Топ систем управления процессами компании: BPM-решения для бизнеса

Любому руководителю организации, которая выпускает продукцию или оказывает услуги, приходится держать в голове кучу информации о текущих процессах. Это откровенно сложно, и поэтому на помощь приходит BPM-система.

Что такое BPM-система

Система управления BPM (от англ. business process management) — это специализированная программа, с помощью которой можно выстраивать работу команды над проектом. Держать в голове список задач, их распределение по конкретным исполнителям, сроки выполнения и прочую информацию трудно — это подтвердит любой руководитель, в чьём подчинении находилось хотя бы 3-5 сотрудников. Проще вести планирование, когда под рукой электронная система управления.

Внедрение BPM систем на предприятии позволяет решить сразу несколько задач:

Разбить деятельность на ряд этапов, каждый из которых можно проконтролировать и привязать к срокам и исполнителям. В любой момент знать, где и что делается, кто за это отвечает — и какой должен быть достигнут промежуточный или окончательный результат. Ускорить в компании реализацию стоящих перед ней задач. Повысить качество решений за счёт прозрачности и объективности контролируемых показателей. Улучшить гибкость бизнес процессов организации за счёт одновременной работы над несколькими процессами. Организация процессов управления компании, где большая часть сотрудников работает «на удалёнке» в разных часовых поясах. Условно говоря: если руководитель логистической или транспортной фирмы находится в Москве, один менеджер — в Калининграде, а другой — во Владивостоке, то без специализированной программы заставить их работать «в одной упряжке» почти невозможно. А система управления бизнес процессами BPM делает эту задачу тривиальной: достаточно создать каждому аккаунт и «нарезать» круг задач с отметками об их выполнении — и работа будет идти в штатном режиме.

Электронная система управления бизнес процессами компании не подменяет собой высший менеджмент и руководителей — но серьёзно облегчает им жизнь.

Топ лучших BPM-систем

Системы управления процессами компании по состоянию на 2025 год представлены на рынке программных продуктов для предприятия во множестве вариантов. Однако надо учитывать, что они существуют в двух версиях — бесплатной и приобретаемой за деньги. При этом есть два варианта:

Бесплатная BPM система — это исключительно демонстрационный вариант. Он позволяет компании попробовать функционал, понять, что может программа — но для реального применения не пригоден. «Честная» система. Она полноценно работает, позволяет управлять процессами и вести бизнес — но в ограниченном масштабе.

В норме процесс управления развитием компании требует платной версии — но организации и ИП, относящиеся по закону к категориям малого бизнеса иногда могут пользоваться и свободно распространяемым программным обеспечением.

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Кроме того, лучшие BPM системы имеют такие свойства:

удобный интерфейс — руководитель предприятия не обязан иметь магистерскую степень по программированию и разбираться в тонкостях настройки;

сбор аналитических данных — это позволит оперативно оценивать состояние работы и управлять бизнес-процессами;

контроль за текущей ситуацией;

масштабируемость — компании со временем растут, их задачи — тоже;

адаптивность — эффективные модели управления бизнес процессами компании применимы в разных сферах. Это не означает, что не нужны специализированные банковские, логистические, производственные и иные программы — но хорошая система управления бизнес процессами должна быть хотя бы минимально универсальной.

Ну а теперь рассмотрим конкретные варианты, предлагаемые разработчиками.

Набор инструментов, с помощью которых команда может эффективно работать над задачами и проектами. Программа использует встроенный визуальный редактор и набор готовых блоков, а также шаблоны готовых действий: обработка входящих и исходящих писем, начисление оплаты в зависимости от эффективности работы, создание и согласование заявлений.

Функционал позволяет одновременно работать над несколькими задачами, каждая из которых выполняется в нужной последовательности, определённой руководителем. Система сама контролирует прохождение каждой из «контрольных точек» работы — от запуска конкретного проекта до его завершения.

Также она отправляет уведомления сотрудникам, занятым в проекте, напоминает о «дедлайнах» по каждому этапу и автоматически готовит отчёт. Есть возможность интегрирования со схожими по функционалу программами. Установка возможна как локально на оборудовании фирмы, так и с помощью «облачного сервиса».

Преимущества:

большая партнёрская сеть;

широкий функционал;

гибкая система тарификации, включая бесплатные варианты.

Недостатки:

интеграция доступна лишь в платных тарифах;

для бесплатных версий нет техподдержки;

телефония платная.

Программа позволяет взять под контроль весь процесс управления развитием компании. Вдобавок — это полностью российская разработка, адаптированная именно под условия работы в нашей стране. Продукт предлагает широкий функционал для автоматизации управления бизнесом, на производстве, в страховании, торговле, консалтинге и других отраслях.

Фото в тексте: Freepik

Преимущество:

разработка конкретно под российские условия работы;

удобство во внедрении;

полноценные веб- и мобильные приложения, из-за чего систему можно запускать как на компьютерах, так и на смартфонах сотрудников;

интеграция с 1C, телефонией и другими системами;

электронная система документооборота.

Но есть и недостатки — ограниченная клиентская база.

Neaktor

Полностью российская разработка с десятками готовых решений для стандартных бизнес-процессов. Есть возможность использовать модули как в готовом виде, так и настроить для конкретной задачи.

Преимущества:

удобство — нет необходимости привлекать программистов;

простая и логичная структура;

есть локальные и онлайн-версии.

Недостатки:

демо-версия доступна лишь в течение 7 дней после установки;

связь с техподдержкой только по электронной почте или через чат.

Directum RX

Система от российских разработчиков, уже более 20 лет занимающихся моделированием бизнес-процессов. Программа позволяет контролировать работу сотрудников и выполняемые ими задачи, обеспечивает соблюдение сроков. Легко интегрируется с другими приложениями для бизнеса и настраивается под текущие нужны компании.

Преимущества:

широкая функциональность — делопроизводство, работа с договорами, документооборот и т. д.

Недостатки:

платная техподдержка.

Asana

Приложение позволяет использовать бесплатную версию с 15 аккаунтами. Количество проектов сколь угодно велико. Есть возможность настроить лично под себя планировщик, а также запускать приватные задачи для конкретного сотрудника. Имеется функция формирования отчётов (в платной версии).

Достоинства:

удобный интерфейс.

Недостатки:

функционал бесплатной версии обрезан так, что делает почти бессмысленными использование. Ознакомиться можно, работать — нельзя.

ClickUp

Система обеспечивает даже в бесплатной версии любое количество пользователей, досок, задач и списков. Есть возможность применять цифроблокноты, напоминания и календари, вести анализ производительности. Однако по ряду функций есть ограничение — не более 100 действий.

Преимущества:

многофункциональность;

круглосуточная техподдержка.

Недостатки:

мало места в облачном хранилище на бесплатном тарифе (не более 100 МБ).

Amber BPM

Удобная программа, позволяющая осуществлять управление бизнес процессами с помощью встроенного набора конструкторов. Гибкость системы делает её пригодной для многих сфер бизнеса.

Преимущества:

возможность интеграции почти со всеми приложениями для бизнеса;

неограниченное количество объектов для работы (поддерживается как минимум несколько тысяч процессов);

версии как на «железе» заказчика, так и в «облачном» варианте.

Недостатки:

отсутствие демо-версии;

платная техподдержка.

Wrike

Программный пакет позволяет создавать проекты, назначать исполнителей, устанавливая им задачи как на общие «доски», так и в личный планировщик. Есть возможность сортировки заданий по срокам, дедлайну, статусу или важности.

Поддерживается удобное хранилище для рабочих файлов или документов, для которых есть даже возможность использования онлайн-редактора в реальном времени. Есть внутренний чат для общения коллег. Поддерживается интеграция с Google Диск и рядом других программ.

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Достоинства:

многофункциональность;

удобный интерфейс;

облачный сервис.

Недостатки:

бесплатная версия доступна только для 5 сотрудников, в ней нет функции аналитики и диаграмм;

ограниченная визуализация.

Jira

Удобное приложение для маленьких команд, особенно в качестве баг-трекера (системы для отслеживания ошибок). Очень хороша для IT-разработчиков, но пригодна и в других сферах бизнеса. Есть бесплатная версия, где количество пользователей не более 10. Если не загружать «тяжёлые» файлы и не давать доступ сторонним участникам (самозанятым фрилансерам, посторонним ИП — в демо-версии права доступа не разграничиваются), то можно не покупать полнофункциональную версию.

Преимущества:

удобно работать;

есть полный функционал в демо-версии;

имеется поддержка со стороны сообщества пользователей.

Недостатки:

ограниченный объём памяти;

есть не до конца устранённые ошибки в работе.

Elma

Программа проста в использовании и не требует специальных навыков. Система блоков позволяет создавать задачи, определять их последовательность и маршруты. Все участники получают задания своевременно, а инициатор контролирует процессы. Программа автоматически отправляет уведомления о завершении задач. Бизнес-процессы можно запускать как вручную, так и автоматически. Имеется демо-версия.

Плюсы:

бесплатный тестовый период;

возможность интеграции программ;

автозапуск процессов.

Минусы:

высокая стоимость локальной версии.

Visary BPM

Российская разработка для мониторинга, настройки и анализа рабочих ситуаций. Задачи могут создаваться индивидуально или по готовым шаблонам. Количество процессов неограниченно. Есть возможность совместной работы над файлами, голосований и обсуждений.

Преимущества:

удобные функции;

есть мобильная версия;

полное сопровождение и техподдержка.

Недостатки:

демо-версия отсутствует;

оффлайн-режима нет.

Comindware Business Application Platform

Российская платформа low-code (то есть предназначенная для развёртывания сотрудниками, не имеющими высокой квалификации в программировании). Позволяет ускорить работу над любым процессом в 2-3 раза. Все данные хранятся в единой системе, что делает работу безопасной. Визуальный интерфейс позволяет настроить работу, просто перемещая элементы процессов с помощью мыши.

Плюсы:

удобство в работе;

есть возможность использовать как готовые решения, так и индивидуальные разработки.

Минусы:

для сложных вычислений и использования внутренних разработок всё-таки нужны хотя бы элементарные знания о программировании.

Pyrus

Как и все современные системы управления, эта разработка позволяет контролировать исполнение поручений, согласовывать документы, назначать исполнителям конкретные задачи. До 2022 года работала только в «облачном» формате, но по состоянию на 2025 год есть локальные версии, в том числе и мобильная версия для решения текущих проблем.

Преимущества:

универсальность;

простота в использовании;

наличие бесплатной версии.

Недостатки:

ограниченность памяти (каждые 100 Гб надо оплачивать отдельно);

локальная версия удобна только для крупных фирм.

Naumen BPM

«Облачная» программа, позволяющая осуществлять управление развитием фирмы и эффективно решать текущие задачи. Модульная структура позволяет быстро запустить и наладить работу, оперативно реагируя на неправильные шаги и корректируя исполняемые процессы.

Преимущества:

простота в использовании;

оперативность техподдержки.

Недостатки:

нет демо-версии, оценивать функционал можно только по буклетам или через менеджеров-консультантов;

нет локальной версии, все функции работают через «облако».

YouGile

Современная система управления, позволяющая указывать должность сотрудника, его отдел, руководителей и подчинённых. Есть возможность разграничения доступа, когда предоставляемая информация для работников и контрагентов различается, и коммерческая тайна не будет выдана контрагенту.

Имеется возможность настройки проектов, задач и подзадач, досок. Можно передавать информацию между отделами, переадресовывая задачи отдела продаж производству с указанием конкретных требований.

Достоинства:

гибкость и удобство;

возможность сортировки задач;

развитая система аналитики;

чаты для общения сотрудников.

Недостатки:

полнофункциональная демо-версия доступна только для 10 пользователей.

Фото на обложке: Freepik