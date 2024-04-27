VUCA-мир: что это за модель и как с ней работать

Редакция RB.ru решила разобраться, что такое VUCA-мир. Мы попросили Жанну Казанскую, предпринимателя и основателя сообщества Woman Wings, рассказать, чем интересна эта бизнес-модель и как с ней работать, чтобы начать процветать в хаосе.

Содержание:

Что такое VUCA

Оказывается, у нестабильности есть второе название — VUCA. Аббревиатуру придумали американские военные, когда распался СССР в 1991 году. Тогда термин VUCA начали использовать для того, чтобы обозначать ситуации, которые меняются так быстро и непредсказуемо, что прогнозировать их невозможно, но при этом искать решения проблемам как-то нужно.

Аббревиатура состоит из четырех слов, и вот как выглядит расшифровка VUCA:

Volatility — непостоянство. Мы живем в мире, который непрерывно меняется, становится все более нестабильным, а любые изменения в нем (и маленькие, и большие) становятся непредсказуемыми. Uncertainty — неопределенность. В условиях непостоянства становится практически невозможно давать прогнозы, строить планы и предугадывать последствия. Как и использовать предыдущий опыт, ведь прошлые решения потеряли свою актуальность. Complexity — запутанность, сложность. Даже отдельный человек перегружен информацией, потому что в мире происходит слишком много всего. Что уж говорить о компаниях, которым приходится учитывать много внешних факторов, чтобы разрабатывать эффективные бизнес-стратегии. Ambiguity — неясность. Многие вещи можно трактовать по-разному, отчего возникают двойные стандарты и недоговоренности, что ведет в никуда.

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Как работать с моделью VUCA

Модель VUCA не так проста, как кажется. Она не совсем про нестабильность окружающего мира, а про приспособление к нему.

В бизнесе этот термин появился только в 2009 году благодаря Роберту Йоханссону и его книге «Лидеры создают будущее». Автор доработал модель, предложив новый взгляд и инструменты, которые противостоят вызовам VUCA-мира:

На место непостоянства (volatility) пришло видение (vision). То есть способность ставить цели и двигаться к ним. Неопределенность (uncertainty) изменилась на понимание (understanding) и попытки осознать, как бизнес может меняться под давлением разных факторов. В противовес сложности (complexity) автор ввел ясность (clarity), под которой подразумевал развитие критического ума. Неясность (ambiguity) подвинула гибкость (agility), так как важно уметь быстро откликаться на изменения и подстраиваться под них.

В своей книге Йоханссон ответил на вопросы, как бизнесу действовать в непредсказуемой среде. Он объяснил, что адаптация в VUCA мире возможна благодаря работе руководителя над собой. Вот с чего следует начать:

принять факт того, что изменения в рабочей среде неизбежны и не зависят от вас;

остановиться и выдохнуть, чтобы спокойно проанализировать ситуацию на рынке;

установить новую гибкую стратегию, которую можно корректировать, если рынок вдруг резко поменяется.

Недостатки и преимущества VUCA

Плюсы:

прокачивает лидерские навыки и навыки работы с командой;

улучшает стратегии развития бизнеса;

помогает внедрять новые решения, чтобы стабилизировать команду и компанию;

способствует установлению новых деловых связей;

сплочает коллектив;

помогает обновлять состав команды.

Минусы:

есть риск эмоционального выгорания и демотивации среди сотрудников;

приходится много учиться;

тратятся время и ресурсы команды на перестройку внутренних процессов;

можно потерять долгосрочные проекты и текущих клиентов или партнеров;

временно снижается эффективность компании.

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Что может дать VUCA-мир

Кризис — это точка роста. Поэтому VUCA-среда помогает усовершенствовать процессы внутри компании. С помощью метода можно прокачать компанию: развить сотрудников, улучшить репутацию на рынке и, как следствие, увеличить прибыль.

Есть несколько правил, которые помогут взять лучшее от VUCA-мира:

Новые возможности. Кризис помогает выйти за рамки привычного и начать искать решения там, где вы не стали бы это делать еще год назад. Поэтому следите за рынком, устанавливайте новые контакты и не бойтесь работать с новыми клиентами и партнерами.

Свободу творчества. Ваш прошлый опыт подбора антикризисных решений может не работать в мире VUCA, и это нормально. Старайтесь искать новые нестандартные подходы, подключайте к этому сотрудников и проводите мозговые штурмы.

Лояльность сотрудников. Сотрудники могут терять мотивацию в условиях частых изменений. Чтобы настроить их на работу, позаботьтесь о корпоративной культуре и well-being активностях.

Новые лица в команде. Если вам нужны новые сотрудники, постарайтесь подобрать тех, кто будет чувствовать себя комфортно в изменчивой среде. Они могут положительно повлиять на команду и работу в целом.

Знание, как видеть хорошее в плохом. Смотрите на сложности как на движущие силы, а не подавляющие.

Что такое VUCA-лидерство

Быть лидером в условиях нестабильности — не простая задача. Нужно не просто отвечать на изменения быстро, но и делать это качественно, чтобы бизнес и команда не страдали. Лидер в VUCA-мире — это оплот определенности в среде, полной неопределенности.



Навыки, которые нужны VUCA-лидеру:

гибкость;

коммуникабельность;

умение взять на себя ответственность и принять сложное решение;

широкий взгляд на ситуацию;

умение анализировать.

Лидер также ответственен за то, чтобы донести все это до своей команды. Не все люди легко справляются даже с небольшими изменениями, что может стать проблемой для бизнеса. Поэтому VUCA-лидерство тесно связано с обучением сотрудников выживанию во турбулентное время.

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Модель VUCA в стратегическом управлении

Мы уже разобрались, что кризис — двигатель прогресса. Поэтому понятие VUCA-мира не такое пессимистичное, каким может показаться на первый взгляд.



Процветать в хаосе возможно, но только при грамотном подходе. Вот какими инструментами стоит пользоваться, чтобы развивать бизнес в условиях крайней нестабильности:

Качественное и понятное планирование. Чтобы всем было понятно, куда движется компания, следует разработать четкую стратегию с прозрачными целями.

Постоянная оценка работы. Анализируйте каждое принятое решение, его причины и последствия. Это поможет в поиске наиболее эффективных мер для бизнеса.

Поощрение инициатив. Создавайте такую среду, где сотрудники будут делиться идеями и прислушиваться друг к другу, а вы — к ним.

Гибкое управление. Микроменеджмент остался в далеком прошлом. Чтобы компания могла выстоять на нестабильном рынке, сотрудники должны быть автономными.

Оптимизация. Упрощайте и улучшайте все, что возможно. Подключайте новые программы, инструменты коммуникации и планирования. Тестируйте разные модели, пока не найдете то, что действительно поможет компании.

Примеры VUCA

Мы живем в условиях неопределенности, начиная с 2020 года: карантин, экономический кризис и непредсказуемая ситуация на политической арене вынуждали бизнес резко подстраиваться под новую реальность.

Перестроиться успели не все. Вспомните, сколько компаний сократили штаты, потеряли прибыль или вовсе закрылись во время пандемии. Но были и те, кто успешно адаптировался под новые реалии. Например, бренд Lime. Как только из России ушел холдинг Inditex, отечественный бренд быстро забрал его торговые площади, а заодно и целевую аудиторию, предложив ей достойную альтернативу.

Еще пример: «Вкусно — и точка», в который никто не верил как в достойную замену McDonald's. В итоге ресторанная сеть не просто успешно заняла позицию на освободившемся рынке, но и открыла немало новых точек.

Во время кризиса хорошо развились курьерские сервисы, агрегаторы такси, банковские услуги и многое другое. И это объяснимо, ведь именно VUCA-мир с его вызовами становится причиной, по которой рынок меняется. Часто — в лучшую сторону.

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