спорят, не нужно ли стране публиковать статистику без учета Novo Nordisk.

Дания, страна с населением менее 6 млн человек, не понаслышке знает, что такое глобально значимые компании — в конце концов, это родина Lego и судоходного гиганта Maersk — однако экономисты считают, что влияние Novo Nordisk на экономическую статистику уникально.

«Мы никогда раньше не оказывались в подобной ситуации в Дании, где одна-единственная компания играла бы такую большую роль», — прокомментировал Йенс Наервиг Педерсен, экономист Danske Bank.

Йонас Дан Петерсен, главный советник национального статистического агентства Дании, которое не предоставляет данных по конкретным компаниям, отмечает, что в прошлом году две трети экономического роста Дании можно было бы отнести на счет фармацевтической промышленности. Ведомство не предоставляет данных по конкретным компаниям.

И это влияние растет: «Если исключить фармацевтическую промышленность, экономического роста практически не было», добавил Петерсен, имея в виду динамику 1 кв. 2023 года к прошлому году. За этот период датская экономика выросла на 1,9%, причем 1,7 п. п. из этого показателя пришлись на долю фармацевтики.

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В Дании есть и другие фармацевтические компании, но Novo Nordisk намного опередила их. В прошлом году выручка компании была в 10 раз выше, чем у второй по величине датской фармкомпании Lundbeck.

Долгое время компания Novo Nordisk была занималась практически исключительно лечением диабета. Но ее новые лекарства массово используют для борьбы с лишним весом, особенно в США. «Оземпик» был одобрен FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США) в качестве лекарства от диабета в 2017 году; «Вегови» — в 2021 году.

За 1 пол. 2023 года прибыль Novo Nordisk выросла на 45% до 39 млрд датских крон (около $5,7 млрд) благодаря спросу на лекарства. Компания даже не может справиться со спросом и ограничивает поставки в США, одновременно пытаясь увеличить производство.

Экономисты в датском статистическом агентстве начали внимательно отслеживать влияние фармацевтической индустрии весной, когда анализировали данные ВВП за 4 кв. 2022 года и заметили значительный эффект.

Петерсен рассказывает, что на этой неделе, когда агентство опубликует подробные экономические данные за 2 кв., там впервые появится специальный раздел о влиянии фарминдустрии на экономику.

Несмотря на то, что фармакологический компании производят такой значительный эффект, увеличения занятости не произошло. За последние 5 лет индустрия добавила 3,4 п. п. к росту Дании, но лишь 0,1 п. п. к занятости. Вот почему, считает Петерсен, полезно предоставить дополнительные разбивки в статистике.

«Особенно для экономистов, которые пытаются проанализировать деловой цикл, это очень сложно», — добавляет он, потому что из-за этого данные о ВВП не являются показательными для общего делового цикла в Дании.

Отчасти это объясняется тем, что большая часть производства Novo Nordisk находится за рубежом, например в Соединенных Штатах. Но ситуация имеет преимущества и для датчан. Novo Nordisk — крупнейший налогоплательщик Дании, что только на пользу казне страны.

И ожидается, что компания продолжит расти, потому что потенциальных пациентов много. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 100 млн взрослых американцев страдают ожирением.

В этом месяце результаты пятилетнего исследования показали, что «Вегови» снизил риски серьезных проблем с сердцем, что может подтолкнуть страховые компании оплачивать это лекарство и еще больше увеличить спрос на него.

Поскольку все эти деньги зарабатываются в Соединенных Штатах, экономисты говорят, что это оказывает влияние на датскую валюту.

«У вас есть компании, такие как Novo Nordisk, которые испытывают большую потребность в обмене иностранной валюты на датские кроны, и вы начинаете замечать повышательное давление на датскую крону», — объясняет Педерсен из Danske Bank. Но Дания сохраняет привязку кроны к евро, поэтому, когда крона дорожает, «центральный банк должен отреагировать», добавляет он.

Центральный банк тратит кроны, чтобы покупать иностранную валюту и наращивать резервы. Из-за этого ему также пришлось увеличить разрыв между процентной ставкой Дании и ставкой, которая установлена Европейским центральным банком. Сохраняя ставку в Дании немного ниже, чем в еврозоне — в настоящее время она на 0,4 п. п. ниже ставки Европейского центрального банка — он снижает мотивацию иностранных инвесторов держать кроны.

Некоторые экономисты в Дании опасаются, что страна может стать слишком зависимой от Novo Nordisk, вспоминая о ситуации с финской экономикой, когда Nokia утратила лидерство в индустрии мобильных телефонов.

Как отмечает главный экономист Nordea Хельге Педерсен, некоторые опасаются, что Данию может настичь так называемая голландская болезнь — феномен, когда страна внезапно испытывает значительное увеличение доходов, что, казалось бы, является хорошей экономической новостью, но на самом деле оказывает негативное влияние на остальную экономику.

Этот термин возник после того, как голландцы обнаружили огромные запасы природного газа, что привело к значительному увеличению экспорта в 1960-х годах. Это привело к резкому росту курса национальной валюты, что сделало другие виды экспорта дорогими и неконкурентоспособными и нанесло ущерб экономике Нидерландов в целом.

«Дания — это не только Novo Nordisk, и это необходимо учитывать при разработке рекомендаций по экономической политике и соглашениям о заработной плате. Нам нужно быть достаточно скромными, потому что многие датские компании также сталкиваются с жесткой конкуренцией из-за рубежа», — говорит Педерсен из Nordea.

Однако он видит больше положительных сторон для датчан, чем отрицательных, когда речь заходит о Novo Nordisk. Популярность компании может привлечь внимание к стране, ее системе образования и медицинской промышленности, а также усилить мягкую силу правительства.

Если это поможет сохранить экономику Дании с высокой заработной платой, это также подтолкнет другие компании быть более инновационными и эффективными, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Педерсен вырос во времена дефицита счета внешних текущих операций в Дании, и он помнит болезненную налогово-бюджетную политику правительства.

«Это были суровые времена. Нынешняя ситуация дает большую свободу экономической политике, в этом нет сомнений», — говорит он.

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