Кикшеринг Whoosh опубликовал результаты работы за первые 5 месяцев 2026-го — число поездок достигло 17,8 млн

Сервис аренды электросамокатов Whoosh опубликовал операционные результаты за первые пять месяцев 2026 года. В мае количество поездок выросло на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигло 17,8 млн. Компания добилась роста без масштабных закупок новых самокатов, повысив эффективность существующего парка.

Пользовательская база превысила 36 млн аккаунтов

По состоянию на конец мая 2026-го количество зарегистрированных пользователей сервиса достигло 36 млн. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 21%.

Одновременно увеличилась активность аудитории: число поездок на одного пользователя за первые пять месяцев 2026 года выросло на 11%.

В 2026 году Whoosh отказался от стратегии активного наращивания парка. Основной акцент компания стала делать на более точном распределении самокатов в местах повышенного спроса и увеличении доступности транспорта для клиентов.

Россия и СНГ остаются основным рынком компании

На российском рынке Whoosh продолжает делать ставку на развитие технологических сервисов и интеграцию с городской инфраструктурой.

Среди инструментов, которые компания использует для повышения доступности кикшеринга, — запуск поездок через SMS. Сервис работает во всех городах присутствия компании и был создан как резервный способ аренды на случай перебоев с мобильным интернетом. Сейчас функцией ежедневно пользуются около 2 тыс. человек.

Россияне стали в 6 раз чаще арендовать самокаты Whoosh по SMS — каждый день функцией пользуются 2 тыс. человек Пиковый спрос пришёлся на 2 и 13 апреля — число отправленных СМС выросло более чем вдвое из-за ограничений сети Читайте также

Кроме того, ранее Whoosh интегрировал сервис в транспортную систему — самокаты Whoosh появились в приложении «Метро Москвы». Пользователи смогут находить ближайшие электросамокаты и парковки, строить маршруты с учётом поездок на кикшеринге и переходить в сервис для аренды.

Whoosh появился в приложении «Метро Москвы» — в транспортном сервисе теперь можно найти парковки для кикшеринга Whoosh и Московский метрополитен заключили соглашение о сотрудничестве в 2025 году Читайте также

В компании считают, что подобные решения помогают поддерживать использование сервиса даже в условиях внешних ограничений — например, проблем с интернетом, с которыми сталкиваются пользователи в некоторых регионах.

Парк самокатов Whoosh в Латинской Америке увеличился вдвое

Международное направление остаётся одним из главных источников роста финансовых показателей Whoosh. За первые пять месяцев 2026 года количество самокатов в странах Латинской Америки увеличилось более чем в два раза. Число зарегистрированных пользователей выросло на 77%, а количество городов присутствия — с семи до пятнадцати.

В апреле сервис начал работу в Мексике, а в июне запустился в Мехико.

В компании отмечают, что значительная часть новых самокатов была перевезена из менее маржинальных российских локаций и прошла восстановление в специализированном центре ремонта.

Компания сохранила прогноз по выручке на 2026 год

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко заявил, что результаты работы компании в мае подтвердили эффективность выбранной стратегии.

На фоне текущих результатов Whoosh подтвердил прогноз на 2026 год: выручка должна превысить 14 млрд рублей, EBITDA — 4,5 млрд рублей.