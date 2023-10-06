Cон, ЗОЖ и бизнес-отдых: новые тренды в индустрии гостеприимства из отчета Hilton

После пандемии путешественники отдают предпочтение хорошему ночному сну, инфраструктуре для здорового образа жизни и «умным» номерам с большим количеством технологий, а также любят сочетать отдых с деловыми поездками, говорится в новом отчете Hilton .

Международные гостиничные сети продолжают восстанавливаться после коронавируса и пытаются по максиму использовать тенденцию revenge travel (англ. «путешествий мести», то есть попыток компенсировать впечатления, упущенные во время карантина), предлагая обновления, соответствующие современным вкусам.

Это означает номера с велосипедами Peloton, разнообразные подушки на выбор и комнаты, оборудованные техникой, которой можно управлять с помощью приложения. На прикроватных тумбочках появляются беспроводные зарядные устройства, цифровые ключи от номера сменяются пластиковыми картами, а в номерах появляются розетки для всей техники.

Выпьем что-нибудь безалкогольное? Гостиничные бары запасаются полезными закусками и безалкогольными напитками, а также предлагают «коктейльные развлечения» для представителей поколения Z, которые хотят попробовать дистилляты из агавы.

«Сейчас, вероятно, один из самых интересных периодов в истории гостеприимства», — рассказывает главный бренд-директор Hilton Мэтью Шайлер, имея в виду новые приоритеты гостей — оздоровление, экологичность и локальный опыт.

В третьем ежегодном отчете Hilton о тенденциях в сфере путешествий были определены четыре основные темы, которые, по прогнозам, будут определять расходы людей на поездки в 2024 году:

Сон. Наше желание отдохнуть и зарядиться энергией побудило Hilton добавить в номера генераторы белого шума, блокирующие свет шторы, кровати с изогнутым изголовьем, «обнимающим» гостя, и постельное белье из плотной ткани.

Наше желание отдохнуть и зарядиться энергией побудило Hilton добавить в номера генераторы белого шума, блокирующие свет шторы, кровати с изогнутым изголовьем, «обнимающим» гостя, и постельное белье из плотной ткани. Технологии. Потребность в «подключении и персонализации» воплотится в более надежных вариантах онлайн-бронирования и большем количестве зарядных устройств для электромобилей в отелях.

Потребность в «подключении и персонализации» воплотится в более надежных вариантах онлайн-бронирования и большем количестве зарядных устройств для электромобилей в отелях. Интерес к местной кухне и локальному опыту. Hilton расширяет свое меню и предлагает мероприятия, посвященные местной культуре (и, конечно же, площадки для игры в пиклбол).

Hilton расширяет свое меню и предлагает мероприятия, посвященные местной культуре (и, конечно же, площадки для игры в пиклбол). Bleisure (от англ. business и leisure — бизнес и отдых): Люди совмещают отпуск с рабочими поездками, чтобы навестить местных друзей или заняться туризмом.

Для составления отчета Hilton и Ipsos опросили 10 тысяч путешественников из девяти стран, собрали 60 видеодневников путешественников из США и опросили десятки «экспертов Hilton по путешествиям».

В качестве ответа новым трендам в августе был запущен отель Tempo by Hilton на Таймс-сквер. В планах построить еще сотни таких объектов, и все они призваны удовлетворить запрос гостей на ЗОЖ и местный колорит.

Фото в тексте: Hilton

Здесь можно будет забронировать «велнес-номера» с Peloton и Theragun или комнату с видом на Новогодний шар Таймс-сквер, который спускается в новогоднюю ночь (в остальные дни стоимость от $700 за ночь).

В номерах есть дизайнерские настенные крючки, душевые кабины больших размеров и Bluetooth-динамики, чтобы гость мог слушать музыку и подкасты, пока приводит себя в порядок.

Из номеров исчезли ковры (их слишком трудно чистить), одноразовые туалетные принадлежности (слишком расточительно) и шкафы (потому что «80% наших гостей фактически живут на чемоданах», как объясняет Шайлер).

Фото в тексте: Hilton

В номерах установлены кинетические художественные экраны (которые приветствуют гостей по имени), дизайнерские туалетные принадлежности и большие корзины для мусора, которые настолько полюбились гостям, что их часто воруют. Однако они необходимы, потому что гости, как правило, заказывают еду через приложения для доставки еды.

Устойчивый интерес к «путешествиям мести» заставляет ведущие гостиничные бренды обновлять фонд, повышая вместимость, оснащенность технологиями и удобствами.

В сентябре Hyatt объявила, что делает ставку на предложения в сегменте «лайфстайла и роскоши»: до 2025 года сеть планирует открыть более 30 отелей и курортов в Северной и Южной Америке.

Marriott описала трехлетний план роста, согласно которому в отеле будет добавлено 230 тысяч – 270 тысяч номеров.

Ritz-Carlton только что объявил о новой масштабной маркетинговой кампании под лозунгом Leave Better («Уезжайте, став лучшей версией себя»). Подразумевается, что она покажет, «как путешествия по отелям и курортам бренда могут стать катализатором личной эволюции».

Итог таков: чем комфортнее отель, тем приятнее в нем тратить деньги.

Как объясняет Шайлер, номера в Tempo «спроектированы таким образом, чтобы во время путешествий у гостя были все домашние удобства. Много научных и инженерных разработок было вложено в продукт, чтобы привести нас к этой точке».

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