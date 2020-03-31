Гаджеты для учебы, бодрости и продуктивности

Расскажу, как организовать собственную «технологическую среду», которая будет помогать хорошо запоминать и структурировать новую информацию и какие гаджеты помогут учиться на «отлично»

Вместо того, чтобы бесконечно спорить о пользе или вреде гаджетов, надо просто понять, какие возможности они нам дают, и научиться безопасно и эффективно использовать их в своей повседневной жизни. Особенно во время карантина — переход образования в онлайн неизбежен.

Гаджеты первой необходимости: смартфоны, планшеты, ноутбуки

Рабочее пространство современного школьника трудно представить без компьютера или ноутбука. Для многих подростков это главный помощник в учебе и творчестве. В нашей школе некоторые ученики предпочитают работать с гаджетами и на уроках: вместо того, чтобы носить тяжелые учебники, они пользуются учебными материалами, загруженными на планшет. Учителя школы поощряют интерес школьников к новым технологиям и не отстают сами: вместо обычный презентаций, они используют современные видео-уроки и другие медиа-ресурсы.

Многим старшеклассникам нравится готовиться к ЕГЭ и ОГЭ на планшетах или смартфонах. Эти устройства мобильны и позволяют тренироваться в решении тестовых заданий буквально на ходу. Например, можно решать упражнения и тесты онлайн. Возможность самопроверки дает позволяет понять, какие тематические блоки требуют повторения.

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Но не стоит забывать, что тренироваться с бумажными бланками тоже важно, потому что сейчас на экзамене ответы надо записывать в специальные формы. Неправильное или невнимательное заполнение бланков может стоить выпускнику драгоценных баллов. Поэтому мы настаиваем, чтобы ученики помнили о балансе онлайн и офлайн занятий.

Гаджеты, которые помогают сосредоточиться

Исследования показывают, что постоянное переключение внимания негативно влияет на познавательные способности подростков. Но есть гаджеты, которые специально разработаны, чтобы помочь сконцентрироваться и отгородить себя от лишней информации.

Экспериментально доказано, что на способность к концентрации влияет уровень окружающего шума. Если тебе приходится готовиться к учебным занятиям в шумных помещениях, можно купить наушники с активным шумоподавлением. Такие наушники улавливают внешние шумы и генерируют звуковые волны с той же амплитудой, но с перевернутой фазой. При наложении, такие волны гасят друг друга, в результате в них «слышно» тишину.

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Если школьник много читает с компьютера, я бы посоветовал перейти на электронные устройства с технологией электронных чернил (e-ink). Во-первых, функционал электронной книги не дает отвлекаться на интернет или социальные сети. Во-вторых, технология электронных чернил позволяет глазам не так сильно уставать в процессе работы, что полезно для здоровья зрения.

Простой инструмент для погружение в состояние концентрации — знаменитый таймер «Помидорро». Это техника управления временем состоит в том, что учебные или рабочие задачи разбиваются на 25-минутные активные фазы, называемые «помидоры», которые чередуются с короткими перерывами. Для максимальной эффективности создатель метода рекомендует использовать механический таймер, чтобы не отвлекаться на другие гаджеты, но существует огромное количество электронных приложений, основанных на этом же принципе. Данная техника может оказаться полезной для старшеклассников и студентов, у которых может скапливаться много разнородных задач, один список которых может вызывать состояние паники или прокрастинации. Для детей младшего школьного возраста этот инструмент не подойдет: если они вошли в состоянии концентрации, то лучше им не отвлекаться и пробыть в этом продуктивном режиме столько, сколько потребуется.

Гаджеты для бодрости, активности, здоровья

Залог успешной учебы — не только часы, проведенные за интенсивными занятиями или целенаправленной подготовкой к экзаменам, но и активная, насыщенная разными впечатлениями жизнь, в которой есть место разным формам физической активности и творчества.

За балансом интеллектуальной и физической активности помогут следить умные часы и фитнес-браслеты. Эти гаджеты предназначены для отслеживания физической активности и продолжительности сна. Некоторые модели разработаны специально для детей и подростков и могут мотивировать школьников больше двигаться благодаря системе наград и значков за достижение определенных целей.

Чтобы мозг работал быстро и эффективно, надо пить много воды. Установив на смартфон приложение, которое будет напоминать вам о необходимости выпить стакан воды, и следуя его рекомендациям, вы сможете запоминать быстрее, дольше оставаться активным и бодрым.

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Безусловно, не существует «хороших» и «плохих» гаджетов, но то, как мы ими пользуемся, может сделать их полезными или опасными. Важно сознательно подходить к работе с электронными устройствами, понимая преимущества и риски жизни в «цифровом мире». Умение сбалансировать свой распорядок дня и полноценно отдыхать от работы с гаджетами — важный навык, совершенствовать который никогда не поздно. Он принесет вам уверенность и успех в учебе, бизнесе и творческих проектах.

Фото на обложке: Unsplash / Marvin Meyer