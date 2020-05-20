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Истории

Работа с пяти утра и двухчасовые перерывы: как необычный график повышает продуктивность удаленщиков

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

В американской компании Zapier работают более 300 сотрудников со всего мира, и каждый из них может придерживаться своего графика. И речь не только о том, чтобы начать день на час раньше или увеличить обеденный перерыв, — в Zapier есть и более необычные варианты. Вот несколько примеров.

Работа с пяти утра и двухчасовые перерывы: как необычный график повышает продуктивность удаленщиков

Жаворонки и совы

У старшего редактора Zapier Грейс Монтгомери есть семилетний сын, и она организовала свой рабочий день так, чтобы успевать подготовить его к школе и забрать оттуда. Она рано встает и отрабатывает двухчасовую смену с пяти до семи утра. Затем она будит ребенка и собирает его в школу, а затем снова принимается за работу в 8:30. Она заканчивает в 14:30 и может провести остаток дня с сыном.

Старший менеджер по работе с клиентами Роб Хаббард — еще один жаворонок в Zapier. Это связано как с детьми, так и с производительностью. Вот что он говорит: «Утро, особенно раннее, мое время нирваны. Чем раньше, тем лучше моя сосредоточенность и тем меньше я отвлекаюсь. Само собой, удаленная работа помогла мне использовать эту особенность фантастическими способами. Мой ежедневный ритуал: в пять часов утра встать и сварить кофе, затем сесть и быстро обработать все непрочитанные сообщения в Slack. Я помечаю все, что мне понадобится позже, тем самым пополняя список задач. Затем я сразу же перехожу к вопросам. Поскольку Slack тише, а моя концентрация выше, я могу обработать больше ответов, чем в любой другой момент дня. Я останавливаюсь между 7:00 и 7:15, чтобы собрать детей в школу. Я возвращаюсь к девяти утра и заканчиваю примерно в 15:00 в те дни, когда у меня нет совещаний после обеда».

Есть и другой конец спектра. Старший инженер Zapier Дэвид Браунман обычно начинает работать около 10 часов утра. Он останавливается примерно в 15:30 ради тренировки, душа, отдыха и общения с девушкой. Она ложится спать в 22:00, и Браунман возвращается к работе: «У меня есть еще несколько (очень тихих и напряженных) часов с 10 вечера до часа ночи».

Это не всегда касается только жаворонков и сов. Некоторые люди, в том числе старший менеджер исследовательских программ Zapier Рой Оленде, работают дольше в одни дни, чтобы разгрузить другие. Оленде говорит: «По четвергам я работаю немного дольше, поэтому по пятницам я чувствую себя намного спокойнее. Иногда в пятницу я ухожу с работы в два часа дня».

Группирование задач для продуктивности

Группирование — это известная стратегия повышения продуктивности: собирайте похожие задачи вместе, чтобы вашему мозгу не приходилось слишком часто менять контекст. Но вы можете применить этот подход и к работе в целом. Это то, что недавно начала делать дизайнер Zapier Табита Керхер.

«Мне трудно фокусироваться на чем-либо больше трех-пяти часов подряд. Из-за этого я часто сижу за рабочим столом по 10-12 часов, расстроенная, что проделала только несколько часов работы, и заставляю себя оставаться, пока задача не будет закончена, что на самом деле не улучшает ни мое внутреннее состояние, ни качество или скорость работы», — делится она.

В офисе этот вопрос трудно решить, но удаленный работник может контролировать свой день. Керхер проводит трех-четырехчасовые рабочие сессии с двух-трехчасовыми перерывами между ними. Таким образом, она может сосредоточиться на конкретных задачах во время каждой сессии. «Мозг знает, что у меня есть перерыв определенной длительности, в который я при необходимости могу заняться другими делами», — говорит она. Это похоже на расширенную версию техники Pomodoro.

Один из инженеров Zapier, который взял ник @kangzeroo в Slack, делает нечто подобное. Но на перерывах он спит: «В последние три-четыре года я придерживаюсь нескольких вариаций цикла сна Uberman. В течение дня я ненадолго погружаюсь в глубокий сон два-четыре раза, а не укладываюсь спать один раз. Я считаю, что это дает мне больше времени, и я чувствую себя более внимательным. Это также означает, что каждый день ощущается как два, с фазами дня и ночи».

Он начинает свою смену около 10 часов вечера или полуночи по тайваньскому времени. Для большей части его команды актуально североамериканское время, поэтому @kangzeroo выходит на связь, когда работают его коллеги, но он также считает, что ночь лучше подходит для написания кода.

Единичные изменения графика

Конечно, не все сотрудники Zapier придерживаются необычного раписания: многие из них работают по стандарту с девяти до пяти. Но у них есть возможность изменить график в любой день.

Конечно, они не придумывают новые часы работы каждый день, иначе коллегам будет сложно с ними состыковаться. Но даже если вы привыкли к обычному распорядку, на удаленной работе вам, вероятно, захочется иногда его менять.

Идти в ногу с изменением графика

Инженер Zapier Стейси Тейлор-Сима отмечает, что при всей этой гибкости усиливается ответственность за актуальность статуса в Slack и календаря. Нужно, чтобы коллеги знали, что вы доступны, или понимали, когда вы будете доступны.

Вы можете настроить свой статус в Slack так, чтобы он менялся в зависимости от выбранного триггера вроде события в Google Календаре. Вы даже можете устанавливать статус с помощью Google Ассистента или Алексы.

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