Что такое воркшоп: виды, организация и примеры

В бизнесе руководители часто пользуются таким способом повышения знаний и умений сотрудников, как воркшоп. В образовательном процессе наставники совмещают теоретическую часть с практическими занятиями, что повышает плодотворность обучения.

Что такое воркшоп

Слово workshop в переводе с английского значит «цех» или «мастерская».

Сейчас это название дали способу коллективного обучения, который применяют в таких направлениях:

бизнесе;

образовании;

исследованиях;

искусстве и творчестве;

продажах.

Целями workshop предприниматели считают:

получение практических навыков;

разработку инноваций;

укрепление командного духа;

обмен опытом;

наработку деловых связей.

Чем воркшоп отличается от других форматов

Наравне с workshop работают альтернативные методики обучения:

семинары,

мастер-классы,

вебинары,

тренинги.

Workshop отличается от них:

акцентом на практику;

проработкой каждого пробела в знаниях;

интенсивностью образовательной программы с выработкой машинальности в действиях;

ограниченностью времени на освоение и закрепление материала;

возможностью знакомства с инструментами и материалами;

чередованием долгого практического обучения с кратким изучением теории;

коллективного принятия решения;

самостоятельностью в поиске инноваций при небольшом содействии наставника;

личным вкладом каждого члена команды в общее дело — мыслей, идей, умений, наблюдений;

бэкграундом, окружением и связями участников, что может быть критичным при недостатке опыта.

Виды воркшопов

В основном наставники применяют workshops, которые отличаются:

формой обучения,

структурой,

способами постановки задач,

временем проведения.

Дискуссионный клуб

Формат предполагает общение пользователей в группе для обмена знаниями, опытом, идеями, поиска ошибок, путей их исправления.

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Главное действующее лицо дискуссионного клуба — это ведущий мероприятия.

В его обязанности входят:

контроль диалогов между участниками;

донесение тематики заседания до членов группы;

поддержка правильного направления беседы словом и практическим примером;

улаживание конфликтов;

помощь в высказывании своей позиции сторонам спора.

К особенностям дискуссионного клуба относятся:

открытость для приглашенных участников;

регулярность проведения с периодичностью, зависящей от тематики заседания, графика работы гостей;

распределенность ролей, так как в процессе дискуссии члены клуба следуют разработанному сценарию;

законченность каждого собрания, которое посвящено заранее обозначенной теме;

простая совместимость с другими способами организации воркшопа, например с «мозговым штурмом»;

формирование новых навыков через анализ полученных сведений, умение применять их на практике.

Дискуссионные клубы подходят для обучения преподавателей и маркетологов. Им нужен опыт общения и донесения своих идей до учеников и клиентов.

Тимбилдинг

Тимбилдингом называются события, цель которых – объединить людей в одно целое. Название инициативы происходит от английского словосочетания team building, или, простыми словами, «построение команды».

По типу активности тимбилдинги бывают:

творческими,

спортивными,

экстремальными,

психологическими,

интеллектуальными,

социальными.

По формату проведения воркшопа в виде тимбилдинг-мероприятия бывают стандартными, с выездом за город, в спортивный центр, конференц-зал, или удаленными. В этом случае игровые действия проходят онлайн с помощью симуляторов и онлайн-классов. Примером воркшопа в виде тимбилдинга могут стать виртуальная экскурсия, квиз, викторина.

Фото в тексте: Freepik

В рамках team building ведущий разрабатывает программу, устанавливает правила игры и доводит их до участника.

Главную задачу акции лучше разделить на 2-3 мелких:

обучение членов команды слушать и понимать проблемы коллег;

настройка слаженной работы коллектива;

знакомство с новыми сотрудниками, налаживание связей.

На прохождение игры участникам отводится ограниченное время. За короткий срок они должны выполнить поставленные задачи, научиться общаться с коллегами, совместно найти верные решения.

Мастерская

Творческий воркшоп в форме мастерской представляет собой физическую активность, напоминающую уроки труда в школе.

Здесь у эксперта появляется возможность закрепить практические умения участников в таких областях, как:

рукоделие,

ремонт,

косметология,

дизайн,

фотография.

Наставнику надо выдать слушателям инструменты и расходные материалы для работы, ознакомить их с приемами сотрудничества, координировать творческий процесс.

Идея мастерских пришла от средневековых ремесленников, которые набирали подмастерьев и обучали их секретам мастерства в группах. Сейчас в мастерских слушатели тоже изучают профессию на практике, которая занимает до 80% учебного цикла.

«Мозговым штурмом», или брейнстормом, называется воркшоп, когда члены команды находят нестандартное решение путем коллективного воображения. Первым такую технику описал в 1953 году Алекс Осборн, американский эксперт по рекламе.

«Мозговым штурмом» пользуются в:

науке,

бизнесе,

маркетинге,

IT.

Главными целями проведения воркшопа в формате брейнсторма эксперты называют:

стимуляцию творческого процесса при поиске решений;

рост плодотворности сотрудничества между членами команды;

преодоление проблем путем работы в открытой зоне, новые перспективы и подходы к выявленному недостатку;

повышение скорости принятия решения;

развитие инноваций и нестандартных идей.

«Мозговой штурм» организуют в несколько этапов:

Обсуждение правил участниками. Озвучивание темы модератором. Проведение разминки для запуска креативности. Генерация новых идей в строго ограниченное время. Оценка инновации членами команды, не участвующими брейнсторме. Озвучивание критериев, на которых основывается выбор идеи.

Для подведения итогов «мозгового штурма» пользуются такими правилами:

не сообщать коллегам обо всех идеях сразу;

обязательно подводить итоги обсуждения;

не начинать генерацию без модератора;

проводить встречу с участниками «мозгового штурма» после внедрения инновации.

Марафон

Марафоном называется воркшоп, похожий на мастерскую и тимбилдинг, но рассчитанный на длительное время. Иногда в нем в качестве наставников участвуют разные эксперты. В основном на марафонах обсуждают крупные проекты и изучают вовлеченность сотрудников.

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Генерация идей во время мероприятия происходит в экстремальных условиях. Участники получают возможность найти в себе те таланты, которые не могут проявиться в спокойной обстановке.

Классический воркшоп в виде марафона часто применяют для корпоративного обучения и организуют в 4 этапа:

Формулировка личных целей и задач. Изучение алгоритмов действия в критической ситуации. Получение навыков в безопасной среде. Практика на рабочем месте со взаимодействием с коллегами и клиентами.

Марафоны хорошо работают для решения таких задач, как:

развитие личных качеств, например системного мышления или эмоционального интеллекта;

передача опыта и знаний, полученных наставником на платных курсах;

донесение до персонала корпоративных ценностей, внедрение моделей поведения;

оценка потенциала сотрудника, плодотворности его действий в экстремальных условиях.

При организации воркшопа в формате марафона нельзя допускать такие ошибки:

перегружать сотрудника выполнением повседневных обязанностей;

применять платформу, неудобную для участника;

нагружать наставника большим числом слушателей;

лишать участников активного взаимодействия.

Как организовать воркшоп

Проведение workshop отличается тщательной подготовкой и состоит из таких шагов:

Выбора темы с учетом интересов аудитории и компетенции ведущего. Постановки цели, входящей в общую стратегию компании. Установки времени действия мероприятия. Поиска локации для акции с учетом поставленной задачи. Разработки визуализации, включая ролики, слайд-шоу, банеры, плакаты. Выбора участников и модераторов, в том числе ведущего и тренера. Разработки плана акции с учетом темы, возраста действующих лиц, рода занятий. Оповещения целевой аудитории через надежных информационных партнеров. Продумывания каналов обратной связи (будь то анкетирование, опросы).

Если организатор workshop не может взять на себя подготовку к запуску, лучше заключить договор с компанией, которая занимается курсами и тренингами.

Примеры воркшопов

Чаще всего встречаются тренинги по следующим направлениям:

фотография, где мастера передают ученикам секреты профессии и обучают их съемке, работе с кадром;

организация свадеб и др. праздников с созданием сценариев, макетов костюмов, дизайна помещения;

робототехника со сборкой моделей из готовых комплектов на основе Arduino;

экология и природопользование с разработкой проектов снижения вреда окружающей среде;

журналистика по выпуску газеты или другого СМИ;

образование с освоением школьных программ для преподавания разных предметов;

маркетинг, раскрывающий способности специалиста по продажам;

творчество, когда ученики создают произведения искусства под руководством мастера;

финансовая грамотность с получением практических знаний по составлению бюджета, планированию расходов, инвестированию.

Преимущества воркшопов

У запуска workshop как образовательной платформы есть такие сильные стороны:

получение образования и опыта в коллективе с обменом знаниями и идеями;

простое взаимодействие участников команды в активном и интерактивном режимах;

получение коммуникативных навыков для совместной работы;

формирование новых связей в коллективе с привлечением новых сотрудников;

освоение новых методов обучения и инноваций в технологическом процессе;

мотивация персонала к самостоятельному принятию решений;

создание атмосферы сотрудничества;

правильная реакция на критику;

преодоление творческого кризиса;

объединение сотрудников на основе высокого командного духа.

Перед тем как организовать воркшоп, надо учесть цели, поставленные перед образовательной программой, вовлеченность целевой аудитории в тему. Тогда преимущества платформы будут использоваться максимально плодотворно.

Фото на обложке: Freepik