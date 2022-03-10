У пациентов, переболевших коронавирусом, может сократиться объем мозга — исследование

Недавно ученые изучили снимки мозга пациентов, сделанные до и после заражения коронавирусом, и обнаружили новое последствие заболевания. Оказалось, некоторые области мозга, связанные с обонятельной системой, могут слегка уменьшиться.

Коронавирус может сопровождаться проблемами с дыханием, расстройством кишечника, образованием тромбов и потерей обоняния. Вероятно, потребуются годы, чтобы выяснить, как именно он воздействует на организм человека.

Почему ученые изучают влияние COVID-19 именно на мозг? На это есть много причин, и одна из самых очевидных — потеря обоняния, биологические причины которой пока не установлены.

В теории коронавирус может влиять на мозг двумя способами.

Напрямую — вирус заражает носовые пазухи, где расположены нервные клетки, воспринимающие молекулы запаха. Среди них лишь один пучок нервов соединяется с областями мозга, которые обрабатывают сигналы, наделяющие человека обонянием. Именно он может передавать вирус напрямую в мозг.

— вирус заражает носовые пазухи, где расположены нервные клетки, воспринимающие молекулы запаха. Среди них лишь один пучок нервов соединяется с областями мозга, которые обрабатывают сигналы, наделяющие человека обонянием. Именно он может передавать вирус напрямую в мозг. Косвенно — заражение может запускать воспалительную реакцию в мозгу или повреждения из-за свертывания крови, что наблюдается у некоторых пациентов.

Некоторые последствия заболевания действительно свидетельствуют о влиянии коронавируса на мозг. К примеру, часть переболевших с постковидным синдромом испытывает «спутанность сознания».

Чтобы разобраться в причинах, исследователи изучили снимки мозга более 400 человек, сделанные до и после заражения коронавирусом. Данные были взяты из биобанка Великобритании (UK Biobank), к которому пользователи Национальной службы здравоохранения Великобритании могут добровольно привязать свои медицинские карты.

В качестве контрольной группы исследователи взяли еще несколько сотен человек без подтвержденного коронавируса, которые также прошли сканирование мозга.

Как проходило исследование

Чтобы выявить изменения в определенных структурах, ученые провели два анализа с помощью программ, сравнивающих пары снимков мозга.

Первый был основан на гипотезе и исследовал структуры, которые представляют собой одно или два соединения, удаленные от обонятельных нервов в носу.

Второй — открытый поиск любых структур мозга, имеющих различие между двумя снимками.

ПО обнаружило статистически значимые различия между двумя временными точками у переболевших пациентов. Однако, в целом, изменения были незначительными: различные области мозга уменьшились примерно на 0,2-2% — обычно подобное происходит естественным образом в течение пяти лет и связано с возрастом.

По-видимому, разница вызвана изменениями в «сером веществе» мозга — телах нервных клеток, а не в белом веществе, с помощью которого устанавливаются связи между клетками.

Большинство этих изменений наблюдалось у более чем половины переболевших пациентов. При повторном анализе, в котором не учитывались 15 человек, прошедших госпитализацию, ученые получили аналогичные результаты. Это значит, что изменения вызваны не только тяжелыми случаями заболевания коронавирусом.

Около половины измененных областей, обнаруженных при общем анализе, были выявлены и в том, что основан на гипотезе. Это говорит о достаточно сильной взаимосвязи между этими изменениями и обонятельной системой.

О чем говорят результаты

Пока ученые не могут сделать точные выводы по полученным результатам. По их словам, влияние коронавируса главным образом проявлялось повышенной атрофией и повреждением тканей в областях коры головного мозга, связанных с первичной обонятельной корой. Кроме того, произошли изменения в объеме мозговой и спинномозговой жидкости.

В одном из шести проведенных тестов мыслительных процессов ученые также обнаружили, что переболевшие COVID-19 справлялись медленнее, чем контрольная группа.

Чтобы удостовериться в надежности результатов, команда проверила свыше 6 тысяч индивидуальных показателей здоровья. Это подтвердило, что переболевшая и контрольная группы не отличаются существенно.

Анализ снимков также уловил случайную разницу: размер таламуса у переболевших коронавирусом, как правило, был меньшего размера на снимках до заражения без видимой причины.

Тем не менее исследование имеет некоторые ограничения.

Единственным показателем тяжести заболевания была госпитализация, с чем столкнулись немногие участники. Поэтому невозможно сказать, влияет ли тяжесть заболевания на эти эффекты.

Отсутствие данных о том, каким вариантом COVID-19 были инфицированы люди.

Есть вероятность, что люди из контрольной группы переболели, но не проходили тестирования.

Однако главная проблема заключается в том, что невозможно определить значение этих результатов. Изменение размеров мозга может оказаться временным или настолько небольшим, что не окажет влияние на его функционирование.

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Фото на обложке: Runrun2 / Shutterstock