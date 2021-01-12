Влияние коронавируса на индустрию образования и новые тренды

Чтобы определить тренды, сформировавшие мир накануне пандемии, и перемены, которые ждут людей, бренды, рынки и сферу образования в новую эпоху, брендинговое и коммуникационное агентство Electric Brand Consultants и студия визуальных коммуникаций Présium провели исследование «Новый мир. Перестройка». Ключевыми результатами исследования в своей колонке делится генеральный директор Electric Brand Consultants Бесо Туразашвили.

Эпидемия коронавируса оказала сокрушительный эффект на мировой рынок труда, который в первые три четверти года лишился почти 12% рабочих часов. С большим трудом адаптировалось к новым условиям во время пандемии и сфера образования — недостаточно гибкая и недостаточно динамичная, она все еще ищет выход из тяжелой ситуации.

Удорожание высшего образования и рост неудовлетворенности его качеством

Важнейшим индикатором индустрии служит рынок высшего образования, и главным трендом последних десятилетий стало его удорожание. Так, в США в промежутке с 2000 по 2012 год его стоимость выросла на 62%, и в результате общая сумма студенческих займов в стране составила в 2019 году более 1,56 трлн долларов.

Глобализация и рост среднего класса в развивающихся странах (в том числе на фоне политики «одна семья — один ребёнок» в Китае) стали драйвером конкуренции вузов за зарубежных студентов. Необходимость улучшать позиции в международных рейтингах потребовала инвестиций в привлечение преподавателей, инфраструктуру и маркетинг и привела к разрастанию бюрократического аппарата, что в свою очередь привело к росту стоимости высшего образования во всём мире.

В то же время качество образования, а главное — выгоды, которое оно приносит студенту, росли значительно меньшими темпами. Неудивительно, что, согласно опросу британских студентов, в 2017-18 учебном году 32% из них считали, что получают «низкую» или «очень низкую» ценность за те деньги, что платят за своё образование. Ещё в 2011-12 году этот показатель составлял 18%.

Перспектива кратного увеличения капитализации рынка образования

Несмотря на рост стоимости образования в целом, этот рынок является наименее капитализированным: стоимость публичных компаний на нём составляла чуть более 3,5% от общего объёма рынка или порядка 220 млрд долларов (для сравнения — в сфере медицины это порядка 50% или 5 трлн долл). В образовании присутствует мало крупных компаний, которые конкурировали бы между собой, внедряли новые технологии и совершенствовали маркетинг на глобальном уровне.

Долгое время этот рынок казался низко привлекательным для корпораций и крупных инвесторов, однако по оценкам экспертов до 2030 года капитализация рынка может вырасти по меньшей мере в 4 раза. 7 декабря одна из крупнейших образовательных онлайн-платформ Coursera объявила, что рассматривает вероятность выхода на IPO в 2021 году.

Рост котировок EdTech и ускорение цифровизации

Пандемия стала шоком для индустрии образования: порядка 1,6 млрд человек или 94% от всего числа учащихся в мире были затронуты карантином. В то же время рынок чётко обозначил новые акценты: в то время как акции традиционных поставщиков образовательных услуг демонстрировали в этом году худшую динамику, чем S&P 500 (упали ещё сильнее, чем в среднем), котировки EdTech-компаний начали стремительно расти, так как на фоне пандемии значительно ускорилась цифровизация образования.

Глава корпоративного университета МТС, Оксана Фетисова, в своём комментарии для отчёта «Новый мир. Перестройка» подтверждает, что коронавирус ускорил широкое внедрение цифрового образования:

Если говорить про T&D [training and development, обучение и развитие персонала], то мы, конечно, и до пандемии уже были в онлайн — дистанционное обучение имело большую долю во всех обучающих программах. Более того, безальтернативность ситуации помогла переубедить значительную часть скептиков в значимости и преимуществах дистанционного обучения. Оксана Фетисова

Массовые курсы набирают обороты: рост в 2,5 раза за первые месяц карантина

Корпоративное образование уже не первый год является одним из лидеров роста в сегменте EdTech. Однако в карантин многие начали открывать для себя преимущества самостоятельного онлайн-образования. Лишь за один месяц карантина аудитория массовых открытых онлайн-курсов увеличилась в 2,5 раза по сравнению с январём, достигнув 500 млн человек. И всё это происходит на фоне того факта, что в высшем образовании онлайн-услуги накануне пандемии представляли лишь 2%.

Онлайн, по мнению университетов, будет слабой альтернативой традиционному обучению в долгосрочной перспективе.

Далеко не все испытывают энтузиазм по поводу последствий этого процесса для высшего образования. Так, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ Владимир Якунин считает, что цифровизация не сможет коренным образом заменить традиционные методы обучения: «За последние месяцы мы приняли участие в эксперименте по максимальному переносу образовательной и научной деятельности в виртуальный формат. Несомненно, у такого шага есть ряд преимуществ, связанных с возможностью оптимизации временных, организационных и финансовых ресурсов. Однако использование исключительно цифровых коммуникаций в долгосрочном плане вызывает сомнения, и прежде всего это связано с тем, что в ходе живого общения образуются более глубокие связи между людьми, происходит более эффективная передача информации и знаний, развиваются горизонтальные связи между участниками общения».

Гибридное образование приобретет особую актуальность

Пандемия ускорила процессы цифровизации и в условиях карантина оказала негативное влияние на всё, что было «завязано» на офлайн. К переходу на «удалёнку» не были готовы ни университеты, ни преподаватели, ни обучающиеся, и, как поделился впечатлениями профессор МГУ, доктор политических наук Сергей Володенков, практически никто из опрошенных в ходе внутреннего исследования студентов не хотел бы сохранять полностью дистанционное цифровое обучение после окончания режима самоизоляции. Вместе с тем, он также заметил, что значительная часть студентов была позитивно настроена по поводу гибридной формы обучения.

Там, где требовалась традиционная форма обучения, её надо оставить. Там, где можно оптимизировать определенные образовательные компоненты с помощью цифровых форм обучения, их нужно использовать. Сергей Володенков

Гибридное образование — не новое слово для индустрии, однако в условиях резкого разрыва связей между онлайн и офлайн именно оно будет определять прогресс в этой сфере в ближайшие годы. Со стороны традиционных участников рынка это будет продиктовано необходимостью готовиться к следующим возможным потрясениям, а со стороны EdTech — потребностью закрепить свои позиции после окончания текущей пандемии.

Наиболее ярким примером реализации гибридного образования в высшей школе является международный проект Minerva Schools, включающий программы бакалавриата и магистратуры, и основанный на передовых и экспериментальных подходах. Особенностью его программ является сочетание насыщенной жизни на кампусе и преимущественно онлайн-образование с использованием собственного ПО. О востребованности такого подхода говорит и то, что университет имеет самый высокий конкурс в мире, и то, что его оператор уже привлек не менее 176 млн долларов инвестиций.

Традиционные лидеры — такие университеты как MIT или New York University— уже несколько лет экспериментируют с различными формами онлайн-образования, и текущая ситуация может подтолкнуть их к тому, чтобы последовать примеру Minerva в его интеграции в общий образовательный процесс. Это особенно актуально на фоне проблем, которые испытали иногородние и зарубежные студенты (а именно они приносят значительную часть доходов), когда университеты должны были освободить свои общежития.

EdTech-стартапы: будущее за XR-решениями

В то время как университеты будут экспериментировать с форматами, технологические компании и EdTech-стартапы будут представлять новые решения в сфере расширенной реальности (XR). Одна лишь технология дополненной реальности может, по мнению некоторых аналитиков, стать в образовательном рынке сегментом стоимостью в 5,3 млрд долларов.

Решения в этой области, пусть и создающие вокруг себя много хайпа, пока не получили широкого применения ввиду дороговизны технологии.

Отдельные сферы, в которых использование дополненной реальности доказало свою эффективность:

медицина;

космонавтика;

авиация;

армия.

Интересный пример использования расширенной реальности представляет предназначенный для школ стартап ClassVR. Компания выпустила собственные недорогие очки с технологиями VR и AR и контроллером для управления цифровыми объектами, а также систему для управления учебным процессом, которая позволяет добавлять собственный контент. Что важно, так это то, что ClassVR позволяют доставлять один и тот же контент на несколько приборов одновременно, что является проблемой для большинства аналогов.

На применение новых технологий в образовательных целях могут повлиять и игры, экспериментирующие с расширенной реальностью, такие как Minecraft Earth со смешанной реальностью и запланированная к выходу многопользовательская VR-вселенная Facebook Horizon. Как уже успел показать пример PokémonGo!, подобные решения могут находить живой отклик не только у детей, но и у взрослых.

Income Share Agreement: оплата обучения привязана к будущим доходам студентов

Вне сферы технологий лежит ещё один тренд, который будет набирать обороты — Income Share Agreement (ISA, соглашение о доле доходов). Пока малоизвестное в России решение позволяет привязать оплату обучения к будущим доходам студентов. Среди первых известных примеров использования этого подхода был стартап Lambda School, 30-недельная программа по обучению продвинутым навыкам для карьеры в IT. Компания предложила возможность обучаться бесплатно с условием, что выпускники будут выплачивать 17% заработка в течение двух лет, если будут получать более 50 тыс. долларов. Можно почти наверняка сказать, что в усложняющихся условиях на рынке труда будут появляться и получать распространение различные формы таких договоров.

Взаимное обучение

Ещё один массовые тренд, который подарила миру эпидемия коронавируса — p2p-обучение. С появлением свободного времени многие компании и частные специалисты принялись делиться своим опытом, развивая корпоративные и персональные бренды. В отсутствие удобных площадок многие начали продвигать курсы в социальных сетях, собирая аудиторию в приватных видеоконференциях.

Soft Skills в основе самых ценных брендов мира образования

Безусловно, главным изменением, которое будет определять динамику индустрии образования в обозримом будущем, будет внедрение новых технологий. По последним прогнозам рынок EdTech вырастет до 2025 года в 2,5 раза, и пусть экономический спад, вызванный коронавирусом, замедлил этот процесс, сам по себе он неоспорим. Хотя выгоды от использования технологий, в особенности в условиях эпидемии и карантина, не поддаются сомнению, последствия этого процесса пока сложно предугадать, и ключевым фактором здесь является его влияние на социализацию учащихся школ и университетов.

В своём комментарии для отчёта «Новый мир. Перестройка» профессор РАН Михаил Рыхтик цитирует американского исследователя Тома Николса, говорящего, что технологии цифровых коммуникаций делают людей более жестокими: «спорим, но не обсуждаем, оскорбляем, но не слушаем». «Для образовательного процесса, — продолжает Михаил Рыхтик, — это стало серьёзным испытанием. Трёхмесячный опыт тотального использования дистанционных технологий в образовательной среде чётко выявил их ограничения. Я бы не хотел учиться и лечиться у специалиста, который имел ограниченный контакт с педагогом. Мы станем свидетелями возвращения элитарности в образование. То, чем гордились университеты в последнее время, будет утрачено с формальной и насильственной цифровизацией образовательного процесса. Дигитальное рабство в самом себе уже предполагает возникновение нового Спартака и формирование кодекса внутреннего достоинства для человека в киберпространстве. Готово ли наше общество к будущим восстаниям в этой сфере?»

Хотя новые EdTech-проекты и позиционируют себя как противоположность традиционному образованию (некоторые даже называются Unschool или Uncollege), есть вещи, которые им сложно обеспечить. В условиях цифровизации и прагматизации образования soft skills становятся всё более редкими и востребованными.

И именно в этой области остаётся сильная сторона университетов: пусть программированию можно обучиться самому или на курсах, учёба в MIT всегда будет ценной за счёт комьюнити студентов и выпускников, скрепляющих его традиций и атрибутов.

В эпоху, где живое общение станет роскошью и люди будут разделены реальными и цифровыми границами как никогда прежде, университеты сохранят своё ведущее положение в сфере образования, если будут верны своему первоначальному смыслу, заложенному в самом слове universitas, общность. В этом им поможет работа с брендами: построение двусторонней коммуникации со своими аудиториями и создание условий для их взаимодействия, которое позволит преодолевать различия и формировать сообщества, работающие на общее благо. Ключевой ценностью таких брендов будет правильный отбор абитуриентов и формирование среды для развития личности, способной гибко приспосабливаться к меняющимся условиям, обучаться и обучать других, руководствуясь собственным видением и ценностями.

2021 год станет для индустрии образования временем перестройки. Это будет год поиска золотой середины между двух крайностей: консервативного и дорогостоящего традиционного образования и прагматичного цифрового, которое категорично заявило о своих правах во время пандемии. Пандемия придала толчок изменениям в сфере технологий, методик и бизнес-моделей, и это может привести к прогрессу, от которого сможет выиграть широкий круг обучающихся. Этот прогресс будет заключаться в преодолении границ между онлайн- и офлайн-образованием, между теорией и практикой, которая становится доступнее благодаря XR-технологиям, между индустриальными требованиями, «твёрдыми» и «мягкими» навыками. Всё это заложит основу нового образования, за которым будут стремиться люди на протяжении всей жизни.