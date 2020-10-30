Три способа, которые помогут преодолеть прокрастинацию

Прокрастинация — это склонность откладывать дела, даже самые важные и срочные. Когда человек прокрастинирует, он не может выполнить простейшую задачу. Почему возникает прокрастинация и как с ней справиться?

Есть разные мнения, почему возникает прокрастинация. Социальные психологи полагают, что причина в проблемах с контролем эмоций. Другая возможная причина заключается в том, что откладывание дел позволяет избежать стресса. Даже самая простая задача, например развешивание белья, — это обязанность, которая может спровоцировать стресс. Поэтому в некотором смысле прокрастинация — защитная реакция организма.

По одной из версий, прокрастинация появилась в процессе генетической эволюции.

Исследователи из Колорадского университета провели исследование, чтобы установить влияние генетики на прокрастинацию. Они опросили близнецов и узнали их рабочие привычки. В исследовании участвовали разнояйцевые близнецы (с разными ДНК) и однояйцевые (с одинаковой ДНК). В результате ученые обнаружили, что почти в половине случаев генетические различия обуславливают различия в прокрастинации.

Тем не менее есть способы преодолеть желание откладывать дела. Начать можно со следующих трех советов.

Разбейте задачу на несколько частей и не беритесь за несколько дел одновременно

Как часто вы брались за мытье посуды и заканчивали тем, что отмывали всю квартиру? Этот подход работает и при решении любой другой задачи.

Разбейте дело на несколько простых и выполнимых частей. Выполнение даже небольшой части задачи значительно повысит мотивацию, а это поможет продолжить работу.

Важно рационально распределять задачи. Не стоит браться за все сразу. Одна только мысль о том, сколько всего нужно сделать, может стать обременительной.

Начинать с выполнения простых задач важно и с точки зрения физиологии. Исследование американских ученых показывает, что человеческий мозг продолжает обрабатывать задачу, даже если она еще не закончена, что повышает вероятность возвращения к невыполненной задаче. При этом завершенные задачи забываются гораздо быстрее.

Разделите выполнение задачи на несколько временных интервалов

«Метод помидора», разработанный Франческо Чирилло, — отличная техника управления временем, которая сделает любую задачу более выполнимой. Франческо предложил разбивать задачи на временные интервалы и делать короткие перерывы между работой.

Метод работает очень просто: выделите 25 минут на работу, а затем сделайте перерыв на 3–5 минут. Выполнив 4 цикла по 25 минут, отдохните 15–20 минут, а затем снова возвращайтесь к работе. Так мозгу будет намного легче сосредоточиться на задаче.

Этот подход повышает продуктивность и помогает лучше управлять временем. Гораздо легче приступать к работе с мыслью о том, что скоро будет перерыв.

Составьте список последствий прокрастинации

Если у вас возникло желание отложить какое-либо дело, попробуйте написать список возможных последствий: что случится, если вы не выполните задачу.

Это способ работает даже для самых простых задач, таких как вынести мусор. Возможными последствиями в этом случае могут быть неприятные запахи в квартире и накопление большого количества мусора. В результате придется разделить мусор на несколько пакетов и приложить больше усилий, чтобы его вынести.

Этот простой способ поможет увидеть, как даже незначительная задача может привести к серьезным неприятным последствиям.

Источник.