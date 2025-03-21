Синхронное и асинхронное обучение: разница, преимущества и как это помогает бизнесу

Для бизнеса важны рост и развитие его работников. Нередко им предоставляется возможность улучшить свои навыки или получить новые знания за счет работодателя. Так как на обучение тратятся деньги, было бы неплохо использовать наиболее подходящие методики, которые гарантируют положительные результаты. Например, очень важно определить, будут ли курсы использовать синхронный или асинхронный формат.

Основное отличие между этими форматами в том, что синхронное обучение происходит в реальном времени, а асинхронное — тогда, когда участникам удобно. Речь именно об общении и взаимодействии между учениками и преподавателями.

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Конечно, асинхронное обучение тоже имеет временные рамки, но при нем не обязательно всем участникам встречаться в указанное время для занятий. Расписания в таких случаях нет.

При этом синхронный подход вовсе не требует находиться в одном месте — дистанционные синхронные форматы обучения используют специальные программы, чтобы передавать сообщения от отправителя к получателю в реальном времени. Такими программами могут стать мессенджеры вроде Telegram или встроенные чаты на платформах обучения.

Встречается также смешанный вариант, при котором используются и синхронные, и асинхронные форматы. Например, часто делают так, что для лекций используется синхронный формат, когда все участники собираются в определенное время. Но при этом лекция записывается, и если кто-то не смог появиться вовремя, он может посмотреть запись. Такое нередко случается с работающими людьми и потому важно для бизнеса. Также запись поможет тем, кто хочет повторить материал.

Таким образом, положительные черты синхронного и асинхронного формата можно соединить в смешанном варианте. Но стоит обсудить различия этих двух методов более подробно.

Основные отличия между синхронным и асинхронным обучением

Для асинхронного формата характерно отсутствие точного расписания, которого надо было бы придерживаться. Некие временные рамки обычно указываются, а тесты и другие способы оценки усвоения материала, как правило, имеют дедлайны. Но в остальном время занятий определяет сам учащийся.

Синхронный формат, напротив, всегда имеет расписание, которого учащиеся и преподаватели должны придерживаться. В указанное время собираются все участники курса, и начинается занятие: лекция, вебинар или мастер-класс. Студенты задают вопросы, а преподаватели отвечают. Ученики также взаимодействуют друг с другом и помогают в учебе. В асинхронном варианте они могут даже ни разу не списаться, а в ходе синхронных занятий им часто даются задания, требующие совместной работы.

При этом после эпидемии COVID-19 дистанционное обучение стали использовать более часто. И синхронный, и асинхронный форматы используют технологии, чтобы обучать людей онлайн, зачастую принимая в группы людей из разных часовых поясов. Поэтому синхронное обучение не обязано проводиться в некой физической локации, что делает его более удобным.

Преимущества и недостатки каждого формата: синхронное vs асинхронное обучение

У каждого из указанных форматов обучения есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Для синхронного обучения обычно отмечаются следующие плюсы.

Общение в реальном времени . Это основное преимущество метода. Обмен сообщениями и вопросами при синхронном обучении происходит в реальном времени, что может быть гораздо удобнее и для преподавателя, и для учеников. Проблемы определяются сразу и тут же решаются.

. Это основное преимущество метода. Обмен сообщениями и вопросами при синхронном обучении происходит в реальном времени, что может быть гораздо удобнее и для преподавателя, и для учеников. Проблемы определяются сразу и тут же решаются. Работа с группой . Синхронный формат означает взаимодействие между учащимися, что позволяет использовать групповые задания. Интерактивные элементы, игры и соревнования — очень хорошие методы обучения, которые возможны, если все студенты присутствуют на занятии одновременно.

. Синхронный формат означает взаимодействие между учащимися, что позволяет использовать групповые задания. Интерактивные элементы, игры и соревнования — очень хорошие методы обучения, которые возможны, если все студенты присутствуют на занятии одновременно. Мотивация и концентрация . Многие люди не очень хорошо умеют мотивировать себя и организовывать собственную работу с материалами. Синхронное обучение придает занятиям структуру. Кроме того, если человек знает, что лекция пройдет один раз, то он будет внимательней и лучше сконцентрируется.

. Многие люди не очень хорошо умеют мотивировать себя и организовывать собственную работу с материалами. Синхронное обучение придает занятиям структуру. Кроме того, если человек знает, что лекция пройдет один раз, то он будет внимательней и лучше сконцентрируется. Чувство принадлежности. Студентам проще найти общий язык, если они взаимодействуют в ходе обучения. Для работников это также подразумевает возможность нетворкинга. Это преимущество позволяет строить отношения и может считаться формой тимбилдинга.

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Но нельзя забывать, что у синхронного обучения есть и проблемы.

Недостаточная гибкость . Синхронное обучение зачастую неудобно, если ученики — работающие люди, со своими обязанностями. Необходимо подобрать такое время для совместных занятий, которое бы устроило всех участников. Если для студентов университетов и школ это не проблема, то для рабочих, особенно с разными сменами, ситуация значительно усложняется. Также важны часовые пояса, если речь идет о дистанционной работе. Кроме того, у взрослых учеников часто есть семьи и дети, которым нужно уделять время. Это еще больше усложняет логистику занятий, что может стать источником стресса для всех участников.

. Синхронное обучение зачастую неудобно, если ученики — работающие люди, со своими обязанностями. Необходимо подобрать такое время для совместных занятий, которое бы устроило всех участников. Если для студентов университетов и школ это не проблема, то для рабочих, особенно с разными сменами, ситуация значительно усложняется. Также важны часовые пояса, если речь идет о дистанционной работе. Кроме того, у взрослых учеников часто есть семьи и дети, которым нужно уделять время. Это еще больше усложняет логистику занятий, что может стать источником стресса для всех участников. Необходимость присутствовать на занятиях. Второй недостаток синхронного обучения связан с первым. Поскольку синхронное обучение не подразумевает записи занятий, то их пропуск становится очень серьезной проблемой и может негативно сказаться на результатах обучения. Это означает, что если опаздывает такси или пропадает интернет-соединение, то обучающийся теряет доступ к важным знаниям.

Асинхронное обучение во многом можно считать противоположностью синхронного формата. Поэтому преимущества асинхронных форматов нетрудно угадать.

Гибкость . Асинхронное обучение гораздо проще встроить в занятую жизнь обучающихся. Например, лекции можно смотреть в метро по дороге на работу, а задания выполнять, когда выдастся свободная минутка. Часовые пояса не имеют никакого значения для асинхронного формата, что важно для бизнеса, практикующего удаленную работу.

. Асинхронное обучение гораздо проще встроить в занятую жизнь обучающихся. Например, лекции можно смотреть в метро по дороге на работу, а задания выполнять, когда выдастся свободная минутка. Часовые пояса не имеют никакого значения для асинхронного формата, что важно для бизнеса, практикующего удаленную работу. Никаких форс-мажоров . Если пропал интернет, обучающийся сможет посмотреть лекцию позже. Конечно, у асинхронного обучения тоже есть временные рамки, но они гибче, а потому учебу проще встроить в свою жизнь.

. Если пропал интернет, обучающийся сможет посмотреть лекцию позже. Конечно, у асинхронного обучения тоже есть временные рамки, но они гибче, а потому учебу проще встроить в свою жизнь. Меньшие затраты времени и труда . Асинхронное обучение не требует от преподавателя постоянно проводить лекции. Их можно записать один раз, что проще и дешевле. Многие тесты для проверки знаний тоже можно автоматизировать. Но, конечно, преподавателю все равно приходится (в большинстве случаев) поддерживать обучающихся, отвечать на вопросы и проверять задания.

. Асинхронное обучение не требует от преподавателя постоянно проводить лекции. Их можно записать один раз, что проще и дешевле. Многие тесты для проверки знаний тоже можно автоматизировать. Но, конечно, преподавателю все равно приходится (в большинстве случаев) поддерживать обучающихся, отвечать на вопросы и проверять задания. Не нужно дожидаться набора группы. Асинхронный курс может проходить даже один человек, потому что материалы уже доступны. Конечно, если требуется проверять задания и тесты, то набрать группу более рационально, но при асинхронном формате зависимость от группы значительно меньше.

При этом у асинхронного формата есть вполне ожидаемые недостатки.

Контакт с преподавателем . Между студентами и преподавателями все равно есть взаимодействие, но не в реальном времени. Нет возможности задать вопрос во время лекции и сразу получить ответ. Преподаватель тоже не сразу отмечает, кому требуется больше помощи, потому что это не очевидно при асинхронном формате.

. Между студентами и преподавателями все равно есть взаимодействие, но не в реальном времени. Нет возможности задать вопрос во время лекции и сразу получить ответ. Преподаватель тоже не сразу отмечает, кому требуется больше помощи, потому что это не очевидно при асинхронном формате. Контакт с группой . При асинхронном формате обучения группы может даже и не быть. Но если она есть, студенты все равно редко общаются друг с другом. Этого никогда не происходит в реальном времени в ходе занятий или лекций. Поэтому нетворкинга труднее добиться.

. При асинхронном формате обучения группы может даже и не быть. Но если она есть, студенты все равно редко общаются друг с другом. Этого никогда не происходит в реальном времени в ходе занятий или лекций. Поэтому нетворкинга труднее добиться. Трудности с мотивацией и самодисциплиной. В асинхронном обучении нет той структуры, которая есть в синхронном формате. Если человек не умеет себя мотивировать и организовать собственный процесс обучения, ему придется тяжело при асинхронном обучении.

Как видно из этих списков, основные проблемы синхронного обучения связаны с удобством и логистикой, а вот основные трудности асинхронного формата касаются проблем с различными функциями обучения. Для результатов обучения важно то, насколько эффективны общение с преподавателем и группой, а также то, насколько ученик мотивирован и дисциплинирован.

Однако стоит отметить, что исследования не утверждают, что синхронное или асинхронное обучение можно считать предпочтительным. Оба подхода могут позволить ученику добиться хороших результатов. Но для успешного асинхронного формата не помешает использовать дополнительные методы, которые помогут компенсировать те трудности, которые с ним связаны.

Лучший контроль за показателями обучающихся . Во многих платформах, предназначенных для дистанционных асинхронных программ, есть возможность отслеживать деятельность учеников. Преподавателю стоит обращать на это внимание, чтобы вовремя помочь тем, кто больше всего в этом нуждается.

. Во многих платформах, предназначенных для дистанционных асинхронных программ, есть возможность отслеживать деятельность учеников. Преподавателю стоит обращать на это внимание, чтобы вовремя помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Кураторы. Иногда асинхронные курсы подразумевают помощь специально подготовленного куратора, который помогает организовывать процесс обучения и обеспечивать общение между учащимися и преподавателями.

Асинхронное обучение во многом сложнее организовать, чем синхронное, но его удобство зачастую необходимо для бизнес-обучения.

Также стоит отметить, что некоторые предметы лучше изучать в синхронном или асинхронном формате. Например, в медицине лучше иметь постоянный доступ к лекциям, что возможно при асинхронном подходе. А вот музыку лучше практиковать при преподавателе. Рассмотрим, когда лучше всего использовать каждый метод.

Когда использовать асинхронное обучение, а когда лучше выбрать синхрон

Плюсы и минусы синхронного и асинхронного форматов помогают определить, в каких случаях бизнесу стоит их использовать.

Требуется ли надзор за учениками? Так, например, при обучении фитнесу важно следить за техникой выполнения упражнений. В таком случае лучше проводить синхронное обучение. Преподаватель-тренер сможет сразу же поправить обучаемого, а также показать, как правильно делать то или иное упражнение.

Необходима ли быстрая, мгновенная обратная связь? Быть может, речь идет о некой сложной теме, когда у ученика ожидаемо возникает много вопросов. В таком случае тоже больше подойдет синхронный формат.

Есть ли опасения по поводу мотивации и организации? Иногда имеет смысл спросить у тех, кого бизнес планирует обучать, какой формат им больше подходит. Возможно, синхронный формат предпочтительней, потому что он поможет участникам довести обучение до конца.

Нужно ли, чтобы ученики взаимодействовали друг с другом? Результатом обучения могут быть не только знания. При синхронном формате можно добиться хороших взаимоотношений между участниками обучения. Поэтому для сплочения команды, возможно, больше подойдет синхронный метод.

Асинхронное обучение подойдет, если желательно, чтобы участники могли вернуться к материалу в любой момент. Многие предметы (например, медицина и юриспруденция) требуют в буквальном смысле зазубривания. В таком случае запись лекции может очень помочь, как и постоянный доступ к остальным материалам.

Если у участников курса разный уровень, то удобнее выбрать асинхронный формат. Тогда преподавателю не придется подстраиваться под новичков, и они самостоятельно начнут изучать предмет с самого начала. В это время ученики продвинутого уровня, смогут заниматься отдельно, выполняя более сложные задания и пропуская модули, с которыми они уже знакомы.

Если есть проблемы со сбором группы, например, когда нужно обучить одного человека, асинхронный формат поможет сократить затраты времени и денег. Достаточно один раз записать лекции и автоматизировать проверку заданий, чтобы потом не тратить много сил на маленькую группу.

Если студенты из разных часовых поясов или с очень высокой занятостью, то имеет смысл выбрать асинхронный метод. Это частая проблема для современных бизнесов, поэтому асинхрон очень популярен.

Конечно, не стоит также забывать о смешанном формате. Можно организовать записи лекций вместе с групповыми заданиями, которые требуют общения с другими обучающимися в реальном времени. В реальной жизни бизнесу не обязательно выбирать что-то одно. Всегда можно объединить сильные и слабые стороны обоих подходов.

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Когда не стоит внедрять синхронное или асинхронное обучение

Чтобы определить формат обучения, который бизнес будет использовать, можно пойти от обратного и решить, какой вариант точно не подходит.

Синхронный курс не подойдет, если требуется гибкость, которую он не может предложить. Например, если бизнес не может обеспечить учеников свободным временем, то синхронный формат будет трудно вписать в их расписание.

Если участники не посещают регулярно одну и ту же локацию, синхронный формат может быть менее удобным. Действительно, если бизнес имеет регулярно посещаемый офис, то синхронное обучение легко устроить. А вот если большинство сотрудников на удаленной работе, то такой формат становится менее привлекательным.

Если обучаемые имеют разные уровни подготовки, синхронный формат будет очень неудобен. Преподавателю придется пытаться подстроиться под несколько уровней сразу, что приводит к потере эффективности. Обучающимся такой вариант тоже не понравится: те, кто лучше знаком с предметом будут скучать, а новичкам будет сложно. Если группа большая и неоднородная, лучше не использовать синхронное обучение.

Иногда предмет требует присутствия преподавателя, зачастую физического. Например, при обучении технике массажа очень важна практика, которую можно осуществить только в реальном времени и при личном присутствии. В таких случаях асинхронный формат просто невозможен.

Некоторые форматы обучения также лучше не проводить в асинхронном варианте. Многие персональные виды занятий, например, коучинг, относятся к этой группе. В таком случае подразумевается близкое взаимодействие между обучаемым и преподавателем, что невозможно в асинхронном формате.

Это не относится к бизнесу в большинстве случаев, но некоторые ученики нуждаются в помощи, чтобы добиться мотивации. Обычно это дети, которые не очень умеют себя организовывать, и люди в возрасте. Поэтому для них лучше не использовать асинхронное обучение.

Итак, синхронное и асинхронное обучение во многом противоположности. Синхронное обучение подразумевает общение между учениками и преподавателями в реальном времени. При асинхронном обучении, напротив, общение не мгновенное, и чтобы получить ответ, требуется ждать минуты, часы или даже дни.

У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. В большинстве случаев синхронное обучение помогает с организацией, мотивацией, общением и нетворкингом. Асинхронный формат удобнее, гибче и дешевле. Бизнесам не всегда приходится выбирать вариант, который подходит больше, потому что существует смешанное обучение, которое использует плюсы обоих форматов.

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