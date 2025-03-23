Сеть гипермаркетов «Блюмарт» обвинили в обмане более сотни покупателей

Интернет-магазин сети гипермаркетов «Блюмарт» фигурирует в более 100 обращений клиентов в Роспотребнадзор за 2025 год. Потребители заявляют о недоставленных товарах, средства за которые не удается вернуть. По половине жалоб федеральная служба вынесла компании предостережения, а в Управлении ведомства обманутым клиентам советуют обращаться в территориальные органы с заявлением о помощи.

О сложившейся ситуации «Ленте.ру» стало известно от одной из потерпевших. Она не может вернуть средства за оплаченный, но не доставленный товар с декабря 2024 года.

Персонал несколько раз предлагал москвичке Марине Б. заменить заказанный товар. Доставка также неоднократно «откладывалась». На вопрос о возврате средств «менеджер» магазина каждый раз советовал клиентке обратиться в бухгалтерию, которая не отвечает ни на телефон, ни на электронные письма.

Расследование издания выявило, что с аналогичными проблемами столкнулись сотни россиян еще с 2023 года. За 2024 год в картотеке арбитражных дел обнаружено множество исков к сети на общую сумму требований порядка 30 млн рублей.

В 2025 году сумма исковых требований еще выше: по новым обращениям она составляет 228 млн рублей. В феврале текущего года ФНС арестовала счета «Блюмарта» по причине долга в 37 млн рублей.

В Управлении Роспотребнадзора призывают всех потерпевших обращаться в ведомство за помощью в подготовке искового заявления в суд.

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