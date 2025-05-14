В Минцифры назвали сроки введения стандартов доступа провайдеров в новостройки

В России в течение ближайших двух лет могут быть введены новые стандарты, обеспечивающие конкурентный доступ к услугам различных провайдеров для новостроек. Заявление министра цифрового развития Максута Шадаева передает ТАСС.

Нововведение позволит жильцам на этапе ввода жилья выбирать из нескольких операторов, что повысит качество предоставляемых услуг.

Шадаев подчеркнул, что этот стандарт направлен на создание необходимых условий для подключения новых жилых комплексов к различным провайдерам. Все новые дома сразу на этапе ввода должны иметь необходимое конкурентное подключение, чтобы у собственников был выбор, отметил министр.

Говоря о существующем состоянии доступа в старых домах, он прокомментировал, что на данный момент наблюдается «достаточно хорошее проникновение», однако работа по улучшению этих показателей совместно с Минстроем продолжается.

Также Минцифры готово ввести административную ответственность для управляющих компаний (УК), нарушающих требования закона о свободном доступе телеком-операторов в многоквартирные дома (МКД). Об этом Шадаев заявил на конференции «Телеком и технологии 2025» в начале апреля.

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