Разногласия в коммерческой индустрии — явление довольно распространенное, и важно уметь не только выявить их, но и эффективно решать. Порой предпринимателям приходится не только урегулировать конфликты, но и задумываться, стоит ли продолжать партнерские отношения.

В статье рассмотрим, как справляться с разногласиями интересов, когда стоит искать решение внутри команды, а когда — расставаться с партнером.

Конфликты в бизнесе: решать конфликт или расставаться с партнером?

https://rb.ru/story/konflikty-v-biznese/

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