Придумают название для бренда и запитчат проект инвестору: подборка нейросетей для копирайтеров
Нейросети сегодня используются повсеместно — они ищут пропавших животных, составляют вакансии, диагностируют заболевания и даже читают мысли.Некоторые убеждены, что с развитием нейросетей многие профессии исчезнут, другие же видят в них полезный инструмент автоматизации рутинного труда и даже создают новые вакансии для работы с ними.
Одной из первых попала под удар с появлением ChatGPT профессия копирайтера. Самая известная в мире нейросеть, обученная на сотнях гигабайтов информации, с легкостью генерирует всевозможные виды текстов — от продающих анонсов до карточек товаров, оптимизированных под SEO.
МТИ даже провел эксперимент, который доказал, что ChatGPT ускоряет работу с текстами на 37%.
На сегодняшний день появилось уже множество нейросетей для копирайтеров, в том числе и на русском языке. Собрали в одной подборке все самые полезные и удобные.
Содержание:
- RoboGPT
- Gerwin
- Шедеврум
- Notion.AI
- CaktusAI
- Creatosaurus
- CopyMonkey
- Rytr
- TurboText
- Smodin
- НейроТекстер
Кто такой копирайтер
Для начала немного разберемся в том, кто такой копирайтер и чем он занимается.
Копирайтер — это специалист, который занимается созданием текстов с целью привлечения внимания и информирования аудитории.
Чем занимается копирайтер:
- Создает рекламные тексты для роликов, сайтов, баннеров, объявлений и так далее;
- Придумывает рекламные слоганы;
- Создает информационный контент для сайтов — статьи, блоги, описание продуктов и так далее;
- Подготавливает SEO-тексты для продвижения в поисковиках.
Услуги копирайтеров стоят по-разному: средний ценовой диапазон — от 300 до 500 рублей (безусловно, есть ставки и от 50 рублей, но столько обычно просят новички-фрилансеры) за тысячу знаков текста. Качественный информационный текст на сайт содержит в среднем от пяти тысяч знаков, так что заплатить за него придется две-три тысячи рублей минимум.
Читайте по теме: Эксперимент — могут ли нейросети заменить копирайтеров.
Нейросети-копирайтеры
RoboGPT
Языки: 10 языков, среди которых русский и самые популярные европейские языки
Направления: блог, социальные сети, таргет-реклама, сценарии видео, карточки товаров для маркетплейсов, email-маркетинг, описание объектов недвижимости, SEO-продвижение + генерация изображений
Нейросеть-копирайтер для создания SEO-оптимизированного контента. На сайте заявлено, что уникальность текста составляет 100% и сгенерировать материал на несколько тысяч знаков можно всего за пять минут.
Текст создается на основе выбранного формата — блог, видеоролик, соцсети, таргетированная реклама и так далее. Дополнительно можно задать тональность тексту, например, юмористическую или «кейс-стади».
RoboGPT не обязательно использовать для написания всей статьи — он может предложить подробную структуру текста, варианты вступительных и заключительных абзацев, заголовков, сделает рерайт или расширит информацию в уже существующей статье.
Также у нейросети-копирайтера есть дополнительная функция RoboArt, которую можно использовать для генерации изображений с использованием разных стилей (интересно, что запрос автоматически можно «улучшить», сделав более подробным).
Стоимость: 10 тысяч знаков за 215 рублей или подписка на месяц (50 тысяч знаков) за 700 рублей.
Бесплатная пробная версия: да, две тысячи знаков на пять дней.
Gerwin
Направления: статьи для блогов, социальные сети, карточки товаров на маркетплейсах, сценарии видео, фреймворки (маркетинговый копирайтинг), PR-инструменты для брендов, описание объектов недвижимости + генерация изображений
Как заявлено на сайте, нейросеть-копирайтер Gerwin обучена более чем 70 навыкам копирайтинга. Дополнительно сервис может рерайтить готовые тексты (в том числе и из видеороликов), редактировать их с помощью ИИ, готовить краткие пересказы и многое другое.
В целом, у сервиса есть все возможности для работы с текстами — от подбора хэштегов для поста в соцсетях и полноценных лонгридов по ключевым словам до статей-обзоров на товар на маркетплейсе.
Стоимость: пакеты от 10 тысяч символов за 330 рублей до 15 миллионов символов за 120 тысяч. Ограничений по времени нет. Сервис также обещает перераспределять знаки за некачественный контент.
Бесплатная пробная версия: да, 10 тысяч символов за подписку на Telegram-канал.
Шедеврум
Что умеет: генерация текстов и изображений
«Шедеврум» — нейросеть, разработанная «Яндексом», для генерации изображений. В июне этого года в приложение добавили YaGPT, нейросеть для генерации текстов.
С помощью сервиса пользователь может создать короткий рассказ и объявление, придумать слоган и текст приглашения. Сама нейросеть сгенерирует заголовок и подберет для текста изображение.
Стоимость: бесплатно
Notion AI
Языки: английский, корейский, французский, немецкий, испанский и португальский
Notion — популярный международный сервис для работы с данными, заметками и материалами по продукту. Многие компании используют Notion в качестве блога, публикуя актуальные новости и вакансии, или для работы внутри команды.
В этом году сервис интегрировал в свою работу искусственный интеллект, который помогает в написании текстов, переводе и адаптации материалов.
ИИ можно попросить написать конкретный текст, дополнить его или переписать уже существующий, задав ему соответствующий тон.
Email-рассылка для инвесторов с презентацией бренда
Безусловно, Notion проигрывает специализированным сервисам, если говорить именно о полноценной замене копирайтера. Однако его удобно использовать в рабочих процессах, например, для составления email-рассылок.
Стоимость: бесплатно
Caktus.ai
Направления: учебные и академические статьи, эссе, написание кодов, чат-бот
Caktus.ai — нейросеть, обученная на научных и академических ресурсах. Сам сервис позиционируется как помощник для школьников и студентов и специализируется в первую очередь на учебных задачах — написании академических статей, эссе, решении математических примеров, кодинге и так далее.
Интересно, что стиль изложения можно персонализировать — для этого нужно загрузить пример своего текста, и нейросеть будет адаптировать сгенерированные статьи под него.
Стоимость: $15 в месяц или $100 за год
Бесплатная пробная версия: нет
Creatosaurus
Язык: интерфейс на английском, генерация текста более чем на 50 языках, в том числе и на русском
Что умеет: планировщик постов, ИИ-копирайтинг, база цитат, текстовый редактор, база шаблонов для оформления постов
Creatosaurus — инновационная платформа, которая объединила в себе функции сервиса отложенного постинга и нейросеть-копирайтера.
Вариантов запросов для нейросети огромное множество, причем для решения различных задач — составления email-рассылок, рекламных постов, ведения блога или съемки видео, наполнения сайта компании и так далее.
Сгенерированная история бренда собачьего шампанского
Creatosaurus даже может предложить идеи для стартапа, а потом придумать для этого стартапа слоган и написать его миссию и историю создания.
Стоимость: от $19 до $39 в месяц
Бесплатная пробная версия: да, две тысячи знаков
CopyMonkey
Направления: статьи и SEO-тексты, чат с AI-копирайтером, посты для социальных сетей, карточки товаров для маркетплейсов, наполнение сайта, email-рассылка
Обратите внимание: сервис исправно работает только с VPN.
Как сказано на сайте, сервис CopyMonkey был создан выходцами из крупнейших российских IT-компаний, таких как «Яндекс», VK и Kaspersky.
В целом, у этой нейросети-копирайтера те же функции, что и у ее конкурентов типа Gerwin или RoboGPT. На самом деле CopyMonkey немного уступает аналогичным сервисам — в нем не хватает, к примеру, возможности задать тон повествования или выбрать количество знаков для генерации. При этом с задачей написания текста нейросеть справляется хорошо.
Стоимость: от 1 599 рублей за 100 генераций или 100 тысяч знаков до 11 990 рублей 1 500 генераций.
Бесплатная пробная версия: да, три генерации в неделю
Rytr
Языки: интерфейс на английском, возможность генерации текстов на 30 языках
Направления: более 40 вариантов использования, включая всевозможные тексты для блогов, сайтов, соцсетей, описание товаров, email-рассылка, бизнес-презентации и так далее
Эта нейросеть-копирайтер будет полезна как маркетологам и авторам, так и предпринимателям. Среди ее возможностей — решение огромного количества бизнес-задач: генерация вопросов для интервью, резюме, текста питча проекта, заполнение профиля на LinkedIn, генерация раздела «вопросы-ответы» для сайта компании и тому подобное.
Питч бизнес-идеи собачьего шампанского
Дополнительно у сервиса есть несколько полезных ИИ-инструментов для работы с текстом — нейросеть может заканчивать за пользователя предложения или абзацы, дополнять и расширять уже готовый контент или исправлять стилистические и грамматические ошибки.
Стоимость: $9 в месяц за 100 тысяч знаков или безлимитный тариф за $29
Бесплатная пробная версия: да, 10 тысяч знаков в месяц
Turbotext
Направления: генератор новостей, переводчик, описание товаров и отзывы, работа с текстами, генерация картинок
Сервис Turbotext не позиционирует себя как нейросеть, которая может самостоятельно готовить все виды текстового контента. Однако с его помощью можно перефразировать текст, перевести его с учетом контекста и языковых особенностей, а также дописать и придумать к нему заголовок.
У Turbotext есть интересная функция «Генератор новостей», которая будет полезна для журналистов. Нужно заполнить заголовок и основное содержание, а также по желанию добавить информацию про участников, бренды и конкретные факты. Функция может стать удобным инструментом рерайта новостей.
Стоимость: от 150 рублей в день за 200 генераций (2 250 за месяц)
Бесплатная пробная версия: да, две генерации в день
Smodin
Языки: около 50 языков, в том числе и русский
Что умеет: пишет эссе и исследовательские работы, помогает в подготовке домашних заданий, проверяет тексты (в том числе на плагиат)
Smodin — нейросеть, которая будет полезна в первую очередь в образовательном процессе. Интересно, что в этом сервисе есть функция AI-грейдер — оценка эссе и заданий на основе международных критериев.
Smodin поможет в написании описательного или аргументированного эссе и исследовательской работы. Также нейросеть умеет обобщать несколько предложений в одно — это полезно, когда нужно сократить материал, не потеряв суть.
Маркетологам сервис предлагает свободный формат генерации — здесь можно выбрать тон, контекст и длину текста.
Стоимость: от $10 до $29
Бесплатная пробная версия: да, с определенными ограничениями
НейроТекстер
Направления: статьи, тексты для соцсетей, тексты песен, описания товаров, рекламные посты, генерация изображений
«НейроТекстер» — еще одна нейросеть-копирайтер на русском языке, доступная в онлайн-режиме. Все функции схожи с аналогами — можно создать текст с нуля или доработать его с помощью ИИ-инструментов.
Также у сервиса целых четыре чат-бота. Один, как указано на сайте, просто для общения «по душам», второй, напротив, готов проконсультировать пользователя по любой теме. Еще один чат-бот пригодится SEO-шникам — он предложит актуальные темы и подскажет, что можно интегрировать в сайт. Последний бот работает с темой маркетинга и будет консультировать пользователей по вопросам с ним связанным.
Стоимость: от 300 до двух тысяч рублей в месяц
Бесплатная пробная версия: да, на три дня
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