Все самые передовые и необычные гаджеты с выставки CES-2020

В этом году производители показали на CES свой взгляд на автомобиль будущего, невидимую клавиатуру, робота-компаньона и другие необычные вещи. Rusbase перечисляет самые интересные гаджеты.

Международная выставка потребительской электроники, она же CES, проходит ежегодно с 1967 года. Именно там впервые миру были представлены компакт-диск или, скажем, приставка Xbox.

Невидимая клавиатура

Новинка Samsung позволяет обходиться без физической клавиатуры и печатать на любой поверхности. В основе лежит технология SelfieType, которая с помощью искусственного интеллекта следит за движениями пальцев через фронтальную камеру смартфона.

Робот-компаньон

Еще одна разработка Samsung — круглый робот Ballie, который умеет узнавать хозяина и кататься за ним по дому. Похожий одновременно на Валли и R2-D2, Ballie «общается» с хозяином электронными звуками, умеет выполнять задачи по дому (например, открывать шторы по утрам) и играть с животными.

Ноутбук со складным экраном

В 2019 году хоть и не без заминок со стороны Galaxy Fold, но состоялся выход на рынок смартфонов с гибким экраном. Теперь пришел черед ноутбуков. Lenovo на CES-2020 показала ThinkPad X1 Fold с экраном 13,3 дюйма. Это устройство можно использовать как планшет и складывать пополам, можно подключать к одной из его половин магнитную клавиатуру, а можно ставить на подставку, как небольшой ПК.

Изображения: The Verge

Робокошка

Китайская компания PuduTech привезла на CES-2020 робокошку-официантку, которая благодаря искусственному интеллекту умеет развозить заказы в ресторане. Кошку зовут BellaBot, она мяукает, когда привозит заказ, а еще ее можно погладить, и она отреагирует довольной мордочкой.

Помощник для слабослышащих

Израильский медтех-стартап OrCam представил устройство для слабослышащих Hear. Оно крепится на одежде, отсекает лишние шумы и по Bluetooth передает в слуховой аппарат владельца чистую речь собеседника. Hear по губам может определить, кто именно обращается к пользователю. Кроме того, владелец может указать собеседника жестами.

«Умная» пижама

Японская компания Xenoma выпустила коллекцию «умных» пижам, которые позволяют следить за здоровьем. Пижамы выглядят как обычная домашняя одежда, однако оснащены датчиками, которые мониторят пульс, давление, частоту дыхания и температуру тела. Одежда отслеживает активноть и сон владельца и может отправить сигнал родственникам, если человеку плохо.

Фото: Xenoma

Искусственные люди

Искусственные люди Samsung, они же «неоны» — виртуальная симуляция человека. «Неоны» живут только на экране, отличаются друг от друга внешне и по характеру и развиваются с помощью технологий машинного обучения. Разработчики полагают, что в будущем «неоны» смогут быть ведущими, удаленными тренерами и виртуальными друзьями людей.

Изображение: Neon

Автомобиль будущего

Самым необычным автомобилем, представленным на CES-2020, стал концепт-кар Mercedes-Benz. Он называется AVTR, у него есть чешуя, а при разработке дизайна создатели вдохновлялись фильмом «Аватар». AVTR — это электрокар, который может двигаться как прямо, так и в бок. В машине нет руля, вместо него — святщийся неоном блок управления, которые реагирует на прикосновения руки.