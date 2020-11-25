Простые привычки, которые помогут избавиться от прокрастинации

Писатель и блогер Лео Бабаута провел интервью с теми людьми, которые не склонны к прокрастинации, и выяснил, что их объединяет. Это довольно простые привычки, которые помогают эффективно работать.

95-99% людей прокрастинируют хотя бы раз в день. Это нормальная реакция на стресс, неопределенность, трудные задания, перегрузки или отвлекающие факторы. У многих эта привычка сложилась еще в детстве или подростковом возрасте.

Не откладывать дела

Прокрастинаторы склонны тянуть до последнего и выполнять неприятные или трудные задачи в последнюю минуту. Вот как они размышляют.

Я смогу сделать это позже, это не проблема. Сейчас лучше я займусь чем-нибудь другим. Я хочу избавить себя от этой задачи. Лучше я отложу ее и сниму стресс с помощью вкусной еды или отвлекающих занятий. Посижу-ка я в интернете.

Это прочно укоренившаяся привычка, о которой мы даже не задумываемся.

Люди, которые не прокрастинируют, сочувствуют себе в будущем и оценивают ситуацию иначе.

Если я отложу эту задачу, она только создаст больше проблем в будущем. Если я выполню ее сейчас, в будущем я буду счастливее. Поэтому нужно приступить к ней прямо сейчас.

Чтобы избавиться от привычки откладывать дела, обдумайте последствия своих решений. Какие действия, предпринятые сегодня, сделают вас счастливее завтра или через год? Зачем оттягивать проблемы в настоящем и усложнять себе жизнь в будущем?

Практикуйте этот тип мышления, чтобы он вошел в привычку.

Легко приступать к сложной работе

Суть этой привычки — представить задание настолько выполнимым, чтобы к нему было легко приступить. После этого отказаться уже труднее. Поэтому главное — создать для себя впечатление простоты. Эта привычка очень полезна, ведь нам свойственно преувеличивать сложность работы.

Не думайте о том, как сложно будет придумать целую главу книги. Представьте, как вы откроете текстовый редактор, включите музыку и будете писать все, что придет в голову.

Быть полностью открытым для задач

Эта привычка не связана с прокрастинацией напрямую, но она очень полезна для повышения производительности.

Как правило, если возникает новое задание, нам хочется:

избежать его выполнения, потому что оно сложное или непонятное;

поскорее выполнить его, как неприятную обязанность, чтобы перейти к следующим.

Таким образом, любое новое дело нам не нравится. Когда мы проводим дни за неприятной работой, через некоторое время это утомляет, заставляет скучать и приводит к стрессу. В результате мы прокрастинируем, потому что не хотим этим заниматься.

Другой подход поможет справиться с проблемой. Будьте открытым для новых задач. Это означает, что ваше отношение к ним можно сформулировать так:

вы готовы приступить к созданию текста и полностью на этом концентрируетесь;

вы внимательно изучаете задание и обращаете внимание на свое желание сопротивляться или избежать его;

вы продолжаете работу и учитываете последствия для себя как в настоящем, так и в будущем;

вы благодарны за возможность выполнить задание и внести вклад в общее дело, частью которого являетесь;

вы чувствуете благодарность и преданность, выполняя задание, и работа приносит вам радость.

Такой образ мышления кардинально отличается от обычного подхода прокрастинатора. Чтобы быть эффективнее, не откладывайте дела на потом и старайтесь найти самый простой способ начать работать.

Источник.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock