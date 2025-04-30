Топ систем управления процессами компании: BPM-решения для бизнеса
Любому руководителю организации, которая выпускает продукцию или оказывает услуги, приходится держать в голове кучу информации о текущих процессах. Это откровенно сложно, и поэтому на помощь приходит BPM-система.
- Истории
Содержание
Что такое BPM-система
Система управления BPM — это специализированная программа, с помощью которой можно выстраивать работу команды над проектом. Держать в голове список задач, их распределение по конкретным исполнителям, сроки выполнения и прочую информацию трудно — это подтвердит любой руководитель, в чьём подчинении находилось хотя бы 3-5 сотрудников. Проще вести планирование, когда под рукой электронная система управления.
Внедрение BPM систем на предприятии позволяет решить сразу несколько задач:
- Разбить деятельность на ряд этапов, каждый из которых можно проконтролировать и привязать к срокам и исполнителям.
- В любой момент знать, где и что делается, кто за это отвечает — и какой должен быть достигнут промежуточный или окончательный результат.
- Ускорить в компании реализацию стоящих перед ней задач.
- Повысить качество решений за счёт прозрачности и объективности контролируемых показателей.
- Улучшить гибкость бизнес процессов организации за счёт одновременной работы над несколькими процессами.
- Организация процессов управления компании, где большая часть сотрудников работает «на удалёнке» в разных часовых поясах. Условно говоря: если руководитель логистической или транспортной фирмы находится в Москве, один менеджер — в Калининграде, а другой — во Владивостоке, то без специализированной программы заставить их работать «в одной упряжке» почти невозможно. А система управления бизнес процессами BPM делает эту задачу тривиальной: достаточно создать каждому аккаунт и «нарезать» круг задач с отметками об их выполнении — и работа будет идти в штатном режиме.
Электронная система управления бизнес процессами компании не подменяет собой высший менеджмент и руководителей — но серьёзно облегчает им жизнь.
Топ лучших BPM-систем
Системы управления процессами компании по состоянию на 2025 год представлены на рынке программных продуктов для предприятия во множестве вариантов. Однако надо учитывать, что они существуют в двух версиях — бесплатной и приобретаемой за деньги. При этом есть два варианта:
- Бесплатная BPM система — это исключительно демонстрационный вариант. Он позволяет компании попробовать функционал, понять, что может программа — но для реального применения не пригоден.
- «Честная» система. Она полноценно работает, позволяет управлять процессами и вести бизнес — но в ограниченном масштабе.
В норме процесс управления развитием компании требует платной версии — но организации и ИП, относящиеся по закону к категориям малого бизнеса иногда могут пользоваться и свободно распространяемым программным обеспечением.
Читайте по теме:
Как выйти из операционного управления
19 приложений, которые гарантированно повысят вашу продуктивность
Кроме того, лучшие BPM системы имеют такие свойства:
- удобный интерфейс — руководитель предприятия не обязан иметь магистерскую степень по программированию и разбираться в тонкостях настройки;
- сбор аналитических данных — это позволит оперативно оценивать состояние работы и управлять бизнес-процессами;
- контроль за текущей ситуацией;
- масштабируемость — компании со временем растут, их задачи — тоже;
- адаптивность — эффективные модели управления бизнес процессами компании применимы в разных сферах. Это не означает, что не нужны специализированные банковские, логистические, производственные и иные программы — но хорошая система управления бизнес процессами должна быть хотя бы минимально универсальной.
Ну а теперь рассмотрим конкретные варианты, предлагаемые разработчиками.
«Битрикс24»
Набор инструментов, с помощью которых команда может эффективно работать над задачами и проектами. Программа использует встроенный визуальный редактор и набор готовых блоков, а также шаблоны готовых действий: обработка входящих и исходящих писем, начисление оплаты в зависимости от эффективности работы, создание и согласование заявлений.
Функционал позволяет одновременно работать над несколькими задачами, каждая из которых выполняется в нужной последовательности, определённой руководителем. Система сама контролирует прохождение каждой из «контрольных точек» работы — от запуска конкретного проекта до его завершения.
Также она отправляет уведомления сотрудникам, занятым в проекте, напоминает о «дедлайнах» по каждому этапу и автоматически готовит отчёт. Есть возможность интегрирования со схожими по функционалу программами. Установка возможна как локально на оборудовании фирмы, так и с помощью «облачного сервиса».
Преимущества:
- большая партнёрская сеть;
- широкий функционал;
- гибкая система тарификации, включая бесплатные варианты.
Недостатки:
- интеграция доступна лишь в платных тарифах;
- для бесплатных версий нет техподдержки;
- телефония платная.
«Первая форма»
Программа позволяет взять под контроль весь процесс управления развитием компании. Вдобавок — это полностью российская разработка, адаптированная именно под условия работы в нашей стране. Продукт предлагает широкий функционал для автоматизации управления бизнесом, на производстве, в страховании, торговле, консалтинге и других отраслях.
Фото в тексте: Freepik
Преимущество:
- разработка конкретно под российские условия работы;
- удобство во внедрении;
- полноценные веб- и мобильные приложения, из-за чего систему можно запускать как на компьютерах, так и на смартфонах сотрудников;
- интеграция с 1C, телефонией и другими системами;
- электронная система документооборота.
Но есть и недостатки — ограниченная клиентская база.
Neaktor
Полностью российская разработка с десятками готовых решений для стандартных бизнес-процессов. Есть возможность использовать модули как в готовом виде, так и настроить для конкретной задачи.
Преимущества:
- удобство — нет необходимости привлекать программистов;
- простая и логичная структура;
- есть локальные и онлайн-версии.
Недостатки:
- демо-версия доступна лишь в течение 7 дней после установки;
- связь с техподдержкой только по электронной почте или через чат.
Directum RX
Система от российских разработчиков, уже более 20 лет занимающихся моделированием бизнес-процессов. Программа позволяет контролировать работу сотрудников и выполняемые ими задачи, обеспечивает соблюдение сроков. Легко интегрируется с другими приложениями для бизнеса и настраивается под текущие нужны компании.
Преимущества:
- широкая функциональность — делопроизводство, работа с договорами, документооборот и т. д.
Недостатки:
- платная техподдержка.
Asana
Приложение позволяет использовать бесплатную версию с 15 аккаунтами. Количество проектов сколь угодно велико. Есть возможность настроить лично под себя планировщик, а также запускать приватные задачи для конкретного сотрудника. Имеется функция формирования отчётов (в платной версии).
Достоинства:
- удобный интерфейс.
Недостатки:
- функционал бесплатной версии обрезан так, что делает почти бессмысленными использование. Ознакомиться можно, работать — нельзя.
ClickUp
Система обеспечивает даже в бесплатной версии любое количество пользователей, досок, задач и списков. Есть возможность применять цифроблокноты, напоминания и календари, вести анализ производительности. Однако по ряду функций есть ограничение — не более 100 действий.
Преимущества:
- многофункциональность;
- круглосуточная техподдержка.
Недостатки:
- мало места в облачном хранилище на бесплатном тарифе (не более 100 МБ).
Amber BPM
Удобная программа, позволяющая осуществлять управление бизнес процессами с помощью встроенного набора конструкторов. Гибкость системы делает её пригодной для многих сфер бизнеса.
Преимущества:
- возможность интеграции почти со всеми приложениями для бизнеса;
- неограниченное количество объектов для работы (поддерживается как минимум несколько тысяч процессов);
- версии как на «железе» заказчика, так и в «облачном» варианте.
Недостатки:
- отсутствие демо-версии;
- платная техподдержка.
Wrike
Программный пакет позволяет создавать проекты, назначать исполнителей, устанавливая им задачи как на общие «доски», так и в личный планировщик. Есть возможность сортировки заданий по срокам, дедлайну, статусу или важности.
Поддерживается удобное хранилище для рабочих файлов или документов, для которых есть даже возможность использования онлайн-редактора в реальном времени. Есть внутренний чат для общения коллег. Поддерживается интеграция с Google Диск и рядом других программ.
Читайте по теме:
Как начать работать спокойно, а не «тушить пожары»
Достоинства:
- многофункциональность;
- удобный интерфейс;
- облачный сервис.
Недостатки:
- бесплатная версия доступна только для 5 сотрудников, в ней нет функции аналитики и диаграмм;
- ограниченная визуализация.
Jira
Удобное приложение для маленьких команд, особенно в качестве баг-трекера (системы для отслеживания ошибок). Очень хороша для IT-разработчиков, но пригодна и в других сферах бизнеса. Есть бесплатная версия, где количество пользователей не более 10. Если не загружать «тяжёлые» файлы и не давать доступ сторонним участникам (самозанятым фрилансерам, посторонним ИП — в демо-версии права доступа не разграничиваются), то можно не покупать полнофункциональную версию.
Преимущества:
- удобно работать;
- есть полный функционал в демо-версии;
- имеется поддержка со стороны сообщества пользователей.
Недостатки:
- ограниченный объём памяти;
- есть не до конца устранённые ошибки в работе.
Elma
Программа проста в использовании и не требует специальных навыков. Система блоков позволяет создавать задачи, определять их последовательность и маршруты. Все участники получают задания своевременно, а инициатор контролирует процессы. Программа автоматически отправляет уведомления о завершении задач. Бизнес-процессы можно запускать как вручную, так и автоматически. Имеется демо-версия.
Плюсы:
- бесплатный тестовый период;
- возможность интеграции программ;
- автозапуск процессов.
Минусы:
- высокая стоимость локальной версии.
Visary BPM
Российская разработка для мониторинга, настройки и анализа рабочих ситуаций. Задачи могут создаваться индивидуально или по готовым шаблонам. Количество процессов неограниченно. Есть возможность совместной работы над файлами, голосований и обсуждений.
Преимущества:
- удобные функции;
- есть мобильная версия;
- полное сопровождение и техподдержка.
Недостатки:
- демо-версия отсутствует;
- оффлайн-режима нет.
Comindware Business Application Platform
Российская платформа low-code (то есть предназначенная для развёртывания сотрудниками, не имеющими высокой квалификации в программировании). Позволяет ускорить работу над любым процессом в 2-3 раза. Все данные хранятся в единой системе, что делает работу безопасной. Визуальный интерфейс позволяет настроить работу, просто перемещая элементы процессов с помощью мыши.
Плюсы:
- удобство в работе;
- есть возможность использовать как готовые решения, так и индивидуальные разработки.
Минусы:
- для сложных вычислений и использования внутренних разработок всё-таки нужны хотя бы элементарные знания о программировании.
Pyrus
Как и все современные системы управления, эта разработка позволяет контролировать исполнение поручений, согласовывать документы, назначать исполнителям конкретные задачи. До 2022 года работала только в «облачном» формате, но по состоянию на 2025 год есть локальные версии, в том числе и мобильная версия для решения текущих проблем.
Преимущества:
- универсальность;
- простота в использовании;
- наличие бесплатной версии.
Недостатки:
- ограниченность памяти (каждые 100 Гб надо оплачивать отдельно);
- локальная версия удобна только для крупных фирм.
Naumen BPM
«Облачная» программа, позволяющая осуществлять управление развитием фирмы и эффективно решать текущие задачи. Модульная структура позволяет быстро запустить и наладить работу, оперативно реагируя на неправильные шаги и корректируя исполняемые процессы.
Преимущества:
- простота в использовании;
- оперативность техподдержки.
Недостатки:
- нет демо-версии, оценивать функционал можно только по буклетам или через менеджеров-консультантов;
- нет локальной версии, все функции работают через «облако».
YouGile
Современная система управления, позволяющая указывать должность сотрудника, его отдел, руководителей и подчинённых. Есть возможность разграничения доступа, когда предоставляемая информация для работников и контрагентов различается, и коммерческая тайна не будет выдана контрагенту.
Имеется возможность настройки проектов, задач и подзадач, досок. Можно передавать информацию между отделами, переадресовывая задачи отдела продаж производству с указанием конкретных требований.
Достоинства:
- гибкость и удобство;
- возможность сортировки задач;
- развитая система аналитики;
- чаты для общения сотрудников.
Недостатки:
- полнофункциональная демо-версия доступна только для 10 пользователей.
Фото на обложке: Freepik
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 HeadHunter выделил ключевые навыки востребованных топ-менеджеров Ключевыми навыками назвали лидерство и стратегическое мышление 04 апреля 09:15
- 2 Как начать работать спокойно, а не «тушить пожары» Несколько практических советов для предпринимателя 04 апреля 06:30
- 3 19 приложений, которые гарантированно повысят вашу продуктивность Управлять временем и задачами станет проще 19 марта 23:39
- 4 Конфликты в бизнесе: решать конфликт или расставаться с партнером? Как быть, если конфликт все-таки возник 19 марта 18:31