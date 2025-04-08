РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов

РЖД совместно с «Лабораторией Касперского» запустят сервис для блокировки перекупщиков билетов на сайте и в мобильном приложении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление транспортной компании.

По словам замглавы РЖД Ивана Колесникова, система будет автоматически распознавать и блокировать недобросовестных покупателей, которые используют сервис для перепродажи билетов или оказания посреднических услуг. Для этого были проанализированы поведенческие модели подозрительных пользователей, включая избыточное бронирование мест.

Блокировке подвергнутся пользователи, которые многократно бронируют билеты без последующей оплаты и оформления билета, оформляют сотни билетов в год на поездки длительностью более четырех часов, оформляют также сотни различных пассажиров в течение года, осуществляют массовые возвраты купленных билетов и подключают более семи устройств к одной учетной записи.

В компании подчеркнули, что по результатам анализа покупок за прошлый год уже заблокировано почти 2 тыс. нарушителей. Также компания борется с ботами, которые используются для скупки билетов.

В начале марта РЖД начали тестировать посадку на поезда по биометрии. Технологию проверяли в закрытом режиме.

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