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Боты-перекупщики атаковали сайты продажи билетов перед сезоном отпусков

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск активности ботов на одном из крупнейших российских сайтов по продаже транспортных билетов. С марта по май Kaspersky Fraud Prevention выявил более 4 млн визитов с признаками автоматизированных атак.

Боты-перекупщики атаковали сайты продажи билетов перед сезоном отпусков
  1. Новости

Как работают перекупщики. Злоумышленники используют ботов для массового бронирования билетов с целью их последующей перепродажи. Искусственно создавая дефицит, мошенники вынуждают пассажиров покупать билеты у недобросовестных посредников по завышенной стоимости, объяснили Русбейс в компании.

Перекупщики активно атакуют популярные направления, и технологии компании, в том числе на основе машинного обучения, выявляют такие атаки в реальном времени, прокомментировала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

Рекомендации для бизнеса и пользователей. Компаниям для борьбы с ботами специалисты рекомендуют применять: антифрод-системы, поведенческий анализ трафика, механизм случайного тайм-аута для возврата билетов. Потребителям советуют избегать покупки билетов у частных лиц и не передавать персональные данные.

  • В апреле в РЖД сообщили о предстоящем запуске сервиса для блокировки перекупщиков билетов, который готовится совместно с «Лабораторией Касперского». Блокировка должна действовать как на сайте, так и в мобильном приложении.

Фото на обложке: Anastassiya Bezhekeneva / Shutterstock / FOTODOM

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