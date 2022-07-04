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Россия с 15 июля снимет все коронавирусные ограничения на пересечение границы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Россия с 15 июля снимет все ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19. 

Россия с 15 июля снимет все коронавирусные ограничения на пересечение границы

«Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года и от 27 марта 2020 года», — говорится в сообщении правительства. 

Ограничения на въезд иностранцев через морские и воздушные пункты отменили еще 14 июня, теперь попасть в страну можно также всеми наземными видами транспорта.

Требования о сдаче ПЦР-теста для въезжающих иностранцев, кроме граждан Белоруссии, сохраняются.

1 июля Роспотребнадзор отменил почти все оставшиеся ограничения, в числе которых масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью.

Фото на обложке: Unsplash

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