Долгий коронавирус может сделать мозг на 10 лет старше — исследование

В Королевском колледже Лондона изучили , как коронавирус влияет на работу мозга. Выяснилось, что постковидный синдром провоцирует те же когнитивные нарушения, что стресс или старение на 10 лет. Более того, симптомы заражения могут сохраняться до двух лет.

«Факт в том, что спустя два года после первого заражения некоторые люди не чувствуют себя полностью выздоровевшими и по-прежнему испытывают долгосрочные последствия коронавируса», — рассказала Клэр Стивс, профессор по вопросам старения и здоровья Королевского колледжа Лондона.

По ее словам, необходимо разобраться в том, почему это происходит и как помочь людям.

Читайте по теме:

12 признаков постковидного синдрома

Ученые выяснили возможную причину постковидного синдрома

У пациентов, переболевших коронавирусом, может сократиться объем мозга — исследование

В исследовании Королевского колледжа Лондона участвовали более 5 тыс. человек, чьи данные хранятся в британском биобанке Covid Symptom Study. Участников набрали через мобильное приложение.

Исследователи изучили их рабочую память, внимание, мышление и двигательный контроль в 2021 и 2022 годах. Для этого они использовали 12 когнитивных тестов, измеряющих скорость и точность работы мозга.

Первая группа из 3335 участников проходила эксперимент в июле и августе 2021 года. Более низкие когнитивные показатели обнаружили у людей с положительным результатом теста на COVID-19. При этом с наибольшими нарушениями столкнулись те, у кого симптомы сохранялись более трех месяцев.

Согласно исследованию, эти нарушения равносильны последствиям легкого или умеренного психологического стресса или старения на 10 лет.

Однако еще сильнее проявлялись другие признаки, такие как снижение способности к обучению и уровни усталости выше порогового значения. Исследователи не обнаружили значительных улучшений на втором этапе эксперимента, в котором участвовали 1786 человек. Его проводили в апреле и июне 2022 года, спустя девять месяцев после первого.

Но по словам ведущего автора исследования Натана Читама, есть и «хорошая новость». Когнитивные нарушения не выявили у участников, которые полностью выздоровели от коронавируса — даже если симптомы сохранялись у них более трех месяцев.

«Это исследование показывает необходимость наблюдать за теми людьми, чей мозг больше всего пострадал от COVID-19, чтобы увидеть, как развиваются их когнитивные симптомы, и обеспечить поддержку для их выздоровления», — сказал он.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney