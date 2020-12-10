Самосаботаж: как перестать мешать собственному успеху

Если вы когда-либо стояли на пороге достижения чего-то крупного, а затем делали что-то, чтобы это испортить, возможно, вы подвержены самосаботажу. Расскажем, как распознать это поведение, и рассмотрим способы его предотвратить.

Скоро вы получите большое повышение или уже близки к тому, чтобы заключить договор с крупным клиентом. Но затем вы пропускаете важный дедлайн, допускаете ошибку, которой можно было избежать, или совершаете любое другое действие, сводящее все ваши старания к нулю.

Самосаботаж — это поведение человека, которое наносит вред ему самому. «К сожалению, это довольно распространено», — утверждает организационный психолог Лаура Галлахер, основатель и CEO консалтинговой компании Gallaher Edge.

Действия, подрывающие результат тяжелой работы, не всегда бывают очевидны. Однако есть несколько способов их распознать и остановить.

Мы мешаем своему успеху, когда боимся сделать шаг вперед

По словам Галлахер, иногда причина такого поведение кроется в самозащите. «В первую очередь, самосаботаж проявляется в решениях, которые человек принимает в попытке защитить себя от внутренних переживаний, — говорит она. — В конечном счете это искажает его восприятие мира и заставляет чувствовать себя менее эффективно».

Джазмен и предприниматель Маркус Джонсон утверждает, что отчасти деструктивное поведения возникает из-за того, что люди не умеют управлять успехом. По его словам, мысль о том, что мы движемся дальше, может изменить наше отношение к самим себе и близким людям.

«Мы пускаемся в борьбу или бегство, чтобы перестать делать то, что ведет к успеху. Дело в том, что мы боимся отдалиться от тех, кто нам дорог», — говорит он.

Организационный психолог Кэти Каселли, основатель и руководитель компании Building Giants, утверждает, что деструктивным действиям также способствует синдром самозванца. Мы боимся, что не способны делать то, что хотим, и опасаемся, что другие посчитают нас недостаточно квалифицированными. «Я общаюсь со множеством людей, которых останавливает страх, — рассказывает она. — Если бы они смогли преодолеть это препятствие, то дальнейшие шаги стали бы намного проще».

Это поведение мешать восприятию критики и заставляет отстраняться от других

Самосаботаж может проявляться в различных формах. «Этот режим самозащиты мешает нам слышать то, что говорят окружающие, и четко воспринимать информацию», — рассказывает Галлахер.

По словам Каселли, человек, подверженный деструктивному поведению, часто вовлекается в негативные взаимодействия в офисе — оскорбляет коллег и сплетничает. Прокрастинация и отстраненность также распространены. «Например, когда человек получает фидбек, которые его задевает, и решает, что не хочет рисковать», — говорит она. Отстранившись, он начинает совершать ошибки чаще, а со стороны может показаться, что он сознательно игнорирует совет. «Ему может быть нелегко восстановиться после фидбека, даже если он был высказан с хорошими намерениями», — говорит Каселли.

Самосаботаж также может сигнализировать о более серьезной проблеме, например о выгорании или депрессии, которые лучше решать со специалистом.

Найдите поддержку со стороны и развивайте полезные привычки

Галлахер советует начать с самоанализа. «Нужно быть честным с самим собой и принять свои недостатки, чтобы суметь предотвратить это поведение», — утверждает она. Негатив по отношению к себе усугубляет синдром самозванца и еще сильнее мешает достигать цели.

Самосаботаж часто встречается в творческих профессиях и в бизнесе. По словам Джонсона, самые успешные люди, которых он знает, заручаются поддержкой со стороны, чтобы избежать деструктивного поведения. Например, наставники или близкие коллеги, которые понимают ситуацию и помогают взглянуть на нее шире. Также он советует развивать полезные привычки, которые помогут двигаться к желаемым целям.

Джонсон отмечает: важно осознать у себя деструктивное поведение, иначе «вы не сможете с этим справиться».

Определив это поведение, исследуйте чувства, стоящие за ним, и причины, по которым они возникают. Только в таком случае вы сможете найти людей, ресурсы и решения, которые освободят вас из этого болезненного цикла.

Каселли разделяет это мнение. Помощь со стороны помогает преодолеть деструктивное поведение быстрее, чем если делать это в одиночку. «Найдите человека, который посмотрит на вашу проблему со стороны и поможет ее решить. Многие пытаются сделать это самостоятельно и застревают в бесконечной борьбе. Сторонняя помощь ускорит этот процесс», — говорит она.

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