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На CES 2020 представили робота-трансформера — он превращается в машину по голосовой команде

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания Robosen в ходе выставки CES 2020 представила робота T9, который может превращаться из автомобиля в робота и наоборот. Об этом сообщает The Verge.

На CES 2020 представили робота-трансформера — он превращается в машину по голосовой команде

 

Ключевая особенность устройства — полная автономность. Владельцу не нужно самому собирать T9. Робот поддерживает голосовое управление, поэтому по команде сам начинает трансформацию.

Устройство весит 3,2 фунта (около 1,5 кг). Робот-трансформер может ходить, позировать, танцевать и отжиматься по команде. Также пользователь может запрограммировать новые жесты с помощью нескольких интерфейсов на планшете или смартфоне.

Стоимость робота составляет $500. Столько устройство стоит на Amazon. По данным The Verge, кампания на Kickstarter предполагала, что окончательная розничная цена составит $400.

Фото: The Verge

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