Квест, настолка, ограбление и другие нестандартные форматы онбординга в компании

Онбординг давно перестал быть рутинным знакомством с коллективом и рабочими процессами. Сейчас у него намного более масштабные задачи: погрузить новичка в ценности компании и дать эмоциональный заряд, при этом не завалив информацией.

1. Теперь ты топ-менеджер

Новичкам выпадает шанс попробовать себя в качестве команды топ-менеджеров. Им предстоит решить несколько управленческих кейсов, например, по стратегии, комплаенс, системе мотивации, а для этого понадобится узнать максимум о каждой теме и об устройстве компании.

2. Попаданцы, или Незнайка на Луне

Участники оказываются в альтернативной реальности или неизвестном мире (другая планета, другое время, утопический город или альтернативное прошлое). В придуманном мире действуют неизвестные участникам законы и правила, схожие с правилами и процессами в компании.

Новичкам нужно помочь местным жителям, а для этого придется погрузиться в устройство мира и узнать все о компании, ее структуре, правилах и ценностях.

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3. Ограбление по-голливудски

Предлагаем участникам онбординга выпустить пар и сыграть на стороне плохишей. Их задача — за неделю изучить все аспекты работы компании, чтобы на онлайн-встрече сколотить команду специалистов, решить все загадки и совершить продуманное ограбление, например, банка или гипермаркета.

Идем от обратного: изучаем полезную информацию как будто для чего-то плохого, но на самом деле для продуктивной честной работы. «Плохишами» можно сделать не самих участников, а каких-нибудь узнаваемых персонажей вроде Джокера — нарушителя правил. Такой прием помогает показать «неправильное» поведение и его последствия, а участникам — сыграть на «светлой» стороне.

Геймифицированный курс с сюжетом, персонажами, заданиями и игровыми механиками превращает обычный онбординг в запоминающийся учебный опыт.

Совет

Нестандартной может быть не только креативная концепция, но и сама механика онбординга. Например, для трех идей выше можно использовать привычную механику: сначала обучаем теории в контексте выбранной идеи, затем проверяем тестом и наконец — отрабатываем в онлайн-игре с решением кейсов.

А можно пойти путем «от обратного»: сначала предлагаем решить кейсы на онлайн-встрече, затем изучить теорию и пройти тест. Еще один вариант — провести тренинг в виде командной квиз-игры с обратной связью, в которой объясняются правильные и неправильные решения.

4. Все путем

Отправляем новичков в интерактивное путешествие по компании. Проводим онлайн-тренинг в виде игры, в которой участники проходят путь продукта: от замысла на бумаге до долгожданной встречи с покупателем. У компании-производителя спорттоваров это может быть «путь кроссовка», у сети пиццерий — путь «неаполитано».

Участники идут «путем продукта» — от анализа рынка до полки в магазине, заодно узнают обо всех процессах. Выполняют задания, выбирают варианты того или иного решения. Например, нужно выбрать дизайн кроссовок — такой или другой? Изобретают модель, думают, как и кому ее продавать.

Совет

В примере речь о кроссовке или пицце, но можно подстроить идею под особенности вашей компании и провести новичка по пути вашего продукта. Это возможность быстро погрузить новичка в корпоративные процессы и ценности, познакомить с направлениями бизнеса, правилами и командой.

5. Настольная игра для велкам-тренинга

Собираем новичков офлайн за одним большим столом и стартуем в путешествие по вселенной компании. Каждому участнику игры достается свой герой, а игровое поле, персонажи, карточки со скиллами поддерживают тему и задают сеттинг: сказочный мир, космос, приключения. Участники ходят по полю, выполняют задания, общаются, рассказывают о себе и заодно знакомятся с компанией.

Совет

Настольная игра позволяет придумать множество сюжетов, героев, легко адаптируется под реалии компании. Можно взять за основу любой сюжет: путешествие команды воздухоплавателей, квест-комнату с загадками, захват средневековых замков и освоение территории вокруг них.

В примере речь о велкам-тренинге, но идею игры легко получится поддержать на протяжении всего онбординга: использовать тех же персонажей, локации, атрибуты. Тогда очная встреча станет логичным завершением пройденного пути. Или ее эмоциональным началом, если вы используете подход «перевернутого класса».

6. Обучение-квест

Новичок становится персонажем онлайн-игры и получает задачу пройти несколько миссий. Квест начинается с ориентации на местности, а дальше участник сам выбирает дальнейший путь.

В этой идее идем от метафоры открытого мира: новичок начинает игру / работу в компании с определенной точки и волен развиваться как хочет. Вертикально или горизонтально, выбирая направление, которое больше драйвит и вызывает любопытство. Как в онлайн-RPG, новичок исследует мир компании, понимает, как в нем все работает, и ищет себя.

Как вариант подойдет «квест-комната», в которой участник отгадывает загадки, подбирает ключи и получает возможность выбраться в следующую комнату, холл, коридор и наконец закончить квест.

Совет

Для таких игровых механик подойдет формат чат-бота в Telegram. Бот регулярно отправляет участнику обучающий контент, напоминалки, задания. Ненавязчиво поддерживает и мотивирует, помогает отслеживать прогресс и время от времени собирает обратную связь.

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7. Ситком-онбординг

Погружаем новичка в непринужденную атмосферу сериала в стиле ситкома вроде «Офиса» или «Клиники» (комедийный сериал с 5–6 главными актерами и общим местом действия). Главный герой — сам сотрудник, который попадает сегодня в одну ситуацию, завтра — в другую. Один день адаптации — одна серия ситкома.

В компанию к сотруднику добавляются еще три новичка, только виртуальных. Они вместе с ним проходят все стадии адаптации, изучают материалы, задают вопросы, делятся «наболевшим» и помогают в решении проблем. Чат-бот, в котором проходит обучение, становится похож на чат с друзьями.

Совет

Дополнительные персонажи нужны не просто для фана. Мы закладываем в них разные характеры: «скептика», «восторженного», «лентяя» — и вместе с этим встраиваем подходящие образу реакции («Ну и что теперь?» или «Вау! Круто!»)

Сотрудник в каких-то реакциях будет узнавать себя, но не ассоциироваться с персонажем напрямую. Тем самым поддерживаем вовлеченность, высокое качество внимания и запоминание материала.

Почему работают нестандартные форматы

В первые месяцы в компании у новичка действуют своего рода внутренние весы: это хорошо, это не очень, это пойдет, это смущает. Онбординг в таком случае — отличная возможность положить на чашу весов в плюс компании увесистый эмоциональный булыжник.

Нестандартный, креативный формат дает новичку понять, что онбординг для компании — не формальность, а действительно серьезный процесс, ради которого приложены немалые усилия. А значит, ценен человек, для которого все затеяно и придумано. На такое сотрудник откликнется желанием оставаться в компании подольше.

Немаловажно, что обычно онбординг подразумевает знакомство с огромным пластом информации: организационная структура компании, процессы, люди и должности, комплаенс, информационная безопасность и так далее. Усвоить такой объем данных непросто, и игровая форма позволяет удержать внимание новичков, донести ключевые моменты, провести начальный нетворкинг.

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