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Треть предпринимателей конфликтуют с бизнес-партнерами уже в первый год сотрудничества — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более 30% предпринимателей сталкиваются с разногласиями уже в первый год существования общего дела. Среди наиболее частых причин конфликтов — разное видение бизнеса, неравный вклад в общее дело, неграмотное распределение ресурсов и зон ответственности, показало исследование бизнес-партнерств в России, с которым ознакомился RB.RU.

Треть предпринимателей конфликтуют с бизнес-партнерами уже в первый год сотрудничества — исследование

Организаторы исследования — основатель консалтинговой компании «Сотер» Милана Джиджоева и управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. В опросе приняли участие 258 предпринимателей, данные исследовались с июля по сентябрь 2023 года.

Согласно результатам исследования, 14% предпринимателей искали бизнес-партнера целенаправленно. Больше половины из них (57%) объединились в партнерство случайно или под влиянием внешних обстоятельств. Авторы исследования считают, что такой показатель говорит о кризисе осознанности при выборе партнера для бизнеса.

Каждый третий (32%) предприниматель сообщил, что столкнулся с конфликтом или разногласиями в первый год существования партнерства. Чем хуже соблюдаются договоренности между совладельцами, тем раньше происходит первый конфликт, и тем ниже общая оценка удовлетворенности партнерством.

Среди наиболее частых причин конфликтов — разное видение бизнеса, неравный вклад в общее дело, неграмотное распределение ресурсов и зон ответственности,

При этом почти треть респондентов (27%) ответила, что значимого конфликта в их партнерстве не было.

79% предпринимателей считают открытый разговор с партнером самым эффективным способом решения конфликтов. Второй по популярности способ — помощь экспертов (11%).

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Фото на обложке: Unsplash

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