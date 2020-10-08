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Истории

Социальная изоляция снижает эффективность сотрудников. Как помочь?

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В начале 2020 года многие компании были вынуждены перевести большинство сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. К октябрю ситуация существенно не изменилась. Из-за социальной изоляции люди чувствуют себя одинокими, и это влияет на их производительность и эффективность. Что могут сделать менеджеры, чтобы поддержать сотрудников на удаленке?

Социальная изоляция снижает эффективность сотрудников. Как помочь?

Согласно исследованию образовательной платформы BetterUp, одинокие сотрудники меньше других удовлетворены работой, медленнее продвигаются по карьерной лестнице и чаще увольняются. 

Как отметила директор по инновациям BetterUp Габриэлла Розен Келлерман, 40% респондентов заявили, что чувствуют себя одинокими. Пандемия усугубила эту ситуацию. 

Главный специалист по персоналу платформы Workhuman Стив Пембертон отмечает, что непродолжительная работа в одиночестве может даже принести удовольствие. Однако в долгосрочной перспективе изоляция негативно влияет на психическое здоровье, эффективность и производительность людей. Поэтому компаниям стоит заботиться о моральном состоянии своих сотрудников. Вот четыре совета, которые можно для этого использовать. 

Подчеркивайте ценность работы сотрудников

Сотрудники должны понимать ценность своей работы и чувствовать причастность к достижениям компании. Создать эту ценность — задача менеджера, говорит Розен Келлерман.

Люди работают лучше, когда видят в работе смысл и практическую пользу. 

Кроме того, важно отмечать вклад всех сотрудников в общий результат. Если команда успешно завершила проект или получила крупный заказ, стоит обратиться к каждому сотруднику по имени и поблагодарить за его работу. Также можно устроить небольшую вечеринку по Zoom, чтобы отпраздновать совместный успех. 

Общайтесь с командой на личные темы 

Люди устают от большого количества деловых звонков по видеосвязи за день.

Стоит найти время и позвонить сотруднику по телефону, чтобы поговорить о его интересах и жизни вне работы. Спросите у коллеги, как его самочувствие и настроение, чем он занимается. 

Стив Пембертон отмечает, что во время звонков лидер команды должен не только спрашивать, но и рассказывать о себе. Так менеджер покажет, что ценит сотрудника и общение с ним. А члены команды смогут почувствовать себя более комфортно. 

Развивайте социальные связи в коллективе

Постарайтесь заменить общение, которое в обычное время органично происходит в офисе. Например, Workhuman создала отдельный чат в Slack, где сотрудники делились переживаниями и обсуждали влияние пандемие. 

Другой вариант — создать регулярные виртуальные встречи по интересам. Это может быть книжный клуб или занятия йогой. Если есть возможность, встречи можно устраивать и в офлайн-формате — например, на свежем воздухе. 

Предложите сотрудникам психологическую помощь

Многие работники вернутся в офис не раньше 2021 года. Позаботьтесь об их моральном состоянии и добавьте в мотивационный пакет возможность поговорить с психологом. Во время пандемии это важнее кофе и фруктов в офисе. Сотрудники компаний много работают в изоляции и должны знать, что при необходимости могут обратиться к специалисту. 

Источник

Фото: Jul_g / Shutterstock

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