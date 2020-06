Шесть плейлистов на Spotify, которые помогут создать рабочий настрой

Бодрое утро

Двухчасовой плейлист Upbeat Instrumentals поможет взбодриться утром. Подборка знакомых поп-композиций без слов отлично подойдет, чтобы разобрать рабочую почту и почитать новости под кофе. А потом можно переходить к более серьезным задачам.

Работа над текстом

На создание длинных рабочих документов часто уходит море энергии. Для таких случаев пригодится плейлист Instrumental Hip Hop / Chill Hip Hop / Jazzy. Это великолепная коллекция сдержанных ритмичных мелодий, которые создают приятный звуковой фон и при этом не мешают творческому процессу. В плейлисте продолжительностью 21 час много треков одних и тех же исполнителей — если один из авторов особенно вам понравится, найти другие его композиции будет легко.

Поиск новых идей

Если вам нужно генерировать идеи и создавать новые концепции, попробуйте Creative Work Day – Instrumental. Плейлист длится около семи часов — хватит даже на серьезный мозговой штурм.

Исследование, чтение, обзор

Иногда весь рабочий день состоит из чтения отчетов, редактирования документов и других рутинных действий. Для таких моментов подойдут успокаивающие композиции Peaceful and Calming Jazz for Reading and Work. Плейлист длится пять с половиной часов. Музыка словно говорит: «Продолжай, у тебя отлично получается». Порой это именно то, что нужно услышать.

Переключение на домашний ритм

Под конец напряженного дня важно переключиться из рабочего режима в домашний. Для этого можно включить плейлист Indie Folk Instrumentals и заняться чем-то простым под аккомпанемент акустической гитары и пианино — например, навести порядок на рабочем столе или оплатить счета. Плейлист длится около шести с половиной часов.

Самый длинный плейлист

Подходящий вариант для тех, у кого есть запасной компьютер, приличные динамики и желание слушать расслабляющие инструменталы весь день. Поймать одну и ту же композицию дважды почти невозможно — плейлист Instrumental, Relaxing & Nostalgic длится 125 часов и состоит в основном из фортепианных пьес, которые отлично вписываются в атмосферу домашнего офиса.

Источник.