Боты-перекупщики атаковали сайты продажи билетов перед сезоном отпусков

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск активности ботов на одном из крупнейших российских сайтов по продаже транспортных билетов. С марта по май Kaspersky Fraud Prevention выявил более 4 млн визитов с признаками автоматизированных атак.

Как работают перекупщики. Злоумышленники используют ботов для массового бронирования билетов с целью их последующей перепродажи. Искусственно создавая дефицит, мошенники вынуждают пассажиров покупать билеты у недобросовестных посредников по завышенной стоимости, объяснили Русбейс в компании.

Перекупщики активно атакуют популярные направления, и технологии компании, в том числе на основе машинного обучения, выявляют такие атаки в реальном времени, прокомментировала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

Рекомендации для бизнеса и пользователей. Компаниям для борьбы с ботами специалисты рекомендуют применять: антифрод-системы, поведенческий анализ трафика, механизм случайного тайм-аута для возврата билетов. Потребителям советуют избегать покупки билетов у частных лиц и не передавать персональные данные.

В апреле в РЖД сообщили о предстоящем запуске сервиса для блокировки перекупщиков билетов, который готовится совместно с «Лабораторией Касперского». Блокировка должна действовать как на сайте, так и в мобильном приложении.

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