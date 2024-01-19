Как отреагировать на неприятный фидбек: 5 шагов

Изучите то, как вас воспринимают, и используйте эту возможность для самосовершенствования и профессионального роста. Рассказываем, как повлиять на негативное восприятие вас или вашей работы за пять шагов.

Когда обратная связь не соответствует ожиданиям, это может стать серьезным ударом по уверенности в себе, самоуважению и мотивации. А еще это может плохо повлиять на продвижение, повышение зарплаты и дальнейший карьерный путь в компании. Но это не обязательно должно приводить к отрицательному результату.

Вы задерживаетесь на работе, добросовестно трудитесь и обеспечиваете клиентам и руководству лучший сервис, управление или рекомендации. Внезапно вы узнаете, что вопреки вашим ожиданиям, вас не считают рок-звездой компании. Возможно, ваш проект был воспринят не так хорошо, как вам представлялось, или работа была безупречной, но начальство не успело это заметить.

Что делать, если фидбек неожиданно оказался негативным?

Задумайтесь над обратной связью

Негативный фидбек — это всегда больно, но еще больнее, когда обратная связь не соответствует вашей сути, потому что вы чувствуете, что вас не понимают. То, как вы отреагируете и что будете делать после, повлияет на вашу карьерную траекторию в компании.

Первым инстинктом может быть желание спорить, защитить себя или объяснить свое поведение. Но восприятие меняется не из-за объяснений или дополнительной информации; это происходит с течением времени после того, как вы корректируете свои действия и поведение.

Поэтому первый шаг — поразмыслить. Сделать паузу. Подышать. Поделиться эмоциями с психотерапевтом, наставником или другом за пределами компании. Сделать шаг назад и попытаться объективно оценить отзыв, как если бы он касался не вас, а коллеги или друга. Так вы избавитесь от эмоций и сможете взглянуть на него более беспристрастно.

Если вы все еще не согласны с отзывом или считаете, что вина лежит на ком-то другом, задайте себе следующие вопросы.

Какой тип мышления мне нужен, чтобы работать в тех областях, где, как считается, я не справляюсь?

Если фидбек правдив на 2%, что мне предпринять, чтобы изменить восприятие?

Сколько усилий я готов приложить, чтобы изменить нежелательное впечатление?

Даже если в ситуации виноват кто-то другой, вы можете контролировать только свои действия и реакции. Ваши размышления должны быть сосредоточены непосредственно на вас, вашей рабочей среде, вашем поведении и взаимодействии с другими. Чем быстрее вы сможете сосредоточиться на себе и принять негативную обратную связь, тем быстрее вы преодолеете обиду или эмоциональную реакцию.

Активно слушайте

Как только вы будете готовы конструктивно изучить услышанное, обратитесь к заинтересованным сторонам и коллегам, чтобы выразить желание постоянно совершенствоваться. Попросите дополнительную и честную обратную связь. Это время прислушаться ко всем, кто мог бы повлиять на неверное восприятие вас или вашей работы.

Вам пригодятся следующие четыре вопроса.

Что мне по-настоящему удается?

Что мне стоит продолжать делать?

В чем я могу быть лучше?

Что мне стоит прекратить делать?

Получив обратную связь, попросите собеседника поделиться примером или советом. Цель состоит в том, чтобы активно слушать и записывать сказанное — не комментируя, не опровергая и не пытаясь объясниться. Всегда начинайте с вопроса: «Можете ли вы привести мне пример того, где я ошибся и что я мог бы сделать по-другому?». Смелое любопытство и активное слушание покажут, что вы готовы к переменам и росту.

Признайте ошибки

Извиняться очень трудно, особенно когда вы чувствуете, что другой человек тоже вел себя не лучшим образом. Но это очень помогает заживить раны и сразу повлиять на восприятие в глазах окружающих.

Думайте об этом как об окне: если из-за поступков в прошлом оно запотело или стало грязным, любые будущие взаимодействия — даже позитивные — всегда будут рассматриваться через грязное окно прошлого. Но если признать нежелательное поведение и свою ответственность за него, можно протереть стекло и помочь другому человеку увидеть ваши будущие действия в ясном и позитивном ключе.

Другой человек даже может извиниться за то, что не понимал вас в прошлом.

Участвуйте в программах подготовки кадров

В большинстве компаний есть функция обучения и развития персонала, которая предлагает такие ресурсы, как семинары и инструменты самообучения, например видео или материалы для чтения. Изучите доступные возможности и обратите внимание на те, что помогут вам улучшить навыки и поведение.

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Обратитесь за поддержкой

Проконсультируйтесь со специалистом по HR или руководителем и попросите помочь разобраться, над чем вам стоит поработать в первую очередь.

Если у вас есть ментор, который может наблюдать за вами на собраниях или которого можно поставить в скрытую копию электронных писем, чтобы он видел ваше участие в проектах, попросите обратную связь в режиме реального времени. Это позволит вам оценить, как изменить или адаптировать линию поведения перед следующей встречей или звонком.

Каждые несколько недель сообщайте своему менеджеру об их наблюдениях и рассказывайте им, что вам потребуется, чтобы поддержать ваш дальнейший рост. Показывая, что вы устойчивы, гибки и готовы адаптироваться, вы докажете свои позитивные намерения и проактивный подход к личному и профессиональному развитию.

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