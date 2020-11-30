24 привычки, которые помогут в карьере

Секрет успешной карьеры складывается из нескольких факторов: ответственного отношения к работе, внимательности к деталям и хороших отношений с другими сотрудниками. Если вы хотите достичь новых высот, обратите внимание на эти 24 привычки.

Адекватно относитесь к критике ​

Фидбэк от начальника играет важную роль. Не стоит воспринимать это как личное оскорбление: скорее всего, он критикует вашу производительность, потому что хочет помочь вам стать лучше.

Не сплетничайте

Старайтесь избегать сплетен. Если коллега пытается включить вас в обсуждение чужой личной жизни или осуждает кого-либо за спиной, по возможности сохраняйте нейтральную позицию.

Решайте проблемы, а не жалуйтесь на них

Если вы недовольны каким-либо рабочим процессом, предложите идеи по его улучшению. Дайте совет вместо того, чтобы жаловаться. Так вы продемонстрируете свой профессионализм.

Будьте надежны и ответственны

Не пропускайте рабочие дни без уважительной причины. Старайтесь брать больничный, только если он действительно нужен.

Будьте готовы к переработкам

Если вас просят выйти на работу в выходные или взять дополнительные часы, с готовностью беритесь за дело. Не жалуйтесь на свое положение и постарайтесь сохранять хорошее настроение.

Точно планируйте время

Выходите из дома с запасом в несколько минут, чтобы быть на месте вовремя. Заранее готовьтесь к рабочему дню: составляйте график задач и устанавливайте точные сроки. Таким образом вы будете все успевать и не подведете команду.

Будьте готовы к тому, что вы чего-то не знаете

Если вы только устроились в компанию, скорее всего, вы не обладаете всеми нужными навыками и умениями. Более того, даже если вы уже продвинулись по карьерной лестнице, вам предстоит еще многому научиться.

Если вам задают вопрос, ответ на который вы не знаете, будьте честны. Сообщите, что не уверены в своих знаниях, но постараетесь выяснить правильный ответ.

Отложите телефон подальше

Уведомления в смартфоне часто отвлекают от работы. Отключите их или уберите телефон со стола и проверяйте его только во время перерывов.

Позаботьтесь о внешнем виде

Каждой должности соответствует определенный дресскод. Если на собеседовании вы выглядите подходящим образом, работодателю будет легче представить вас на этой работе.

Задавайте вопросы и предлагайте помощь другим

Любому человеку, независимо от навыков и опыта, рано или поздно потребуется помощь. Если вам что-то непонятно, не бойтесь спросить совета у коллег. Так вы сможете избежать ошибок.

Возможно, кто-то из вашей команды также не решается попросить помощи, поэтому по возможности предлагайте им свои советы.

Всегда выкладывайтесь по полной

Если вам поручили какую-либо задачу, вложите в нее все свои знания и возможности. Хорошая работа должна быть выполнена качественно и точно в срок.

Проявляйте доброту

Негативному и агрессивному человеку будет трудно чего-либо добиться. Постарайтесь быть добрее к окружающим — так вы не только поднимаете им настроение, но и располагаете их к себе. Если кто-то из членов команды выглядит несчастным, попробуйте подбодрить его — возможно, именно этого ему хватает.

Делайте больше, чем от вас требуется

Постарайтесь превзойти ожидания начальства и клиентов. Таким образом вы не только заслуживаете их признание, но и набираете больше опыта.

Не отказывайтесь от задач, которые не входят в ваши обязанности

Будьте готовы взяться за работу, выполнение которой не входит в описание вашей должности. Так вы продемонстрируете свою гибкость.

Рассматривайте проблемы как возможности для развития

Не бойтесь трудностей. Умение находить решение в любой ситуации демонстрирует ваши сильные стороны и позволяет оттачивать навыки.

Не обсуждайте личные дела на работе

Старайтесь не распространяться о личных проблемах. Коллеги и руководитель могут не только изменить мнение о вас лично, но и усомниться в вашем профессионализме. Более того, рассказывая слишком много о себе, вы рискуете стать объектом сплетен.

Всегда проверяйте свою работу

Возможно, для этого потребуется потратить на выполнение немного больше времени. Тем не менее так вы сможете обнаружить ошибки прежде, чем их заметит проверяющий.

Не забывайте, что работа не всегда бывает интересной

Не стоит ожидать, что работа будет приносить только радость и удовольствие. Не все задачи будут интересными, но именно поэтому вам и платят деньги.

Изучите политику компании

Лучше узнать эту информацию у сотрудника отдела кадров. Коллеги могут указать неверные данные, а ответственность за это придется понести вам.

Будьте организованы

Без определенного графика будет трудно справляться с работой. Распределите задачи по дням и составьте расписание — так вы сможете все успевать и получать эффективные результаты.

Не перекладывайте задачи на других

Не стоит ожидать, что коллеги будут делать грязную работу за вас. Делегируйте задачи, только если этого допускает должность.

Дарите хорошее настроение

Улыбка поднимает настроение не только вам, но и окружающим. Тем не менее, есть ситуации, когда она неуместна — например, если произошло трагическое событие.

Внимательно слушайте

Когда кто-то объясняет вам новую информацию, постарайтесь понять то, что вам пытаются донести. Не думайте о том, как вы будете отвечать — вопросы можно будет задать позже.

Не прокрастинируйте

Когда вы откладываете работу на потом, ее не становится меньше. Даже если проект выглядит пугающе, возьмите контроль в свои руки и сделайте все точно в срок.

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