Затраты работодателей на услуги психолога для сотрудников выросли в пять раз — исследование

Больше половины российских компаний во втором квартале 2022 года внедрили или планируют внедрить дополнительные форматы психологической помощи для своих сотрудников. К такому результату исследования пришли Atsearch Group и «СберЗдоровье».

Исследование, результатами которого поделился «Коммерсант», проводилось среди 200 HR-директоров или профильных специалистов российских компаний из IT-сферы, банковского сектора и других отраслей.

Участники опроса рассказали, что в 43% компаний услуги психолога включены в пакеты ДМС или приобретены отдельно.

В «СберЗдоровье» заявляют, что популярность психологической помощи стала расти с 2020 года, когда началась пандемия. В этом году на фоне военной операции и экономического кризиса тренд только укрепился.

По данным сервиса, в первой половине 2022 года количество контрактов, включающих психологическую помощь для сотрудников, выросло в 4,9 раза, а затраты работодателей на такие проекты возросли в 5,2 раз.

В списке самых востребованных специалистов телемедицины в «СберЗдоровье» в первом полугодии психолог занял пятое место — сразу после терапевта, медицинского советника, педиатра и гинеколога.

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