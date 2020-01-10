Panasonic представила VR-очки с изображением сверхвысокой четкости и технологией HDR

Panasonic представи ла очки виртуальной реальности (VR), поддерживающие изображение сверхвысокой четкости и High Dynamic Range (HDR). Презентация прошла в ходе ежегодной международной выставки потребительской электроники CES 2020.

Очки обеспечивают естественную и ровную картинку без «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между пикселями становятся заметны пользователю.

Также гаджет получил компактную и лекую оправу, не требующую дополнительных креплений.

Дисплеи новых VR-очков разработаны в сотрудничестве с Kopin Corporation. Гаджет также использует аудио- и визуальные технологии Panasonic, в том числе, для обработки сигнала, а также оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX.

Фото: пресс-служба Panasonic