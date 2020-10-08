Социальная изоляция снижает эффективность сотрудников. Как помочь?

В начале 2020 года многие компании были вынуждены перевести большинство сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. К октябрю ситуация существенно не изменилась. Из-за социальной изоляции люди чувствуют себя одинокими, и это влияет на их производительность и эффективность. Что могут сделать менеджеры, чтобы поддержать сотрудников на удаленке?

Согласно исследованию образовательной платформы BetterUp, одинокие сотрудники меньше других удовлетворены работой, медленнее продвигаются по карьерной лестнице и чаще увольняются.

Как отметила директор по инновациям BetterUp Габриэлла Розен Келлерман, 40% респондентов заявили, что чувствуют себя одинокими. Пандемия усугубила эту ситуацию.

Главный специалист по персоналу платформы Workhuman Стив Пембертон отмечает, что непродолжительная работа в одиночестве может даже принести удовольствие. Однако в долгосрочной перспективе изоляция негативно влияет на психическое здоровье, эффективность и производительность людей. Поэтому компаниям стоит заботиться о моральном состоянии своих сотрудников. Вот четыре совета, которые можно для этого использовать.

Подчеркивайте ценность работы сотрудников

Сотрудники должны понимать ценность своей работы и чувствовать причастность к достижениям компании. Создать эту ценность — задача менеджера, говорит Розен Келлерман.

Люди работают лучше, когда видят в работе смысл и практическую пользу.

Кроме того, важно отмечать вклад всех сотрудников в общий результат. Если команда успешно завершила проект или получила крупный заказ, стоит обратиться к каждому сотруднику по имени и поблагодарить за его работу. Также можно устроить небольшую вечеринку по Zoom, чтобы отпраздновать совместный успех.

Общайтесь с командой на личные темы

Люди устают от большого количества деловых звонков по видеосвязи за день.

Стоит найти время и позвонить сотруднику по телефону, чтобы поговорить о его интересах и жизни вне работы. Спросите у коллеги, как его самочувствие и настроение, чем он занимается.

Стив Пембертон отмечает, что во время звонков лидер команды должен не только спрашивать, но и рассказывать о себе. Так менеджер покажет, что ценит сотрудника и общение с ним. А члены команды смогут почувствовать себя более комфортно.

Развивайте социальные связи в коллективе

Постарайтесь заменить общение, которое в обычное время органично происходит в офисе. Например, Workhuman создала отдельный чат в Slack, где сотрудники делились переживаниями и обсуждали влияние пандемие.

Другой вариант — создать регулярные виртуальные встречи по интересам. Это может быть книжный клуб или занятия йогой. Если есть возможность, встречи можно устраивать и в офлайн-формате — например, на свежем воздухе.

Предложите сотрудникам психологическую помощь

Многие работники вернутся в офис не раньше 2021 года. Позаботьтесь об их моральном состоянии и добавьте в мотивационный пакет возможность поговорить с психологом. Во время пандемии это важнее кофе и фруктов в офисе. Сотрудники компаний много работают в изоляции и должны знать, что при необходимости могут обратиться к специалисту.

Источник.