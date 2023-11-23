Из джуна в мидлы: как начинающим специалистам вырасти в грейде за короткий срок

Джун вырастает до мидла, в среднем, за полтора года. Часто на этом пути специалисты выгорают раньше, чем пройдёт синдром самозванца и они будут готовы брать больше ответственности в проектах.
С какими проблемами сталкиваются начинающие, как их решить и повысить грейд в оптимальный срок, рассказывает Давид Роганов, CTO «Яндекс Практикума».
Что мешает джунам расти
Разрозненный набор знанийПроблема. В погоне за повышением грейда джуны распыляются на изучение всего и сразу. Это приводит к тому, что начинающий специалист получает набор разрозненных знаний, которые не применяются на практике.
Решение. Чтобы этого избежать, важно спланировать образовательный маршрут. Это можно сделать тремя способами:
- Воспользоваться готовым планом от более опытного коллеги. В IT-компаниях это распространенная практика. Старший эксперт разрабатывает персональный трек развития и контролирует, осваивает ли специалист нужные навыки в намеченные сроки. Нужно помнить, что такой роадмап будет основан только на ресурсах компании и не включит в себя всех возможных опций вашего роста.
- Разработать план совместно с ментором. Найти наставника вне работы можно несколькими способами: попросить помощи в профильных сообществах в соцсетях или воспользоваться специализированными платформами. Например, GetMentor.
- Составить план самостоятельно. Для этого нужно ответить на три вопроса:
- в каком направлении вы планируете развиваться, кем хотите стать: тимлидом, техлидом, IT-архитектором и так далее;
- какие навыки требуются в компаниях, в которых вы хотели бы работать;
- как хорошо вы владеете навыками и что следует подтянуть.
Когда сформулируете ответы, разработайте план действий, который приведет вас к цели. Для этого можно воспользоваться сервисами с бесплатными с шаблонами.
- Взять готовый роадмап и адаптировать его под свои цели. Например, мы разработали карту развития компетенций тестировщиков, а на протале Roadmap.sh можно найти роадмапы практически для всех направлений разработки.
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Внимание только на свои задачи
Проблема. Сначала джуну доверяют круг самых простых задач. Со временем он начинает делать их всё увереннее. Руководитель собирается поручить ему что-то посложнее, но тут же выясняется, что начинающий специалист не знает, как устроен проект.
Все это время джун был сосредоточен исключительно на своей задаче и при этом не замечал, чем занимаются коллеги в проекте.
В итоге перед руководителем стоит выбор: делегировать работу джуну, но потратить время на разъяснение и погружение в контекст, либо передать ее более опытному специалисту.
Чаще всего он выбирает последнее, а начинающий разработчик так и не расширит свой функционал.
Решение. Наблюдайте за тем, какие задачи выполняют коллеги. В какой-то момент выполнение простых работ дойдёт до автоматизма.
Тут полезно разобраться в том, как устроен весь проект: кто и что в нём разрабатывает. В итоге, когда вам принесут сложную задачу, вы будете иметь примерное представление о ее выполнении. Это позволит сделать ее быстрее и эффективнее.
Страх задавать вопросы или думать самостоятельно
Проблема. Каждый джун сталкивается с неуверенностью в своих решениях. Проходят через этот этап все по-разному.
Одни закапываются в проблему, мучаются и стесняются спрашивать. Другие — зовут старших коллег по каждой мелочи, не пытаясь найти информацию и подумать самостоятельно — тоже из страха сделать что-то неправильно.
Решение. Постарайтесь найти баланс между «Молчу о проблемах» и «Спрашиваю каждую мелочь».
Если вы склонны постоянно просить помощи у коллег, попробуйте сначала самостоятельно разобраться в задаче и предложить способы решения. Даже если они будут неверными — не страшно.
Так наставники смогут понять, как вы думаете и где у вас пробелы. Это поможет быстрее обучить вас. По этой же причине важно не молчать и пользоваться советами старших коллег — спрашивать, просить код-ревью.
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Низкая насмотренность и недостаток собственных кейсов
Проблема. Низкая насмотренность напрямую влияет на умение прогнозировать сложности и распределять ресурсы. В качестве иллюстрации: джуны часто дают нереалистичные сроки по задаче.
Почему прогнозы мидла чаще совпадают с финальным результатом? У него уже накопились кейсы — он делал много подобных задач и знает нюансы, понимает специфику компании.
Решение. Самое доступное и беспроигрышное решение — пет-проекты, то есть личные проекты разработчика. Они помогают не только получить новые знания, но и научиться выстраивать цепочку взаимосвязанных решений, исходя из глобальной цели продукта.
Получить такой опыт в компании на начинающих позициях получится еще не скоро, поэтому лучше приобретать его самостоятельно.
У многих есть пет-проект мечты — это то, что вы бы делали, если бы не нужно было работать. Найти идею, если ее пока нет, можно на сайте с подборками.
Замедление по обучению хард-скилам
Проблема. Учиться приходится постоянно, независимо от грейда. Новички, подуставшие от собеседований, хотят на какое-то время выдохнуть и замедлиться. В этот момент их развитие тормозится, а порой и происходит просадка ранее изученных навыков.
Решение. Обучайтесь понемногу, но регулярно. Главное здесь — подобрать образовательную программу, которая будет состоять из спринтов и поможет отработать задания на реальных рабочих задачах.
Можно воспользоваться обучающими курсами, где уже спланирован четкий план работы. Альтернатива готовым решениям — самостоятельное обучение.
Для каждого IT-направления можно составить отдельную коллекцию полезных ресурсов или поискать подборки в профильных сообществах.
Огромное количество источников и первоисточников опубликовано на английском языке: документация, профильные форумы с обсуждением ошибок, блоги senior-разработчиков и другое.
Параллельно с хард-скилами нужно развивать языковые навыки, иначе список доступных для понимания ресурсов будет ограничен.
Мало опыта командной работы
Проблема. На первых порах джуны часто испытывают сложности в бизнес-коммуникации. Им не хватает навыков аргументации, они не могут самостоятельно составить запрос коллегам и собрать обратную связь.
Решение. Чаще общайтесь с командой, в том числе с коллегами другого профиля. Естественное развитие софт-скилов происходит на рабочем месте. Если вы хотите ускорить этот процесс, принимайте участие в сторонних проектах.
Например, в хакатонах. Так вы улучшите навыки командной коммуникации и попробуете себя в новой роли: сделаете задачи, с которыми обычно не сталкиваетесь.
Хакатоны организовывают крупные компании, которые ищут потенциальных сотрудников среди участников — это хороший шанс получить оффер на более высокую позицию.
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Коротко о том, что нужно делать, чтобы вырасти в грейде за короткий срок
- Составьте персональный роадмап.
- Наблюдайте за коллегами и их задачами.
- Найдите баланс между «Никогда не спрашивать» и «Спрашивать каждую мелочь».
- Делайте пет-проект.
- Качайте хард-скилы.
- Учитесь эффективной работе в команде.
Это не исчерпывающий список советов, но в нем собрана основа, которая поможет структурировать путь из джуна в мидлы.
Пожалуй, быстрее всего начинающие специалисты растут в компаниях, где обучают на внутренних курсах и тренингах, проводят хакатоны, погружают в бизнес-процессы.
Но все это можно сделать самостоятельно, если комплексно подойти к процессу: продумать цели, задачи и последовательность шагов.
Фото на обложке: freepik/Freepik
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