Собянин объявил «ковидную амнистию» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» в столице, об этом он сообщил в своем блоге. По словам Собянина, органы власти продолжают взыскивать назначенные штрафы за нарушения ковидных ограничений, которые уже отменены.
«На мой взгляд, этого делать не следует [взыскивать штрафы]. Сегодня — другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — сообщил мэр.
- Органы исполнительной власти города прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.
- Правительство Москвы также выделит субсидии бизнесу и гражданам, чтобы те могли компенсировать ранее уплаченные штрафы.
Амнистия начнет действовать с 1 июня 2022 года. В общей сложности город прекратит взыскание или возвратит порядка 13,6 млрд рублей.
Фото на обложке: mos.ru
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