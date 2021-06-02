12 признаков постковидного синдрома

Официальные рекомендации по обнаружению постковидного синдрома еще не разработаны, а проявляться он может по-разному. Поэтому, как считают эксперты, важно уметь обнаружить его симптомы самостоятельно и при необходимости обратиться к врачу. Ниже приводим 12 признаков, выявленных в результате исследований, которые говорят о возможном наличии постковидного синдрома.

По словам Фидаа Шаиба, пульмонолога Центра изучения постковидного синдрома при Медицинском колледже Бейлора, люди могут страдать от этого синдрома и не подозревать об этом, потому что не знают, как обнаружить его наличие. Шаиб добавляет: он может сопровождаться большим количеством симптомов, из-за чего и врачам трудно его диагностировать.

Отчасти по этой причине оценка распространения постковидного синдрома сильно варьируется.

Крупное исследование, проведенное в Великобритании, показало: примерно у одного из 10 переболевших коронавирусом наблюдается сохранение признаков заболевания в течение более чем трех недель после его начала.

По оценкам Вашингтонского университета, такому синдрому подвержен каждый третий пациент.

Доктор Зияд Аль-Али, эпидемиолог и руководитель научных исследований в клинике Veterans Affairs в Сент-Луисе, сообщил, что синдром «может затронуть практически каждый орган»‎.

Однако пока неясно, вызвано ли это самим вирусом или же является следствием стресса от перенесенного заболевания и пандемии. В любом случае, по мнению Шаиба, эти симптомы нуждаются в срочном лечении, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Рассмотрим 12 признаков возможного наличия постковидного синдрома.

Затуманенность сознания

Согласно анализу 51 исследования постковидного синдрома, еще не прошедшему рецензирование, один из пяти переболевших сталкивался с затуманенностью сознания спустя полгода после выздоровления. Это встречалось у пациентов, перенесших болезнь как в легкой, так и в тяжелой форме.

Усталость

По данным китайского исследования, спустя полгода шесть из десяти переболевших коронавирусом в тяжелой форме страдают от усталости и слабости в мышцах. Затуманенность сознания и усталость также являются признаками синдрома хронической усталости.

Бессонница

Анализ 51 исследования показал, что один из пяти пациентов с постковидным синдромом сталкивается с проблемами со сном спустя шесть месяцев после болезни.

Одышка и постоянный кашель

В ходе исследования, в котором участвовали более 73 переболевших из США, было установлено: затрудненное дыхание и кашель часто встречается среди переболевших спустя от одного месяца до полугода после заражения.

Проблемы с сердцем

По данным того же исследования, среди переболевших COVID-19 были распространены учащенное сердцебиение и нарушение сердечного ритма. Кроме того, у них повышался риск развития сердечной недостаточности, атеросклероза и тромбоза в течение шести месяцев после заражения.

Среди пациентов с постковидным синдромом также наблюдался миокардит — воспаление сердечной мышцы.

Неврологические симптомы и психические расстройства

Более трети переболевших коронавирусом сталкиваются с этими проблемами в течение полугода после заражения. Самые распространенные среди них: тревожность и аффективные расстройства, такие как депрессия.

Потеря обоняния

По данным небольшого американского исследования, примерно у трети участников, которые перестали чувствовать запахи из-за COVID-19, этот синдром сохранялся в течение двух и более месяцев.

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Проблемы с пищеварением

Небольшое китайское исследование выявило: три месяца спустя после заражения с этим столкнулись более 40% пациентов, переболевших тяжелой формой коронавируса. Самые распространенные симптомы: потеря аппетита, тошнота, изжога и диарея.

Раздражение кожи и выпадение волос

Опрошенные из США сообщили о появлении кожного зуда спустя полгода после заражения. По данным китайского исследования, по прошествии того же периода 22% пациентов столкнулись с выпадением волос.

Ощущение сдавленности в грудной клетке, боль в суставах и мышцах

Согласно опросу, опубликованному в декабре, девять из десяти участников сообщили о появлении этих симптомов спустя месяц после заражения. У некоторых опрошенных они сохранялись не менее семи месяцев. Однако эти данные еще не прошли рецензирование.

Диабет

Американское исследование показало, что в течение полугода после заражения шанс получить этот диагноз у пациентов с постковидным синдромом повышался на 39%.

Болезнь почек

По данным того же исследования, у переболевших COVID-19 более высокий риск развития острой болезни почек.

Прочие симптомы

Пациенты с постковидным синдромом сообщали и о других симптомах, которые еще не были проверены и подтверждены учеными. К примеру, некоторые женщины столкнулись с нарушениями менструального цикла и усилением предменструального синдрома. Другие пациенты сообщали о том, что слышат постоянный звон в ушах.

После вакцинации некоторые обнаружили ослабление постковидного синдрома, а у других он наоборот усилился.

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