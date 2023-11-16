Длительные контракты, свое жилье и мини-ПТУ: как компании в твердых отраслях привлекают и удерживают молодые кадры

Генеральный директор транспортно-логистической компании «Инструмент Логистик» Максим Лыков рассказал, правда ли ситуация настолько острая. А также о том, насколько привлекательны для компаний молодые специалисты, какие условия им предлагают и с какими трудностями сталкиваются при приеме на работу зуммеров и миллениалов.

На дефицит сотрудников жалуются очень многие предприятия. Работодатели готовы достойно платить и самостоятельно обучать людей. Но молодежь активно интересуется карьерой в онлайн-сфере и в рабочие профессии идти не желает.

Россия столкнулась с новой проблемой — на рынке труда сложилась патовая ситуация с работниками: число незакрытых вакансий растет день ото дня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников даже назвал кадровый кризис одним из главных рисков для российской экономики.

Откуда взялся дефицит

Банк России в своем сентябрьском докладе написал, что персонала не хватает в 60% компаний. Сервисы по поиску работы подтверждают наличие проблемы и отмечают, что хуже всего дела складываются у обрабатывающих и добывающих предприятий.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назвал главной причиной начало СВО, уход иностранных компаний с российского рынка и частичную мобилизацию. А также связанный с ней отток людей на оборонные предприятия.

Однако не во всех сферах ситуация одинаково катастрофичная.

«Инструмент Логистик» занимается строительством дорог и инженерных сетей, а также оказывает услуги по аренде спецтехники. Компания столкнулись с нехваткой персонала еще до вышеописанных событий.

И конкретно мобилизация не так сильно на них сказалась — штат сократился всего на 6–7%. Однако проблема однозначно существует.

Офис и онлайн vs завод: куда стремятся молодые специалисты

Еще 20 лет назад рабочие профессии считались неперспективными и плохо оплачиваемыми. Мало кто мечтал стать сантехником, трактористом или машинистом. Подрастающее поколение больше смотрело в сторону компьютерных технологий, юриспруденции, психологии — или работы менеджера в офисе.

Сегодня другая ситуация: все большей популярностью пользуются онлайн-профессии. Многие стремятся найти удаленную работу и трудиться из дома. Однако, несмотря на всеобщую любовь к фрилансу, рабочие профессии продолжают пользоваться спросом.

Сегодня на стройке или заводе можно построить карьеру и зарабатывать приличные деньги. Например, пойти работать машинистом спецтехники и постепенно, ступень за ступенью, вырасти в суперпрофессионала.

Начать с малотоннажных строительных машин грузоподъемностью 30–40 тонн — катков, бульдозеров, экскаваторов. Потом ездить на вахты и зарабатывать от 90 тысяч рублей.

Работа не грязная — хорошая новая техника не ломается, легко управляется, оператор сидит внутри в тепле и комфорте.

Затем начать ездить на Север и зарабатывать в 1,5–2 раза больше.

Например, если в средней части России можно получать 100 тысяч рублей, то там — 150 тысяч. Да, это работа уже в более суровых и жестких условиях, но она и оплачивается лучше.

Следующий этап — работа на более тяжелой технике (60–70 тонн). Там зарплаты раза в два выше, чем на малотоннажной.

Компании готовы хорошо платить работникам, поскольку обычный экскаватор, например, перерабатывает в сутки 3 тысячи кубов, а большая машина — 7–9 тысяч.

Затем можно попасть на следующую ступень развития — работать в сфере добычи полезных ископаемых.

Для допуска к карьерной технике нужно получить отдельные права, но зарплата здесь выше еще на 20–40%.

Плюс часто на технику устанавливается навесное оборудование для выполнения разных работ, например, планировочные ковши, буры, шнеки и так далее. Если уметь ими пользоваться, можно зарабатывать на 100–300 руб/час больше.

То есть, если выбрать эту профессию, можно развиваться в ней всю жизнь и в итоге дорасти до топового профессионала, которого будут рады принять в любой компании. Ведь квалифицированные и дисциплинированные сотрудники всегда в цене.

Некоторые специалисты выбирают работу на фермеров и зарабатывают до 200–250 тысяч в месяц.

Например, в марте едут в Краснодар или Ростов, там пашут, сеют, затем переезжают в Черноземье, выполняют работы на высоких ставках. Возвращаются в Краснодар на прополку и другие работы, снова едут в Черноземье и проделывают там те же операции.

Потом то же делают с уборкой. Либо выполняют все работы в рамках одного колхоза.

Современные комбайны с разными навесками заменяют порядка 12–15 тракторов.

Раньше фермеры платили трактористам зарплату в 50–60 тысяч рублей, то есть тратили порядка 700 тысяч. Сейчас же нанимают одного работника на комбайн, платят ему 200 тысяч и экономят полмиллиона рублей.

Так что машинист — достойная профессия, которую выбирает большое количество молодых людей.

Не все хотят быть программистами и бизнесменами, кому-то ближе работа руками. Особенно если у человека нет высшего образования: он лучше потратит несколько месяцев на то, чтобы обучиться и получить права на управление спецтехникой, чем, например, будет портить здоровье, работая грузчиком.

Это что касается конкретно строительной специфики, то есть работы на тракторах, экскаваторах и так далее. На заводах тоже есть много хороших профессий, например, можно работать на автопогрузчиках и не только.

К тому же технологии постоянно развиваются.

На Bauma 2022 — выставке строительной и горнодобывающей техники в Германии — представили технологию будущего, которая позволит управлять машинами удаленно.

То есть люди скоро смогут приходить в офис, садиться в удобное кресло, а не в трактор на полигоне, и с помощью джойстиков направлять технику. Профессия машиниста может стать еще более престижной и популярной, чем офисные специальности.

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Охотно ли компании принимают на работу молодых специалистов

Можно рассмотреть вопрос на примере нашей компании. В штате порядка 600 сотрудников: 35 трудятся в офисе и более 500 — «в полях».

В организации 160–170 единиц техники, на каждой работают по два машиниста-оператора, это 320–340 человек. Также есть механики, слесари, различный обслуживающий персонал — 30–40 работников.

То есть ежедневно на рабочих местах находится примерно 350 сотрудников. И еще есть 100–120 человек, которые их меняют, перевахтовывают.

Есть работники от 18 лет до пенсионного возраста. При этом 35% штата составляют молодые кадры, например, офис-менеджеры и специалисты, которые занимаются реестрами.

Компания часто берет на подработку студентов на неполный день. Пусть они неопытные, зато перспективные, интересные и быстро учатся. Порой они выполняют работу даже лучше, чем 40-летние сотрудники, которые достигли своего потолка и не хотят дальше развиваться.

Также есть 22–23-летние машинисты, которые начинают карьеру на малотоннажной технике.

С какими проблемами сталкиваются при приеме на работу молодых кадров

Основная трудность в том, что объекты часто бывают в разных регионах, из-за чего приходится часто переезжать и работать в сложных условиях.

Многие на это не готовы, поэтому не всегда удается сохранить коллектив. Приходится нанимать новых сотрудников, и это бесконечный процесс.

Еще один момент — квалификация специалистов. Не все осознанно выбирают профессию.

Иногда человек вспоминает, что у него со школьных времен есть права категории С. Идти работать, к примеру, грузчиком за 30 тысяч рублей он не хочет и устраивается машинистом самосвала. А так как опыта вождения толком нет, начинаются проблемы: бывает, что роняет, переворачивает технику.

Трактористы — другое дело: им на права сдать сложнее, поэтому к выбору специализации они подходят более осознанно. Понимают, что нужно потратить 2–3 месяца на обучение, заплатить 25–30 тысяч рублей, а для каких-то категорий и 50–70 тысяч.

Для молодых людей это приличное вложение, поэтому они ответственнее относятся к обучению и к дальнейшей работе, стараются развиваться.

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Как привлекать специалистов

Стоит ответственно относиться к соблюдению требований Трудового кодекса РФ. Оплачивать дорожные и командировочные, обеспечивать работников жильем.

Стараться создать максимально комфортные условия, то есть не заселять людей в вагончики, а снимать приличные общежития и квартиры со всеми необходимыми условиями: отоплением, горячей водой, электричеством. На удаленных объектах обеспечивать питанием.

Также можно рассмотреть возможность обучения молодых сотрудников.

Например, по примеру европейских компаний создать свой обучающий центр, так сказать, мини-ПТУ. Там несколько месяцев обучать людей рабочим профессиям, помогать получать права и затем устраивать их к себе на работу. То есть в условиях дефицита кадров самим выращивать себе специалистов.

При этом заключать с ними контракты, по которым они обязаны будут отработать, например, два года. Даже если за это время через компанию пройдет, условно, 50 человек и 10–12 задержатся, это уже будет отличный результат.

Но пока для многих организаций это только задумка на будущее, потому что сейчас не у всех есть свободные средства. А обучение — довольно затратное мероприятие.

Для сравнения: все могут раз в год проводить новогодний корпоратив. А здесь придется тратить подобные суммы каждые две недели, не все компании это потянут.

Кто-то применяет подобную практику в усеченном варианте, например, наша компания периодически учит начинающих специалистов. Пока мы помогли получить первые навыки 5–6 сотрудникам.

Многие предприятия готовы внедрять схему с обучающими школами.

Так, у СВЭЛ есть учебный центр для подготовки без отрыва от производства, где за 2–3 месяца человек получает востребованную профессию. Предприятие «Трион» берет на работу не только высококвалифицированных специалистов, но и неопытных работников, и обучает их в течение испытательного срока.

Проблема в том, что компании не знают, как правильно обучать, создавать свои школы, им не хватает опыта в таких вопросах, юридической подкованности.

По сути, это как создать небольшое государство внутри компании и набирать рекрутов.

Это сложно, но руководители многих организаций понимают, что такие социальные проекты необходимы. Они могут помочь бороться с кадровым голодом.

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Фото на обложке: senivpetro/Freepik