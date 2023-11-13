Какие качества и навыки следует искать при найме сотрудников в эпоху цифровых технологий

На каких качествах и навыках потенциальных работников стоит сосредоточиться работодателям, чтобы преуспеть в быстро развивающемся цифровом ландшафте, рассказывает Андрей Хохловский, эксперт по построению команд.

Все больше руководителей и собственников компаний рассматривают искусственный интеллект как способ усилить эффективность человеческого ресурса и, как следствие, эффективность бизнеса.

Наша жизнь, включая работу и ведение бизнеса, все больше автоматизируется. По данным «МТС Диджитал», рынок решений на базе ИИ в России ежегодно увеличивается на 20-30%, так как эти технологии становятся все более востребованными для автоматизации разных бизнес-процессов.

Нейросети, ПО для автоматизации документооборота, BI-платформы для работы с Big Data, программные роботы и другие цифровые решения становятся помощниками для специалистов в разных отраслях, делая выполнение самых разных рабочих задач быстрее, точнее и эффективнее.

А это значит, что технологически продвинутые сотрудники способны усилить профессиональные команды предприятий и организаций. С этой точки зрения работодателям следует искать в потенциальных сотрудниках следующие скилы:

Мышление open mind, или открытый ум

Мышление такого типа включает в себя адаптивность и обучаемость. Специалисты, способные быстро адаптироваться к изменениям и осваивать новые технологии, не только двигают бизнес вперед, но и экономят финансы работодателя.

С внедрением новых технологий таких специалистов можно переобучить и не тратить время и деньги на поиск и наем уже подготовленных профессионалов с дипломами.

Например, в 2024 году эксперты прогнозируют в российских компаниях обязательный переход на КЭДО, так что обучать сотрудников работе с умными HR-платформами в любом случае придется, и выгоднее это делать со штатными специалистами.

Организовать обучение — не так дорого, но на постоянно меняющемся рынке это необходимо и для старичков, и для новичков в компании.

Кроме того, обучая штатных сотрудников, работодатель может полностью контролировать этот процесс, понимая, какие именно знания получает специалист, насколько хорошо их усвоил и как будет использовать.

Согласно отчету ВЭФ, обучение сотрудников без отрыва от производства в 2023 году становится трендом рынка труда, так как большинство работодателей видят в этом возможность достижения своих бизнес-целей.

Как проверить мышление open mind при найме

В качестве тестового задания можно дать соискателям не знакомый им ранее материал для изучения, а потом «проэкзаменовать», насколько хорошо они смогли усвоить новую информацию.

Например, можно дать кандидатам изучить информацию о вашем новом продукте, с которым им предстоит работать.

Техническому специалисту можно предложить познакомиться с новым оборудованием, финансовому — рассказать о новой системе учета, которую вы планируете использовать, администратора ознакомить с новой услугой, а потом проверить, что они запомнили и как поняли.

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Навыки работы с цифровыми технологиями

Понятно, что работодателю не требуются исключительно программисты, системные администраторы и разработчики IT-решений. Скорее, ему будут полезны профессиональные пользователи — специалисты, которые умеют применять цифровой инструментарий в своей профессиональной деятельности.

Например, хирург, который умеет пользоваться киберножом, принесет гораздо больше пользы клинике, чем врач, работающий по старинке.

А бухгалтер, ведущий учет в современной ERP-системе, обеспечит руководителю большую точность, прозрачность и безошибочность важных финансовых данных, чем тот, кто сводит баланс в Excel-таблицах.

Использование нейросетей

Искусственный интеллект способен сам выполнять или упрощать многие процессы, особенно для специалистов digital-сферы — дизайнеров, журналистов, маркетологов. Он во много раз ускоряет поиск и обработку текстовой и визуальной информации.

Даже в таких неоднозначных отраслях, как медицина, оборонная сфера, борьба с чрезвычайными ситуациями, ИИ постепенно становится незаменимым помощником.

Например, обработка рентгеновских снимков нейросетью помогает врачам быстрее и эффективнее распознавать и лечить онкологию, а быстрый поиск и обнаружение AI-технологиями природных и промышленных катастроф увеличивают шансы на спасение жизней людей.

Конечно же, работодателю эффективнее сотрудничать со специалистами, которые умеют или готовы обучаться работе с этими инновационными решениями.

83% компаний называют ИИ ведущим приоритетом в их бизнесе, а 97% владельцев бизнесов уверены, что ChatGPT поможет им в работе.

Электронное взаимодействие

Мало какая компания сегодня обходится без CRM-системы, внутрикорпоративной платформы, различных мессенджеров и таск-трекеров.

Все это повышает эффективность и организацию работы сотрудников, что особенно актуально для компаний на удаленке, которых становится все больше и больше.

По итогам 2022 года работа на удаленке оказалась самой привлекательной для соискателей в России. А по всему миру количество удаленных сотрудников выросло на 195% c 2005 года.

Возможность работать из любой точки мира делает рынок труда глобальным, работодатель получает возможность нанимать сотрудников из любых стран.

Но важно, чтобы эти сотрудники владели современными инструментами организации работы — средствами связи, файловыми хранилищами для обмена информацией, программами для видеоконференций и, конечно, планировщиками, которые помогают удаленщикам организовывать свой день вне офисного контроля.

При этом в 2021 году цифровые навыки удаленных специалистов были достаточно низкими, современные таск-трекеры использовали всего 63,4%. А проблемы с самодисциплиной стали основной сложностью удаленной работы.

Работа с данными

Для современного бизнеса характерен data-driven-подход, когда решения принимаются исключительно на основе реальных показателей.

Так что владение аналитическими инструментами — важный навык для соискателей на рынке труда. Необходимо уметь собирать, обрабатывать, анализировать данные из различных отчетов, графиков и таблиц.

Для рядовых сотрудников минимум знаний включает умение работать с Google- или Excel-таблицами на базовом уровне.

А вот руководителям желательны более глубоко прокачанные знания в сфере оцифровки бизнеса и data-аналитики, ведь на их основе необходимо принимать стратегически важные решения для компаний.

Согласно исследованию компании BCG по заказу Google, компании, которые принимают решения на основе data-driven-маркетинга, увеличивают свои доходы в среднем на 20% и снижают расходы на 30%.

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Как проверять навыки работы с цифровыми технологиями

Для проверки работы в конкретных системах, например, Google или Excel, подойдут конкретные задания по этим системам.

А в тестировании аналитических навыков отлично поможет вопрос, который часто задают на собеседовании в компании Booking.com: если вы знаете, что есть два улучшения, которые нужно сделать, но можете сделать только одно, как бы вы расставили приоритеты?

По ответу соискателя можно понять, как он умеет жонглировать несколькими задачами, ведь ему придется решить, что сделать немедленно, а что может подождать.

Люди, которые могут эффективно управлять своим временем и определять приоритеты, вероятнее всего, будут полезны вашему бизнесу.

Критическое мышление и способность решать проблемы

Навык на все времена. Особенно сейчас, в нестабильных экономических условиях, когда сложно предсказать, что будет завтра. В 2020-х годах в бизнесе происходит много сложно прогнозируемых событий — пандемия, инфляция, санкции.

Машина может рассчитать показатели, но принимать стратегические решения на их основе все равно придется людям.

Бизнесу важно уметь адаптироваться к меняющимся условиям — не только в кризис, но и в любое другое время, например, когда меняются требования клиентов.

Поэтому сотрудники, обладающие критическим мышлением и способные здраво оценивать ситуацию, всегда будут полезнее работодателю, чем те, кто этими навыками не обладает.

Как проверить критическое мышление

Можно предложить соискателям тренинговое упражнение «Остров». На групповом собеседовании его легко сделать командной задачей.

Суть упражнения: кандидатам предлагается представить, что они попали на необитаемый остров, и рассказать о том, как они будут на нем выживать.

Упражнение раскрывает умение нестандартно мыслить в сложной ситуации, дать объективную оценку своих способностей в применении к обстоятельствам и особенности критического мышления.

Успешно пройденным тест считается, если соискатель четко представляет, что делать с конкретными опасностями, которые могут поджидать его на острове, то есть способен предложить конкретные планы, как спастись от дикого животного, защититься от непогоды, где искать еду в случае голода.

Ответы не обязательно должны быть сложными. Важно, чтобы потенциальный сотрудник здраво оценивал ресурсы, готов был работать с тем, что имеет, и не забывал «ориентироваться на местности» (понимать, что происходит вокруг).

Сотрудничество и общение

В цифровую эпоху, когда мы все больше процессов доверяем программному обеспечению, развитые коммуникативные навыки становятся особенно ценными.

Работа не может быть эффективной без настроенного общения в коллективе, умения завоевывать внимание окружающих и побуждать их к конкретным действиям.

Для этого нужно уметь ярко и образно говорить, не бояться идти на контакт, уметь убеждать и рассказывать истории так, чтобы вас могли понять и без привлечения визуальных средств вроде PowerPoint.

Ни один из созданных на сегодняшний день роботов еще не способен полностью заменить человека в коммуникации. Наоборот, многие люди устают от шаблонов, которыми общаются боты, автоответчики и голосовые помощники.

Сервис, который предоставляет живой человек, по-прежнему востребован. Умение общаться с людьми — по-прежнему неотъемлемая составляющая успешного бизнеса, особенно в сфере услуг, и работодателю важно развитие этих навыков у сотрудников, так как они составляют неотъемлемую часть клиентского сервиса.

Хороший клиентский сервис сегодня — сильное конкурентное преимущество в бизнесе, и, согласно исследованию крупной клиентской CRM SuperOffice, будет приоритетом для бизнеса на ближайшие 5 лет.

Как оценить коммуникативность при найме

Оценить коммуникативные навыки кандидатов проще всего на групповом собеседовании.

Отсутствие напряжения, тон голоса, взаимодействие с другими участниками встречи — все это скажет вам о том, насколько потенциальный сотрудник умеет общаться, адекватно и конструктивно реагировать и оставаться стрессоустойчивым в разных ситуациях.

Гибкость и устойчивость

Почему важно нанимать сотрудников, которые могут адаптироваться к быстрым изменениям и оправиться от неудач?

Такие специалисты быстрее осваивают новое, способны развиваться вместе с компанией, быстрее приспосабливаются к новым требованиям и возможностям, которые открывают цифровые технологии, развивают новые навыки.

Еще один плюс — гибкость мышления и подхода к решению проблем. Такие люди нестандартно мыслят, эффективнее решают бизнес-задачи, так как спектр их инструментов шире, чем у других.

Устойчивость в цифровой эпохе означает способность организаций и людей справляться с возникающими вызовами и сохранять свою работоспособность и эффективность в условиях цифровой среды.

Такие сотрудники понимают и соблюдают безопасность данных, быстро адаптируются к внедрению новых цифровых инструментов и не препятствуют, а способствуют автоматизации компаний.

Показатели цифровизации сегодня растут с невероятной скоростью.

Только в одной российской промышленности в 2022 году затраты на индустрию 4.0 росли быстрее мирового показателя.

Можно представить, сколько производств за последний год начали автоматизацию и продолжают внедрять IT-инструменты. И, конечно, руководителям таких производств и офисов необходим персонал, способный быстро подстраиваться к цифровым новшествам в работе.

При этом, по данным исследования ВЭФ 2023 года, наиболее востребованными в компаниях остаются как раз «мягкие навыки», среди которых гибкость, устойчивость и мотивация к работе — то есть качества, которые поддерживают технологическое развитие бизнеса.

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Как оценить гибкость и устойчивость в процессе найма

Есть вопрос, который позволяет оценить эти качества, его любят задавать в компании Adobe.

Звучит он так: расскажите нам о том, как вы справились с неожиданными изменениями сроков или объема проекта.

Ответ кандидата позволяет оценить его гибкость, готовность принимать решения здесь и сейчас и брать ответственность за эти решения.

А также выяснить, есть ли у специалиста понимание, что при планировании проекта всегда нужно оставлять время для форс-мажора — важное качество в разрезе антикризисного управления в современных нестабильных условиях.

В качестве заключения

Развитие цифровых технологий не только изменяет характер работы специалистов в разных отраслях, но и создает новые возможности для карьерного роста и развития.

Работодателям важно нанимать подготовленных профессионально и психологически людей, которые будут продвигать, а не тормозить их бизнес. И вышеперечисленные soft skills не менее важны, чем дипломы и сертификаты, подтверждающие владение цифровыми инструментами.

Цифровизация продолжит завоевывать все новые сферы жизни и бизнеса и, несомненно, будет влиять на оценку, выбор и конкурентоспособность специалистов на рынке труда.

Фото на обложке: Marko Aliaksandr/Shutterstock