Нейросеть научили составлять описание вакансий за работодателя

«Работа.ру» разработала сервис на основе AI, который умеет составлять описание вакансий. Компания внедрила модель саммаризации, обученную с применением RLHF (обучение с подкреплением на основе человеческих предпочтений).

Как отмечают в «Работа.ру», технология позволяет составлять короткие описания вакансий, которые сразу же отображаются в выдаче без раскрытия текста целиком. Новая разработка умеет составлять емкие информативные тексты не более чем из 200 символов. Это то описание, которое увидит соискатель при поиске вакансий на главной странице сервиса.

Для обучения нейросети специалисты сгенерировали тысячи описаний различных вакансий и в ручном режиме отранжировали их по качеству. Затем — обучили вспомогательную reward-модель на задачу ранжирования. И с ее помощью обучили нейросеть генерировать только приемлемые краткие описания.

«Для обучения и работы используется внутренний кластер, содержащий видеокарты NVIDIA Tesla. После внедрения новой ML-модели мы получили дневной прирост в среднем на 16 000 дополнительных просмотров и около 1 000 дополнительных откликов», — пояснили в сервисе.

Ранее в РТУ МИРЭА призвали Минцифры ввести обязательную маркировку контента, созданного с использованием нейросетей.

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