Минцифры предложит ответственность для УК, препятствующих доступу операторов в МКД

Минцифры готово ввести административную ответственность для управляющих компаний (УК), нарушающих требования закона о свободном доступе телеком-операторов в многоквартирные дома (МКД). Об этом на конференции «Телеком и технологии 2025» заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Проблемы с исполнением закона. Он подчеркнул «большой объем сопротивления» данному закону и напомнил о «недавнем большом инциденте с одним оператором, который отключился, и жители остались вообще без интернета». Речь идет об интернет-провайдере Lovit, сбои в работе которого отразились на жильцах ЖК «Пик».

Планы на осеннюю сессию. По словам Шадаева, реализация закона «идет тяжело», что вынуждает Минцифры искать дополнительные меры воздействия. «Мы сейчас смотрим правоприменительную практику и, наверное, в осеннюю сессию будем предлагать определенное наказание», — заявил министр. Точные формулировки санкций пока не раскрываются, но их цель — обеспечить соблюдение закона и предотвратить сбои в предоставлении интернет-услуг жителям МКД.

В конце марта на Lovit была совершена DDoS-атака. По данным Telegram-каналов Mash и Shot, Lovit является единственным провайдером ЖК «Пик» в нескольких городах, так что из-за сбоя жители остались без интернета. Так как вход в подъезды происходил по специальному приложению, которое также не работало, жильцы не могли попасть к себе домой.

Через несколько дней ФАС направила запросы 11 интернет-провайдерам с целью выяснить, существуют ли барьеры для подключения их услуг в жилых комплексах застройщика «Пик». На основе полученной информации служба намерена выявить факторы, которые могли ограничить права жильцов в выборе оператора связи.

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