Длительные контракты, свое жилье и мини-ПТУ: как компании в твердых отраслях привлекают и удерживают молодые кадры

Россия столкнулась с новой проблемой — на рынке труда сложилась патовая ситуация с работниками: число незакрытых вакансий растет день ото дня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников даже назвал кадровый кризис одним из главных рисков для российской экономики.
На дефицит сотрудников жалуются очень многие предприятия. Работодатели готовы достойно платить и самостоятельно обучать людей. Но молодежь активно интересуется карьерой в онлайн-сфере и в рабочие профессии идти не желает.
Генеральный директор транспортно-логистической компании «Инструмент Логистик» Максим Лыков рассказал, правда ли ситуация настолько острая. А также о том, насколько привлекательны для компаний молодые специалисты, какие условия им предлагают и с какими трудностями сталкиваются при приеме на работу зуммеров и миллениалов.
Откуда взялся дефицит
Банк России в своем сентябрьском докладе написал, что персонала не хватает в 60% компаний. Сервисы по поиску работы подтверждают наличие проблемы и отмечают, что хуже всего дела складываются у обрабатывающих и добывающих предприятий.
Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назвал главной причиной начало СВО, уход иностранных компаний с российского рынка и частичную мобилизацию. А также связанный с ней отток людей на оборонные предприятия.
Однако не во всех сферах ситуация одинаково катастрофичная.
«Инструмент Логистик» занимается строительством дорог и инженерных сетей, а также оказывает услуги по аренде спецтехники. Компания столкнулись с нехваткой персонала еще до вышеописанных событий.
И конкретно мобилизация не так сильно на них сказалась — штат сократился всего на 6–7%. Однако проблема однозначно существует.
Офис и онлайн vs завод: куда стремятся молодые специалисты
Еще 20 лет назад рабочие профессии считались неперспективными и плохо оплачиваемыми. Мало кто мечтал стать сантехником, трактористом или машинистом. Подрастающее поколение больше смотрело в сторону компьютерных технологий, юриспруденции, психологии — или работы менеджера в офисе.
Сегодня другая ситуация: все большей популярностью пользуются онлайн-профессии. Многие стремятся найти удаленную работу и трудиться из дома. Однако, несмотря на всеобщую любовь к фрилансу, рабочие профессии продолжают пользоваться спросом.
Сегодня на стройке или заводе можно построить карьеру и зарабатывать приличные деньги. Например, пойти работать машинистом спецтехники и постепенно, ступень за ступенью, вырасти в суперпрофессионала.
Начать с малотоннажных строительных машин грузоподъемностью 30–40 тонн — катков, бульдозеров, экскаваторов. Потом ездить на вахты и зарабатывать от 90 тысяч рублей.
Работа не грязная — хорошая новая техника не ломается, легко управляется, оператор сидит внутри в тепле и комфорте.
Затем начать ездить на Север и зарабатывать в 1,5–2 раза больше.
Например, если в средней части России можно получать 100 тысяч рублей, то там — 150 тысяч. Да, это работа уже в более суровых и жестких условиях, но она и оплачивается лучше.
Следующий этап — работа на более тяжелой технике (60–70 тонн). Там зарплаты раза в два выше, чем на малотоннажной.
Компании готовы хорошо платить работникам, поскольку обычный экскаватор, например, перерабатывает в сутки 3 тысячи кубов, а большая машина — 7–9 тысяч.
Затем можно попасть на следующую ступень развития — работать в сфере добычи полезных ископаемых.
Для допуска к карьерной технике нужно получить отдельные права, но зарплата здесь выше еще на 20–40%.
Плюс часто на технику устанавливается навесное оборудование для выполнения разных работ, например, планировочные ковши, буры, шнеки и так далее. Если уметь ими пользоваться, можно зарабатывать на 100–300 руб/час больше.
То есть, если выбрать эту профессию, можно развиваться в ней всю жизнь и в итоге дорасти до топового профессионала, которого будут рады принять в любой компании. Ведь квалифицированные и дисциплинированные сотрудники всегда в цене.
Некоторые специалисты выбирают работу на фермеров и зарабатывают до 200–250 тысяч в месяц.
Например, в марте едут в Краснодар или Ростов, там пашут, сеют, затем переезжают в Черноземье, выполняют работы на высоких ставках. Возвращаются в Краснодар на прополку и другие работы, снова едут в Черноземье и проделывают там те же операции.
Потом то же делают с уборкой. Либо выполняют все работы в рамках одного колхоза.
Современные комбайны с разными навесками заменяют порядка 12–15 тракторов.
Раньше фермеры платили трактористам зарплату в 50–60 тысяч рублей, то есть тратили порядка 700 тысяч. Сейчас же нанимают одного работника на комбайн, платят ему 200 тысяч и экономят полмиллиона рублей.
Так что машинист — достойная профессия, которую выбирает большое количество молодых людей.
Не все хотят быть программистами и бизнесменами, кому-то ближе работа руками. Особенно если у человека нет высшего образования: он лучше потратит несколько месяцев на то, чтобы обучиться и получить права на управление спецтехникой, чем, например, будет портить здоровье, работая грузчиком.
Это что касается конкретно строительной специфики, то есть работы на тракторах, экскаваторах и так далее. На заводах тоже есть много хороших профессий, например, можно работать на автопогрузчиках и не только.
К тому же технологии постоянно развиваются.
На Bauma 2022 — выставке строительной и горнодобывающей техники в Германии — представили технологию будущего, которая позволит управлять машинами удаленно.
То есть люди скоро смогут приходить в офис, садиться в удобное кресло, а не в трактор на полигоне, и с помощью джойстиков направлять технику. Профессия машиниста может стать еще более престижной и популярной, чем офисные специальности.
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Охотно ли компании принимают на работу молодых специалистов
Можно рассмотреть вопрос на примере нашей компании. В штате порядка 600 сотрудников: 35 трудятся в офисе и более 500 — «в полях».
В организации 160–170 единиц техники, на каждой работают по два машиниста-оператора, это 320–340 человек. Также есть механики, слесари, различный обслуживающий персонал — 30–40 работников.
То есть ежедневно на рабочих местах находится примерно 350 сотрудников. И еще есть 100–120 человек, которые их меняют, перевахтовывают.
Есть работники от 18 лет до пенсионного возраста. При этом 35% штата составляют молодые кадры, например, офис-менеджеры и специалисты, которые занимаются реестрами.
Компания часто берет на подработку студентов на неполный день. Пусть они неопытные, зато перспективные, интересные и быстро учатся. Порой они выполняют работу даже лучше, чем 40-летние сотрудники, которые достигли своего потолка и не хотят дальше развиваться.
Также есть 22–23-летние машинисты, которые начинают карьеру на малотоннажной технике.
С какими проблемами сталкиваются при приеме на работу молодых кадров
Основная трудность в том, что объекты часто бывают в разных регионах, из-за чего приходится часто переезжать и работать в сложных условиях.
Многие на это не готовы, поэтому не всегда удается сохранить коллектив. Приходится нанимать новых сотрудников, и это бесконечный процесс.
Еще один момент — квалификация специалистов. Не все осознанно выбирают профессию.
Иногда человек вспоминает, что у него со школьных времен есть права категории С. Идти работать, к примеру, грузчиком за 30 тысяч рублей он не хочет и устраивается машинистом самосвала. А так как опыта вождения толком нет, начинаются проблемы: бывает, что роняет, переворачивает технику.
Трактористы — другое дело: им на права сдать сложнее, поэтому к выбору специализации они подходят более осознанно. Понимают, что нужно потратить 2–3 месяца на обучение, заплатить 25–30 тысяч рублей, а для каких-то категорий и 50–70 тысяч.
Для молодых людей это приличное вложение, поэтому они ответственнее относятся к обучению и к дальнейшей работе, стараются развиваться.
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Как привлекать специалистов
Стоит ответственно относиться к соблюдению требований Трудового кодекса РФ. Оплачивать дорожные и командировочные, обеспечивать работников жильем.
Стараться создать максимально комфортные условия, то есть не заселять людей в вагончики, а снимать приличные общежития и квартиры со всеми необходимыми условиями: отоплением, горячей водой, электричеством. На удаленных объектах обеспечивать питанием.
Также можно рассмотреть возможность обучения молодых сотрудников.
Например, по примеру европейских компаний создать свой обучающий центр, так сказать, мини-ПТУ. Там несколько месяцев обучать людей рабочим профессиям, помогать получать права и затем устраивать их к себе на работу. То есть в условиях дефицита кадров самим выращивать себе специалистов.
При этом заключать с ними контракты, по которым они обязаны будут отработать, например, два года. Даже если за это время через компанию пройдет, условно, 50 человек и 10–12 задержатся, это уже будет отличный результат.
Но пока для многих организаций это только задумка на будущее, потому что сейчас не у всех есть свободные средства. А обучение — довольно затратное мероприятие.
Для сравнения: все могут раз в год проводить новогодний корпоратив. А здесь придется тратить подобные суммы каждые две недели, не все компании это потянут.
Кто-то применяет подобную практику в усеченном варианте, например, наша компания периодически учит начинающих специалистов. Пока мы помогли получить первые навыки 5–6 сотрудникам.
Многие предприятия готовы внедрять схему с обучающими школами.
Так, у СВЭЛ есть учебный центр для подготовки без отрыва от производства, где за 2–3 месяца человек получает востребованную профессию. Предприятие «Трион» берет на работу не только высококвалифицированных специалистов, но и неопытных работников, и обучает их в течение испытательного срока.
Проблема в том, что компании не знают, как правильно обучать, создавать свои школы, им не хватает опыта в таких вопросах, юридической подкованности.
По сути, это как создать небольшое государство внутри компании и набирать рекрутов.
Это сложно, но руководители многих организаций понимают, что такие социальные проекты необходимы. Они могут помочь бороться с кадровым голодом.
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Фото на обложке: senivpetro/Freepik
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