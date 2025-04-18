Что такое воркшоп: виды, организация и примеры
В бизнесе руководители часто пользуются таким способом повышения знаний и умений сотрудников, как воркшоп. В образовательном процессе наставники совмещают теоретическую часть с практическими занятиями, что повышает плодотворность обучения.
- Истории
Содержание
Что такое воркшоп
Слово workshop в переводе с английского значит «цех» или «мастерская».
Сейчас это название дали способу коллективного обучения, который применяют в таких направлениях:
- бизнесе;
- образовании;
- исследованиях;
- искусстве и творчестве;
- продажах.
Целями workshop предприниматели считают:
- получение практических навыков;
- разработку инноваций;
- укрепление командного духа;
- обмен опытом;
- наработку деловых связей.
Чем воркшоп отличается от других форматов
Наравне с workshop работают альтернативные методики обучения:
- семинары,
- мастер-классы,
- вебинары,
- тренинги.
Workshop отличается от них:
- акцентом на практику;
- проработкой каждого пробела в знаниях;
- интенсивностью образовательной программы с выработкой машинальности в действиях;
- ограниченностью времени на освоение и закрепление материала;
- возможностью знакомства с инструментами и материалами;
- чередованием долгого практического обучения с кратким изучением теории;
- коллективного принятия решения;
- самостоятельностью в поиске инноваций при небольшом содействии наставника;
- личным вкладом каждого члена команды в общее дело — мыслей, идей, умений, наблюдений;
- бэкграундом, окружением и связями участников, что может быть критичным при недостатке опыта.
Виды воркшопов
В основном наставники применяют workshops, которые отличаются:
- формой обучения,
- структурой,
- способами постановки задач,
- временем проведения.
Дискуссионный клуб
Формат предполагает общение пользователей в группе для обмена знаниями, опытом, идеями, поиска ошибок, путей их исправления.
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Влияние грамотности в деловом общении на лояльность клиентов
Главное действующее лицо дискуссионного клуба — это ведущий мероприятия.
В его обязанности входят:
- контроль диалогов между участниками;
- донесение тематики заседания до членов группы;
- поддержка правильного направления беседы словом и практическим примером;
- улаживание конфликтов;
- помощь в высказывании своей позиции сторонам спора.
К особенностям дискуссионного клуба относятся:
- открытость для приглашенных участников;
- регулярность проведения с периодичностью, зависящей от тематики заседания, графика работы гостей;
- распределенность ролей, так как в процессе дискуссии члены клуба следуют разработанному сценарию;
- законченность каждого собрания, которое посвящено заранее обозначенной теме;
- простая совместимость с другими способами организации воркшопа, например с «мозговым штурмом»;
- формирование новых навыков через анализ полученных сведений, умение применять их на практике.
Дискуссионные клубы подходят для обучения преподавателей и маркетологов. Им нужен опыт общения и донесения своих идей до учеников и клиентов.
Тимбилдинг
Тимбилдингом называются события, цель которых – объединить людей в одно целое. Название инициативы происходит от английского словосочетания team building, или, простыми словами, «построение команды».
По типу активности тимбилдинги бывают:
- творческими,
- спортивными,
- экстремальными,
- психологическими,
- интеллектуальными,
- социальными.
По формату проведения воркшопа в виде тимбилдинг-мероприятия бывают стандартными, с выездом за город, в спортивный центр, конференц-зал, или удаленными. В этом случае игровые действия проходят онлайн с помощью симуляторов и онлайн-классов. Примером воркшопа в виде тимбилдинга могут стать виртуальная экскурсия, квиз, викторина.
Фото в тексте: Freepik
В рамках team building ведущий разрабатывает программу, устанавливает правила игры и доводит их до участника.
Главную задачу акции лучше разделить на 2-3 мелких:
- обучение членов команды слушать и понимать проблемы коллег;
- настройка слаженной работы коллектива;
- знакомство с новыми сотрудниками, налаживание связей.
На прохождение игры участникам отводится ограниченное время. За короткий срок они должны выполнить поставленные задачи, научиться общаться с коллегами, совместно найти верные решения.
Мастерская
Творческий воркшоп в форме мастерской представляет собой физическую активность, напоминающую уроки труда в школе.
Здесь у эксперта появляется возможность закрепить практические умения участников в таких областях, как:
- рукоделие,
- ремонт,
- косметология,
- дизайн,
- фотография.
Наставнику надо выдать слушателям инструменты и расходные материалы для работы, ознакомить их с приемами сотрудничества, координировать творческий процесс.
Идея мастерских пришла от средневековых ремесленников, которые набирали подмастерьев и обучали их секретам мастерства в группах. Сейчас в мастерских слушатели тоже изучают профессию на практике, которая занимает до 80% учебного цикла.
«Мозговой штурм»
«Мозговым штурмом», или брейнстормом, называется воркшоп, когда члены команды находят нестандартное решение путем коллективного воображения. Первым такую технику описал в 1953 году Алекс Осборн, американский эксперт по рекламе.
«Мозговым штурмом» пользуются в:
- науке,
- бизнесе,
- маркетинге,
- IT.
Главными целями проведения воркшопа в формате брейнсторма эксперты называют:
- стимуляцию творческого процесса при поиске решений;
- рост плодотворности сотрудничества между членами команды;
- преодоление проблем путем работы в открытой зоне, новые перспективы и подходы к выявленному недостатку;
- повышение скорости принятия решения;
- развитие инноваций и нестандартных идей.
«Мозговой штурм» организуют в несколько этапов:
- Обсуждение правил участниками.
- Озвучивание темы модератором.
- Проведение разминки для запуска креативности.
- Генерация новых идей в строго ограниченное время.
- Оценка инновации членами команды, не участвующими брейнсторме.
- Озвучивание критериев, на которых основывается выбор идеи.
Для подведения итогов «мозгового штурма» пользуются такими правилами:
- не сообщать коллегам обо всех идеях сразу;
- обязательно подводить итоги обсуждения;
- не начинать генерацию без модератора;
- проводить встречу с участниками «мозгового штурма» после внедрения инновации.
Марафон
Марафоном называется воркшоп, похожий на мастерскую и тимбилдинг, но рассчитанный на длительное время. Иногда в нем в качестве наставников участвуют разные эксперты. В основном на марафонах обсуждают крупные проекты и изучают вовлеченность сотрудников.
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Генерация идей во время мероприятия происходит в экстремальных условиях. Участники получают возможность найти в себе те таланты, которые не могут проявиться в спокойной обстановке.
Классический воркшоп в виде марафона часто применяют для корпоративного обучения и организуют в 4 этапа:
- Формулировка личных целей и задач.
- Изучение алгоритмов действия в критической ситуации.
- Получение навыков в безопасной среде.
- Практика на рабочем месте со взаимодействием с коллегами и клиентами.
Марафоны хорошо работают для решения таких задач, как:
- развитие личных качеств, например системного мышления или эмоционального интеллекта;
- передача опыта и знаний, полученных наставником на платных курсах;
- донесение до персонала корпоративных ценностей, внедрение моделей поведения;
- оценка потенциала сотрудника, плодотворности его действий в экстремальных условиях.
При организации воркшопа в формате марафона нельзя допускать такие ошибки:
- перегружать сотрудника выполнением повседневных обязанностей;
- применять платформу, неудобную для участника;
- нагружать наставника большим числом слушателей;
- лишать участников активного взаимодействия.
Как организовать воркшоп
Проведение workshop отличается тщательной подготовкой и состоит из таких шагов:
- Выбора темы с учетом интересов аудитории и компетенции ведущего.
- Постановки цели, входящей в общую стратегию компании.
- Установки времени действия мероприятия.
- Поиска локации для акции с учетом поставленной задачи.
- Разработки визуализации, включая ролики, слайд-шоу, банеры, плакаты.
- Выбора участников и модераторов, в том числе ведущего и тренера.
- Разработки плана акции с учетом темы, возраста действующих лиц, рода занятий.
- Оповещения целевой аудитории через надежных информационных партнеров.
- Продумывания каналов обратной связи (будь то анкетирование, опросы).
Если организатор workshop не может взять на себя подготовку к запуску, лучше заключить договор с компанией, которая занимается курсами и тренингами.
Примеры воркшопов
Чаще всего встречаются тренинги по следующим направлениям:
- фотография, где мастера передают ученикам секреты профессии и обучают их съемке, работе с кадром;
- организация свадеб и др. праздников с созданием сценариев, макетов костюмов, дизайна помещения;
- робототехника со сборкой моделей из готовых комплектов на основе Arduino;
- экология и природопользование с разработкой проектов снижения вреда окружающей среде;
- журналистика по выпуску газеты или другого СМИ;
- образование с освоением школьных программ для преподавания разных предметов;
- маркетинг, раскрывающий способности специалиста по продажам;
- творчество, когда ученики создают произведения искусства под руководством мастера;
- финансовая грамотность с получением практических знаний по составлению бюджета, планированию расходов, инвестированию.
Преимущества воркшопов
У запуска workshop как образовательной платформы есть такие сильные стороны:
- получение образования и опыта в коллективе с обменом знаниями и идеями;
- простое взаимодействие участников команды в активном и интерактивном режимах;
- получение коммуникативных навыков для совместной работы;
- формирование новых связей в коллективе с привлечением новых сотрудников;
- освоение новых методов обучения и инноваций в технологическом процессе;
- мотивация персонала к самостоятельному принятию решений;
- создание атмосферы сотрудничества;
- правильная реакция на критику;
- преодоление творческого кризиса;
- объединение сотрудников на основе высокого командного духа.
Перед тем как организовать воркшоп, надо учесть цели, поставленные перед образовательной программой, вовлеченность целевой аудитории в тему. Тогда преимущества платформы будут использоваться максимально плодотворно.
Фото на обложке: Freepik
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