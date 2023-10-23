Треть предпринимателей конфликтуют с бизнес-партнерами уже в первый год сотрудничества — исследование

Более 30% предпринимателей сталкиваются с разногласиями уже в первый год существования общего дела. Среди наиболее частых причин конфликтов — разное видение бизнеса, неравный вклад в общее дело, неграмотное распределение ресурсов и зон ответственности, показало исследование бизнес-партнерств в России, с которым ознакомился RB.RU.
Организаторы исследования — основатель консалтинговой компании «Сотер» Милана Джиджоева и управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. В опросе приняли участие 258 предпринимателей, данные исследовались с июля по сентябрь 2023 года.
Согласно результатам исследования, 14% предпринимателей искали бизнес-партнера целенаправленно. Больше половины из них (57%) объединились в партнерство случайно или под влиянием внешних обстоятельств. Авторы исследования считают, что такой показатель говорит о кризисе осознанности при выборе партнера для бизнеса.
Каждый третий (32%) предприниматель сообщил, что столкнулся с конфликтом или разногласиями в первый год существования партнерства. Чем хуже соблюдаются договоренности между совладельцами, тем раньше происходит первый конфликт, и тем ниже общая оценка удовлетворенности партнерством.
Среди наиболее частых причин конфликтов — разное видение бизнеса, неравный вклад в общее дело, неграмотное распределение ресурсов и зон ответственности,
При этом почти треть респондентов (27%) ответила, что значимого конфликта в их партнерстве не было.
79% предпринимателей считают открытый разговор с партнером самым эффективным способом решения конфликтов. Второй по популярности способ — помощь экспертов (11%).
Фото на обложке: Unsplash
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