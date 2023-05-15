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Минцифры призвали ввести обязательную маркировку созданного AI контента

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры призвали ввести обязательную маркировку контента, созданного с применением нейросетей. Для этого рекомендуется разработать специальный графический знак.

Минцифры призвали ввести обязательную маркировку созданного AI контента

Ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Куджа направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет ТАСС. В нем указывается на необходимость программы по защите критически важной инфраструктуры от кибератак с использованием нейросетей.

Закрепить маркировку и программу защиты предлагается в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». В вузе считают, что в приказе Минцифры от 21.12.2020 № 734 «Об определении угроз безопасности персональных данных» нужно отдельным пунктом прописать угрозы несанкционированного доступа к персональным данным людей без соответствующих полномочий и их использования с применением нейросетей.

Кроме того, РТУ МИРЭА предлагает включить модуль «Противодействие неправомерному использованию нейросетей» в проект Минцифры «КиберЗОЖ».

Как резюмировали опрошенные учебным заведением эксперты, основной угрозой повсеместного использования нейросетей является рост киберпреступности. В обращении ректора указываются риски безопасности персональных данных даже при применении неросетей в сегменте развлечений.

Кроме того, без введения мер контроля AI в ближайшее время сможет в разы более эффективно, чем человек, обходить различные системы защиты, в том числе в приоритетных для экономики направлениях.

Фото на обложке: Skorzewiak / Shutterstock

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