Компании отменяют удаленку — и вынуждены заново учить сотрудников тому, как вести себя в офисе

Сотрудникам нужно заново учиться, к примеру, вести беседы на рабочем месте, соблюдать дресс-код, делать перерывы на обед и даже поддерживать зрительный контакт.

Последние годы многие работали из дома, а некоторые и вовсе начинали свою карьеру в таком формате. В результате возвращение в офисы проходит не так гладко, как ожидалось, сообщают руководители в опросе Resume Builder, проведенном в июле.

В опросе Resume Builder участвовали свыше 1,5 тыс. человек, занимающих руководящие должности в компаниях с 11 и более сотрудниками. Почти половина из них сообщили, что сейчас проводят занятия по офисному этикету, а еще 18% планируют внедрить их к следующему году.

Некоторые крупные консалтинговые компании, например KPMG, Deloitte и PwC, предлагают такие программы молодым сотрудникам.

Согласно опросу, умение вести беседы — главный навык, над которым нужно работать представителям всех возрастных групп. Им нужно научиться проявлять тактичность при обсуждении политики и религии, учитывать убеждения других людей и относиться к ним с уважением и сочувствием, а также устанавливать уместный зрительный контакт.

На занятиях по этикету сотрудникам также часто объясняют, как одеваться должным образом. Тем не менее в период пандемии рабочий дресс-код изменился, и все больше работодателей ослабляют требования к внешнему виду, в том числе допускают татуировки на видимых участках тела.

Работать над своим профессионализмом особенно нужно представителям поколения Z. Некоторые респонденты заявили, что обучение будет обязательным только для части сотрудников — более половины из них указали на выпускников колледжей и специалистов моложе 25 лет.

Работодатели сообщили, что у представителей поколения Z мягкие навыки развиты хуже, чем технические. По словам респондентов, такие работники умеют обращаться с офисным оборудованием, например компьютерными программами, но им сложнее воспринимать конструктивную критику и избегать спорных тем в рабочих дискуссиях.

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