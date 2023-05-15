Минцифры призвали ввести обязательную маркировку созданного AI контента

Минцифры призвали ввести обязательную маркировку контента, созданного с применением нейросетей. Для этого рекомендуется разработать специальный графический знак.
Ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Куджа направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет ТАСС. В нем указывается на необходимость программы по защите критически важной инфраструктуры от кибератак с использованием нейросетей.
Закрепить маркировку и программу защиты предлагается в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». В вузе считают, что в приказе Минцифры от 21.12.2020 № 734 «Об определении угроз безопасности персональных данных» нужно отдельным пунктом прописать угрозы несанкционированного доступа к персональным данным людей без соответствующих полномочий и их использования с применением нейросетей.
Кроме того, РТУ МИРЭА предлагает включить модуль «Противодействие неправомерному использованию нейросетей» в проект Минцифры «КиберЗОЖ».
Как резюмировали опрошенные учебным заведением эксперты, основной угрозой повсеместного использования нейросетей является рост киберпреступности. В обращении ректора указываются риски безопасности персональных данных даже при применении неросетей в сегменте развлечений.
Кроме того, без введения мер контроля AI в ближайшее время сможет в разы более эффективно, чем человек, обходить различные системы защиты, в том числе в приоритетных для экономики направлениях.
Фото на обложке: Skorzewiak /
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