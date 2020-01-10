Samsung показал расширяющийся телефон на CES 2020
Samsung показал на выставке CES 2020 смартфон, который изменяется в размере при нажатии кнопки. Об этом сообщает Mail Hi-Tech со ссылкой на корейское издание ETNews.
У нового Samsung будет 6-дюймовый экран, который будет становиться 8-дюймовым. Как пишет iXbt, он будет увеличиваться по ширине.
Вероятно, в новинке будут использованы те же материалы, что и в Galaxy Fold, но принцип работы пока не раскрывается. По информации Mail Hi-Tech, выпуск коммерческой модели у компании может занять 2-3 года.
Источник: LetsGoDigital
Тестовый экземпляр смартфона показывают избранным гостям на стенде Samsung Display на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Нидерландское издание LetsGoDigital представило макет гаджета.
Ранее СМИ сообщали о том, что Samsung смог запатентовать сворачиваемый дисплей.
Фото обложки: LetsGoDigital
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