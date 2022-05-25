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Собянин объявил «ковидную амнистию» в Москве

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» в столице, об этом он сообщил в своем блоге. По словам Собянина, органы власти продолжают взыскивать назначенные штрафы за нарушения ковидных ограничений, которые уже отменены.

Собянин объявил «ковидную амнистию» в Москве

«На мой взгляд, этого делать не следует [взыскивать штрафы]. Сегодня — другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — сообщил мэр.

  1. Органы исполнительной власти города прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.
  2. Правительство Москвы также выделит субсидии бизнесу и гражданам, чтобы те могли компенсировать ранее уплаченные штрафы.

Амнистия начнет действовать с 1 июня 2022 года. В общей сложности город прекратит взыскание или возвратит порядка 13,6 млрд рублей.

Фото на обложке: mos.ru

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