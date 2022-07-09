Затраты работодателей на услуги психолога для сотрудников выросли в пять раз — исследование

Больше половины российских компаний во втором квартале 2022 года внедрили или планируют внедрить дополнительные форматы психологической помощи для своих сотрудников. К такому результату исследования пришли Atsearch Group и «СберЗдоровье».
Исследование, результатами которого поделился «Коммерсант», проводилось среди 200 HR-директоров или профильных специалистов российских компаний из IT-сферы, банковского сектора и других отраслей.
Участники опроса рассказали, что в 43% компаний услуги психолога включены в пакеты ДМС или приобретены отдельно.
В «СберЗдоровье» заявляют, что популярность психологической помощи стала расти с 2020 года, когда началась пандемия. В этом году на фоне военной операции и экономического кризиса тренд только укрепился.
По данным сервиса, в первой половине 2022 года количество контрактов, включающих психологическую помощь для сотрудников, выросло в 4,9 раза, а затраты работодателей на такие проекты возросли в 5,2 раз.
В списке самых востребованных специалистов телемедицины в «СберЗдоровье» в первом полугодии психолог занял пятое место — сразу после терапевта, медицинского советника, педиатра и гинеколога.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пребординг: как не превратить перспективного соискателя в «Тони на полдня»
- 2 «Офисные войны», или как примирить любителей и противников кондиционеров
- 3 Топ-менеджмент ушедших из РФ компаний заинтересовался готовым бизнесом — Avito
- 4 Почти 80% россиян готовы отказаться от покупок на маркетплейсах из-за платных доставки и возврата
- 5 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июля 2022
11 июля 2022