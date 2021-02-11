«Эпидемия в режиме реального времени»: в России разработан тест для определения штамма коронавируса

Российский стартап ReadSense разработал генетическую тест-систему для борьбы с эпидемией Covid-19. Платформа способна выявить, как наличие коронавирусной инфекции, так и ее конкретный штамм. Последний будет определён в течение 3 часов после выявления вируса, рассказали RB.ru в ФИОП Роснано.

Отмечается, что это первая в России универсальная платформа по быстрому определению штамма Covid-19. Вместе с тем, по словам руководителя геномного центра ReadSense Глеба Спешилова, система может работать и с другими вирусами.

«Коронавирус является одним из самых сложных объектов, с которыми может работать данная система, но не единственным. Тест-систему достаточно просто в течение короткого времени модернизировать под другие цели», — рассказал Спешилов.

Поясняется, что оперативные данные о конкретном штамме Covid-19 важны для выбора наиболее эффективного сценария лечения. Именно результаты подобного теста указывают на возможную тяжесть протекания заболевания.

В отличие от распространенного сейчас способа диагностики коронавируса — метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), в данном проекте используется метод мономолекулярного секвенирования, который и позволяет определить штамм.

В разработку также входит облачный сервис для быстрого анализа данных тестирования.

По данным ГК «ТехноСпарк», в которую входит ReadSense, собственные мощности стартапа позволят производить до 5 тысяч тест-систем в месяц. При этом их выпуск можно увеличить до необходимого в масштабах страны количества с помощью ресурсов «ТехноСпарка» и сети наноцентров ФИОП Роснано.

Поясняется, что тест-системы ReadSense рационально использовать в тех организациях, где в день выявляется от 40 до сотни положительных тестов. Определение штамма обойдётся примерно в полтора раза дороже обычного ПЦР-теста на коронавирус. «Но стоимость известных на рынке альтернативных способов чтения ДНК на порядки выше», заверил Спешилов.

«Это действительно высокопроизводительный и достаточно дешевый метод, который в том числе позволит выявить появление нового штамма. В таком случае может быть нам наконец-то удастся сработать на упреждение проблемы. Чем раньше мы зафиксируем новый штамм и модифицируем под него вакцину, тем лучше», — комментирует для RB.ru молекулярный биолог, к.б.н., ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

Он добавил, что для определения нового штамма понадобятся технологии больших данных. И предполагается, что требуемая для этого информация может передаваться от сервиса ReadSense.

Таким образом, разработанный метод «может дать информацию о том, как изменяется эпидемия в режиме реального времени», пояснил Скулачев.

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