Придумают название для бренда и запитчат проект инвестору: подборка нейросетей для копирайтеров

Также у нейросети-копирайтера есть дополнительная функция RoboArt, которую можно использовать для генерации изображений с использованием разных стилей (интересно, что запрос автоматически можно «улучшить», сделав более подробным).

Стоимость: 10 тысяч знаков за 215 рублей или подписка на месяц (50 тысяч знаков) за 700 рублей.

Бесплатная пробная версия: да, две тысячи знаков на пять дней.

Языки: русский и английский

Направления: статьи для блогов, социальные сети, карточки товаров на маркетплейсах, сценарии видео, фреймворки (маркетинговый копирайтинг), PR-инструменты для брендов, описание объектов недвижимости + генерация изображений

Как заявлено на сайте, нейросеть-копирайтер Gerwin обучена более чем 70 навыкам копирайтинга. Дополнительно сервис может рерайтить готовые тексты (в том числе и из видеороликов), редактировать их с помощью ИИ, готовить краткие пересказы и многое другое.

В целом, у сервиса есть все возможности для работы с текстами — от подбора хэштегов для поста в соцсетях и полноценных лонгридов по ключевым словам до статей-обзоров на товар на маркетплейсе.

Стоимость: пакеты от 10 тысяч символов за 330 рублей до 15 миллионов символов за 120 тысяч. Ограничений по времени нет. Сервис также обещает перераспределять знаки за некачественный контент.

Бесплатная пробная версия: да, 10 тысяч символов за подписку на Telegram-канал.

Язык: русский

Что умеет: генерация текстов и изображений

«Шедеврум» — нейросеть, разработанная «Яндексом», для генерации изображений. В июне этого года в приложение добавили YaGPT, нейросеть для генерации текстов.

С помощью сервиса пользователь может создать короткий рассказ и объявление, придумать слоган и текст приглашения. Сама нейросеть сгенерирует заголовок и подберет для текста изображение.

Стоимость: бесплатно

Языки: английский, корейский, французский, немецкий, испанский и португальский

Notion — популярный международный сервис для работы с данными, заметками и материалами по продукту. Многие компании используют Notion в качестве блога, публикуя актуальные новости и вакансии, или для работы внутри команды.

В этом году сервис интегрировал в свою работу искусственный интеллект, который помогает в написании текстов, переводе и адаптации материалов.

ИИ можно попросить написать конкретный текст, дополнить его или переписать уже существующий, задав ему соответствующий тон.

Email-рассылка для инвесторов с презентацией бренда

Безусловно, Notion проигрывает специализированным сервисам, если говорить именно о полноценной замене копирайтера. Однако его удобно использовать в рабочих процессах, например, для составления email-рассылок.

Стоимость: бесплатно

Язык: английский

Направления: учебные и академические статьи, эссе, написание кодов, чат-бот

Caktus.ai — нейросеть, обученная на научных и академических ресурсах. Сам сервис позиционируется как помощник для школьников и студентов и специализируется в первую очередь на учебных задачах — написании академических статей, эссе, решении математических примеров, кодинге и так далее.

Интересно, что стиль изложения можно персонализировать — для этого нужно загрузить пример своего текста, и нейросеть будет адаптировать сгенерированные статьи под него.

Стоимость: $15 в месяц или $100 за год

Бесплатная пробная версия: нет

Язык: интерфейс на английском, генерация текста более чем на 50 языках, в том числе и на русском

Что умеет: планировщик постов, ИИ-копирайтинг, база цитат, текстовый редактор, база шаблонов для оформления постов

Creatosaurus — инновационная платформа, которая объединила в себе функции сервиса отложенного постинга и нейросеть-копирайтера.

Вариантов запросов для нейросети огромное множество, причем для решения различных задач — составления email-рассылок, рекламных постов, ведения блога или съемки видео, наполнения сайта компании и так далее.

Сгенерированная история бренда собачьего шампанского

Creatosaurus даже может предложить идеи для стартапа, а потом придумать для этого стартапа слоган и написать его миссию и историю создания.

Стоимость: от $19 до $39 в месяц

Бесплатная пробная версия: да, две тысячи знаков

Язык: русский

Направления: статьи и SEO-тексты, чат с AI-копирайтером, посты для социальных сетей, карточки товаров для маркетплейсов, наполнение сайта, email-рассылка

Обратите внимание: сервис исправно работает только с VPN.

Как сказано на сайте, сервис CopyMonkey был создан выходцами из крупнейших российских IT-компаний, таких как «Яндекс», VK и Kaspersky.

В целом, у этой нейросети-копирайтера те же функции, что и у ее конкурентов типа Gerwin или RoboGPT. На самом деле CopyMonkey немного уступает аналогичным сервисам — в нем не хватает, к примеру, возможности задать тон повествования или выбрать количество знаков для генерации. При этом с задачей написания текста нейросеть справляется хорошо.

Стоимость: от 1 599 рублей за 100 генераций или 100 тысяч знаков до 11 990 рублей 1 500 генераций.

Бесплатная пробная версия: да, три генерации в неделю

Языки: интерфейс на английском, возможность генерации текстов на 30 языках

Направления: более 40 вариантов использования, включая всевозможные тексты для блогов, сайтов, соцсетей, описание товаров, email-рассылка, бизнес-презентации и так далее

Эта нейросеть-копирайтер будет полезна как маркетологам и авторам, так и предпринимателям. Среди ее возможностей — решение огромного количества бизнес-задач: генерация вопросов для интервью, резюме, текста питча проекта, заполнение профиля на LinkedIn, генерация раздела «вопросы-ответы» для сайта компании и тому подобное.

Питч бизнес-идеи собачьего шампанского

Дополнительно у сервиса есть несколько полезных ИИ-инструментов для работы с текстом — нейросеть может заканчивать за пользователя предложения или абзацы, дополнять и расширять уже готовый контент или исправлять стилистические и грамматические ошибки.

Стоимость: $9 в месяц за 100 тысяч знаков или безлимитный тариф за $29

Бесплатная пробная версия: да, 10 тысяч знаков в месяц

Язык: русский

Направления: генератор новостей, переводчик, описание товаров и отзывы, работа с текстами, генерация картинок

Сервис Turbotext не позиционирует себя как нейросеть, которая может самостоятельно готовить все виды текстового контента. Однако с его помощью можно перефразировать текст, перевести его с учетом контекста и языковых особенностей, а также дописать и придумать к нему заголовок.

У Turbotext есть интересная функция «Генератор новостей», которая будет полезна для журналистов. Нужно заполнить заголовок и основное содержание, а также по желанию добавить информацию про участников, бренды и конкретные факты. Функция может стать удобным инструментом рерайта новостей.

Стоимость: от 150 рублей в день за 200 генераций (2 250 за месяц)

Бесплатная пробная версия: да, две генерации в день

Языки: около 50 языков, в том числе и русский

Что умеет: пишет эссе и исследовательские работы, помогает в подготовке домашних заданий, проверяет тексты (в том числе на плагиат)

Smodin — нейросеть, которая будет полезна в первую очередь в образовательном процессе. Интересно, что в этом сервисе есть функция AI-грейдер — оценка эссе и заданий на основе международных критериев.

Smodin поможет в написании описательного или аргументированного эссе и исследовательской работы. Также нейросеть умеет обобщать несколько предложений в одно — это полезно, когда нужно сократить материал, не потеряв суть.

Маркетологам сервис предлагает свободный формат генерации — здесь можно выбрать тон, контекст и длину текста.

Стоимость: от $10 до $29

Бесплатная пробная версия: да, с определенными ограничениями

Язык: русский

Направления: статьи, тексты для соцсетей, тексты песен, описания товаров, рекламные посты, генерация изображений

«НейроТекстер» — еще одна нейросеть-копирайтер на русском языке, доступная в онлайн-режиме. Все функции схожи с аналогами — можно создать текст с нуля или доработать его с помощью ИИ-инструментов.

Также у сервиса целых четыре чат-бота. Один, как указано на сайте, просто для общения «по душам», второй, напротив, готов проконсультировать пользователя по любой теме. Еще один чат-бот пригодится SEO-шникам — он предложит актуальные темы и подскажет, что можно интегрировать в сайт. Последний бот работает с темой маркетинга и будет консультировать пользователей по вопросам с ним связанным.

Стоимость: от 300 до двух тысяч рублей в месяц

Бесплатная пробная версия: да, на три дня