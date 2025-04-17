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Сколько бизнес теряет на неэффективных созвонах и что с этим делать

Истории
Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

Бессмысленные созвоны стали корпоративным мемом, но исключить обсуждение задач из рабочего процесса вряд ли возможно. Чтобы участники встреч могли фокусироваться на результатах, в Контур.Толке разработали умное резюме. Сервис формирует краткий конспект с основными тезисами и решениями, принятыми на совещании. Рассказываем, как использовать ИИ-инструмент в работе.

Сколько бизнес теряет на неэффективных созвонах и что с этим делать
  1. Истории

Содержание

Когда коммуникации «съедают» рабочее время

Сотрудники компаний тратят колоссальное количество времени на рабочее общение с коллегами. И это не смолтоки у кулера, а непосредственное обсуждение задач. Исследования показывают, что специалисты ежедневно тратят до 4,5 часов только на переписку в корпоративных мессенджерах. Если добавить время, затраченное на созвоны, встает вопрос: когда успевать работать?

Финансовый аспект проблемы также впечатляет: более трети опрошенных россиян полагают, что их компании из-за непродуктивных встреч каждый день теряют от 10 до 50 тысяч рублей. Особенно остро вопрос стоит в крупных организациях, где регулярно проводятся многочасовые совещания с десятками участников, половина из которых не понимает своей роли в обсуждении.

Почему онлайн-встречи неэффективны

Неэффективные совещания настолько распространены, что уже стали мемом. При этом большинство сотрудников осознают проблему, но лишь каждый пятый решается открыто высказать свое мнение. Остальные либо боятся испортить отношения с коллегами и руководством, либо молчат из-за корпоративной культуры, которая не предполагает обсуждения целесообразности встреч.

Вот как минимум четыре фактора, которые делают созвон с коллегами бессмысленным:

  1. Нет цели и повестки. Разговор без продуманного плана превращается в обсуждение посторонних тем.
  2. Вопрос можно решить в переписке. Многих раздражает, когда организуют созвон, хотя все можно быстро решить в мессенджере.
  3. Слишком много участников. Те, кого позвали на встречу «за компанию», не могут сказать ничего конструктивного, а только зря тратят время вместо того, чтобы заниматься задачами.
  4. Не зафиксировали результаты. Поговорили и забыли — так можно сказать о встрече, после которой не подвели и не записали итоги.

Как перейти от разговоров к результатам

Задача правильно организовать рабочую коммуникацию усложняется, когда речь идет о распределенных командах. Чтобы коллеги не тонули в переписках и встречах, важно формировать культуру общения и договориться о базовых правилах. Например, таких:

  • Длинные встречи планировать заранее. Чем продолжительнее созвон, тем больше времени отводится на подготовку. Если собираете коллег на двухчасовой мозговой штурм, он должен появиться в календаре минимум за три недели до события. Нужен созвон завтра? Легко — но только на 15 минут.
  • Позволить коллегам отклонять бесполезные встречи. Предоставьте сотрудникам право отказываться от созвона или хотя бы задавать вопросы о цели и повестке, если необходимость участия им непонятна.
  • Собирать фидбэк. Запрашивайте обратную связь у сотрудников: была ли встреча полезна, что помешало добиться результатов, что можно улучшить.
  • Сохранять итоги. Какой результат от того, что вопрос обсудили на встрече? Никакого, если не сохранился артефакт. Договоритесь о том, что вся рабочая коммуникация должна оставлять цифровые следы — записи принятых решений, поставленных задач и ключевых выводов.

Сервис коммуникаций Контур.Толк берет на себя подготовку артефактов, чтобы вы могли сконцентрироваться на реализации решений, а не на их многократном обсуждении. В сервисе сохраняются видеозаписи, расшифровки, резюме созвонов, заметки участников и результаты голосований, к которым можно вернуться в любой момент.

Как Толк помогает сократить количество неконструктивных созвонов

Команда Толка постоянно расширяет количество Артефактов. Теперь сервис составляет резюме встречи автоматически. Толк записывает встречу и сохраняет видео в облаке, а через несколько минут после созвона появляется краткое содержание разговора.

Сгенерированное резюме включает обсуждаемые темы, принятые решения и ключевые моменты в хронологическом порядке. Для удобства восприятия информация разбита на смысловые блоки, каждый из которых охватывает примерно 15-минутный отрезок разговора. Пользователь может скопировать резюме целиком или использовать только часть. Резюме встречи в Толке помогает:

  • Подготовить протокол по итогам встречи. Брейншторм прошел продуктивно: накидали несколько идей для работы с новым заказчиком. Если ничего не записать, ценные идеи потеряются, придется собирать коллег на созвон заново. Резюме встречи легко скопировать и отредактировать, чтобы подготовить протокол и отправить всем участникам встречи.
  • Распределить задачи. На созвоне обсудили новый проект, проговорили список задач, сроки и ответственных. Осталось поставить задачи и начать работу. Чтобы точно ничего не забыть и не тратить время на просмотр часовой записи, достаточно заглянуть в резюме.
  • Рассказать о встрече тем, кого на ней не было. Сотрудник пропустил важную встречу, пока был в отпуске. Смотреть двухчасовую запись долго: проще прочитать резюме встречи и пересмотреть только те фрагменты видео, в которых есть важные детали.

Первые пользователи новой возможности отмечают значительную экономию времени — до 65 % на анализе итогов встреч. Практика показывает, что время, затрачиваемое на подготовку протокола, сокращается более чем в три раза — с 30 до 8 минут.

Чтобы оценить преимущества автоматического резюме встреч в действии, переходите по ссылке и регистрируйтесь в Толке. А затем активируйте расширенный доступ — резюме встречи и другие возможности будут доступны бесплатно.

Условия пробного периода — по ссылке.

Фото на обложке и в тексте: Контур.Толк

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