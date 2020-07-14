Пять сервисов, которые выполнят однообразные задачи за вас
Чтобы избавиться от рутины, можно автоматизировать некоторые процессы. Приложения и сайты из этой статьи возьмут на себя однообразные задачи и освободят время для более важных дел.
IFTTT
- Слоган: «IFTTT поможет приложениям и устройствам работать вместе по-новому».
- Цена: бесплатно.
- Пример работы: IFTTT может искать музыкальные видео, которым вы поставили отметку «Нравится» на Youtube, и автоматически добавлять треки в плейлист на Spotify.
IFTTT подойдет тем, кто только начал знакомиться с сервисами автоматизации. Оно работает по принципу «Если ..., то …». Сервис просто использовать, и он уже давно присутствует на рынке. IFTTT совместим практически со всеми сайтами и приложениями, и в нем уже есть много готовых сценариев, которые сделают жизнь легче.
Zapier
- Слоган: «Настройте связь между приложениями и автоматизируйте рабочие процессы».
- Цена: базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $25 (см. цены).
- Пример работы: Zapier может собирать заявки в LinkedIn, обновлять информацию о контактах в HubSpot и регистрировать их на вебинар в Zoom.
Zapier – сервис для тех, кто уже освоил IFTTT, использовал все его функции и понял, что этого недостаточно. Он может связать более 2 тысяч приложений и сайтов и подходит, чтобы автоматизировать базовые процессы. Когда вы захотите выйти на новый уровень, вам очень пригодится многоступенчатая настройка задач.
Integromat
- Слоган: «Integromat – клей для интернета».
- Цена: базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $9 в месяц (см. цены).
- Пример работы: Integromat может преобразовывать уведомления из Google Chrome в тикеты для Zendesk с интеллектуальной маршрутизацией, основанной на количестве задач.
Integromat устроен так же просто, как IFTTT, и совместим со множеством популярных сервисов. Изучив основы, можно создавать сложные процессы. А если нужный сервис не поддерживается, используйте модули HTTP/SOAP и JSON в Integromat: они позволят подключить практически любой сайт без изменений кода.
Microsoft Power Automate
- Слоган: «Оптимизируйте повторяющиеся задачи и безбумажные процессы с Microsoft Power Automate».
- Цена: от $15 на пользователя (см. цены).
- Пример работы: подписка на RPA (robotic process automation — роботизированная автоматизация процессов) обойдется одному пользователю в $40 в месяц и позволит ему записать свои действия в приложениях, чтобы ИИ-боты запомнили их и автоматизировали рутинные задачи.
Power Automate (прежнее название – Flow) отлично управляет сторонними сервисами и практически бесшовно интегрируется с другими продуктами Microsoft. Готовые шаблоны помогут лучше понять, как работает автоматизация.
Automate.io
- Слоган: «Интегрируйте облачные приложения. Автоматизируйте маркетинг, продажи и бизнес-процессы».
- Цена: базовая версия бесплатна, расширенная версия – от $49 в месяц (см. цены).
- Пример работы: Automate.io может сделать так, что человек, заполнивший форму запроса, добавится в список получателей рассылки Mailchimp. Если он будет открывать эти письма, то через четыре дня для него автоматически создастся контакт в Salesforce.
Automate.io предлагает список из 100 популярных сервисов – преимущественно инструментов для бизнеса. Подписка стоит от $49 в месяц для плана «Стартап», который дает 50 «ботов» («рабочих потоков» по терминологии Automate.io). Функционал бесплатной версии ограничен: боты могут выполнять только единичные действия, к подключению доступны лишь определенные сторонние сервисы. Интересные возможности доступны только на плане «Премиум»: многоэтапные процессы, отложенный старт и таймеры, доступ ко всем сервисам и так далее.
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