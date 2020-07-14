Пять сервисов, которые выполнят однообразные задачи за вас

Чтобы избавиться от рутины, можно автоматизировать некоторые процессы. Приложения и сайты из этой статьи возьмут на себя однообразные задачи и освободят время для более важных дел.

Слоган: «IFTTT поможет приложениям и устройствам работать вместе по-новому».

«IFTTT поможет приложениям и устройствам работать вместе по-новому». Цена: бесплатно.

бесплатно. Пример работы: IFTTT может искать музыкальные видео, которым вы поставили отметку «Нравится» на Youtube, и автоматически добавлять треки в плейлист на Spotify.

IFTTT подойдет тем, кто только начал знакомиться с сервисами автоматизации. Оно работает по принципу «Если ..., то …». Сервис просто использовать, и он уже давно присутствует на рынке. IFTTT совместим практически со всеми сайтами и приложениями, и в нем уже есть много готовых сценариев, которые сделают жизнь легче.

Слоган: «Настройте связь между приложениями и автоматизируйте рабочие процессы».

«Настройте связь между приложениями и автоматизируйте рабочие процессы». Цена: базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $25 (см. цены).

базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $25 (см. цены). Пример работы: Zapier может собирать заявки в LinkedIn, обновлять информацию о контактах в HubSpot и регистрировать их на вебинар в Zoom.

Zapier – сервис для тех, кто уже освоил IFTTT, использовал все его функции и понял, что этого недостаточно. Он может связать более 2 тысяч приложений и сайтов и подходит, чтобы автоматизировать базовые процессы. Когда вы захотите выйти на новый уровень, вам очень пригодится многоступенчатая настройка задач.

Слоган: «Integromat – клей для интернета».

«Integromat – клей для интернета». Цена: базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $9 в месяц (см. цены).

базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $9 в месяц (см. цены). Пример работы: Integromat может преобразовывать уведомления из Google Chrome в тикеты для Zendesk с интеллектуальной маршрутизацией, основанной на количестве задач.

Integromat устроен так же просто, как IFTTT, и совместим со множеством популярных сервисов. Изучив основы, можно создавать сложные процессы. А если нужный сервис не поддерживается, используйте модули HTTP/SOAP и JSON в Integromat: они позволят подключить практически любой сайт без изменений кода.

Слоган: «Оптимизируйте повторяющиеся задачи и безбумажные процессы с Microsoft Power Automate».

«Оптимизируйте повторяющиеся задачи и безбумажные процессы с Microsoft Power Automate». Цена: от $15 на пользователя (см. цены).

от $15 на пользователя (см. цены). Пример работы: подписка на RPA (robotic process automation — роботизированная автоматизация процессов) обойдется одному пользователю в $40 в месяц и позволит ему записать свои действия в приложениях, чтобы ИИ-боты запомнили их и автоматизировали рутинные задачи.

Power Automate (прежнее название – Flow) отлично управляет сторонними сервисами и практически бесшовно интегрируется с другими продуктами Microsoft. Готовые шаблоны помогут лучше понять, как работает автоматизация.

Слоган: «Интегрируйте облачные приложения. Автоматизируйте маркетинг, продажи и бизнес-процессы».

«Интегрируйте облачные приложения. Автоматизируйте маркетинг, продажи и бизнес-процессы». Цена: базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $49 в месяц (см. цены).

базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $49 в месяц (см. цены). Пример работы: Automate.io может сделать так, что человек, заполнивший форму запроса, добавится в список получателей рассылки Mailchimp. Если он будет открывать эти письма, то через четыре дня для него автоматически создастся контакт в Salesforce.

Automate.io предлагает список из 100 популярных сервисов – преимущественно инструментов для бизнеса. Подписка стоит от $49 в месяц для плана «Стартап», который дает 50 «ботов» («рабочих потоков» по терминологии Automate.io). Функционал бесплатной версии ограничен: боты могут выполнять только единичные действия, к подключению доступны лишь определенные сторонние сервисы. Интересные возможности доступны только на плане «Премиум»: многоэтапные процессы, отложенный старт и таймеры, доступ ко всем сервисам и так далее.

Источник.